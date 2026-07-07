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Những ai từng góp hụi với Phan Thị Thu Vỹ SN 1989 từ năm 2025 đến nay, cần liên hệ ngay với công an

NAm An
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Công an TP Đà Nẵng đang xác minh dấu hiệu chiếm đoạt tài sản qua dây "Biêu - Hụi" do Phan Thị Thu Vỹ tổ chức, đồng thời thông báo tìm các bị hại từng tham gia góp hụi từ năm 2025 đến tháng 5/2026 để phục vụ điều tra.

Ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng phát đi thông báo tìm bị hại liên quan đến dây "Biêu - Hụi" do Phan Thị Thu Vỹ (SN 1989, trú số 4 An Hải 14, phường An Hải, TP Đà Nẵng) tổ chức.

Theo cơ quan điều tra, đơn vị đang thụ lý, xác minh đơn tố cáo của nhiều công dân trên địa bàn thành phố về việc bà Phan Thị Thu Vỹ có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức góp "Biêu - Hụi".

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị những cá nhân từng tham gia các dây "Biêu - Hụi" do Phan Thị Thu Vỹ tổ chức và bị chiếm đoạt tài sản trong khoảng thời gian từ năm 2025 đến tháng 5/2026 sớm liên hệ cơ quan công an để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Người bị hại có thể liên hệ Điều tra viên Dương Tuấn Anh (Đội 3 - Khu vực 1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng) qua số điện thoại 0983.177.743 hoặc đến trụ sở tại số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

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Tags

công an TP Đà Nẵng

Phan Thị Thu Vỹ

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