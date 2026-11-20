Thị trường xe đang chứng kiến sự xuất hiện ngày càng nhiều mẫu xe máy điện ở phân khúc cao cấp, được đầu tư về thiết kế, công nghệ và khả năng vận hành, nhưng cũng chính nhóm này lại gặp khó trong thuyết phục người tiêu dùng bước qua định kiến "xe điện là phải rẻ".

Hình ảnh của mẫu Sadie (trái) và Rasad (phải). Ảnh: VinFast

Việc VinFast công bố hai mẫu xe máy điện Sadie và Rasad ngày 19-11, với giá bán lần lượt 59,9 triệu đồng và 78,9 triệu đồng, tiếp tục cho thấy tham vọng đưa xe máy điện tiến sâu vào những phân khúc vốn lâu nay thuộc về xe tay ga chạy xăng cao cấp.

Theo giới chuyên môn, động thái này không đơn thuần là việc bổ sung thêm sản phẩm vào danh mục, mà còn phản ánh một hướng phát triển mới: xe máy điện không chỉ cạnh tranh bằng chi phí sử dụng thấp, mà còn phải tạo ra giá trị về thiết kế, trải nghiệm, công nghệ và vị thế của người sở hữu.

Hai mẫu xe mới được định vị theo hai phong cách khác nhau. Sadie hướng đến vẻ thanh lịch, tân cổ điển, trong khi Rasad thuộc nhóm maxi-scooter với ngoại hình bề thế, thể thao. Cả hai đều sử dụng động cơ đặt giữa, công suất danh định 3.500 W, công suất tối đa 7.500 W, tốc độ tối đa 100 km/giờ và bộ pin LFP cho tầm hoạt động công bố lên tới 160 km mỗi lần sạc.

Cụm đồng hồ của Rasad mới. Ảnh: VinFast

Những trang bị như ABS hai kênh, màn hình TFT, kết nối điện thoại, dẫn đường Google Maps và quản lý xe từ xa cũng cho thấy nhà sản xuất muốn đặt sản phẩm vào một chuẩn trải nghiệm cao hơn.

Hiển nhiên, mức giá của Sadie và Rasad không còn nằm trong vùng lựa chọn phổ thông của phần đông người mua xe máy điện. Đây cũng chính là bài toán lớn nhất của phân khúc xe máy điện cao cấp: làm thế nào để người mua nhìn thấy giá trị tương xứng với số tiền phải bỏ ra, thay vì chỉ so sánh chi phí mua xe ban đầu.

Thực tế, xe máy điện cao cấp không phải "món mới" tại Việt Nam. Trước hai mẫu xe mới nhất từ thương hiệu Việt, thị trường đã có những sản phẩm được đầu tư đáng kể về thiết kế, công nghệ và khả năng vận hành. Tuy nhiên, số lượng sản phẩm không nhiều và sức tiêu thụ vẫn chưa tương xứng với kỳ vọng của các nhà sản xuất.

Cốp để đồ của Sadie có kích thước khá lớn so với phân khúc. Ảnh: VinFast

Honda là một ví dụ đáng chú ý. Thương hiệu Nhật Bản lần lượt đưa CUV e: và UC3 vào thị trường trong năm 2026, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược điện hóa xe hai bánh. Cả hai đều được định vị ở nhóm sản phẩm cao cấp, tận dụng uy tín thương hiệu, kinh nghiệm chế tạo và hệ thống phân phối lâu năm của Honda.

Bản thân VinFast cũng từng có Theon ở mức giá cao cấp, với mức giá hơn 70 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế kinh doanh cho thấy những mẫu xe thuộc phân khúc này chưa tạo được sức mua tương xứng với mức độ đầu tư. Nhiều đại lý xe máy điện thực tế phải bán các mẫu cao cấp dưới giá niêm yết, để đảm bảo "KPI" về doanh số.

Một trong những nguyên nhân quan trọng là quan niệm xe điện phải rẻ vẫn tồn tại khá sâu trong tâm trí người tiêu dùng nước ta. Trong thời gian dài, xe máy điện thường gắn với hình ảnh phương tiện dành cho học sinh, sinh viên hoặc những người cần phương tiện đi lại đơn giản, tiết kiệm. Vì vậy, khi một mẫu xe điện có giá 60-80 triệu đồng xuất hiện, người mua dễ đặt câu hỏi tại sao phải bỏ ra số tiền tương đương một chiếc xe tay ga cao cấp chạy xăng.

Sự so sánh này không hoàn toàn vô lý. Xe máy xăng đã có hệ thống phân phối, sửa chữa, phụ tùng rộng khắp và giá trị bán lại được kiểm chứng qua nhiều năm. Trong khi đó, xe điện vẫn cần thêm thời gian chứng minh độ bền pin, chi phí thay thế linh kiện, khả năng bảo dưỡng và giá trị sau sử dụng.

Đó là chưa kể, những điểm mạnh của các dòng xe cao cấp nói chung - trong đó có xe máy điện - như độ ổn định ở tốc độ cao, chất lượng hệ thống treo, phanh hay chỉn chu trong hoàn thiện và độc bản trong thiết kế... thường rất khó để cảm nhận ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ra mắt từ năm 2021, Theon từng được kì vọng sẽ phá vỡ định kiến xe điện giá rẻ nhưng chưa thật sự thành công. Ảnh: Hoàng Linh

Bên cạnh đó, những bất tiện trong quá trình sử dụng - phần lớn đến từ thiết kế quá phá cách, hoặc tập trung đáp ứng những mục tiêu riêng (như cảm giác lái hay tính thời trang) cũng ảnh hưởng đến quyết định mua xe.

Ví dụ dễ thấy là với CUV e:. mô hình pin tháo rời và hoán đổi tạo ra lợi thế về khả năng tiếp năng lượng nhưng đồng thời đòi hỏi người dùng làm quen với một hệ sinh thái mới. Việc bố trí pin cũng ảnh hưởng đến không gian chứa đồ, vốn là tiêu chí quan trọng với người sử dụng xe tay ga tại Việt Nam.

Theo các nhân viên kinh doanh, khách hàng mua xe máy cao cấp trước đây thường đòi hỏi thiết kế đẹp, vận hành tốt, tiện nghi, an toàn, dịch vụ hậu mãi và khả năng giữ giá. Tâm lý này cũng đồng nghĩa xe máy điện lúc này có nhiều công nghệ nhưng vẫn sẽ khó thuyết phục người mua thay đổi thói quen nếu chưa giải quyết được những yêu cầu cơ bản về tính tiện dụng.

Một số ý kiến phân tích cho rằng, thương hiệu tốt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tháo gỡ rào cản tâm lý. Nói cách khác, người tiêu dùng có thể chấp nhận mức giá cao nếu nhà sản xuất có uy tín, lịch sử phát triển sản phẩm và hệ thống dịch vụ đủ tin cậy. Tuy nhiên, thương hiệu cũng lại là con dao hai lưỡi đối với những cái tên mới, khi không ít người sẵn sàng bỏ số tiền lớn cho xe máy điện, nhưng chưa chấp nhận "của lạ".

CUV e: là một trong những mẫu xe máy điện cao cấp nhưng đang phải bán ở mức giá thấp hơn dự kiến. Ảnh: PV

Dù vậy, triển vọng của phân khúc xe máy điện cao cấp vẫn được giới chuyên môn đặt kỳ vọng, đặc biệt là khi xe máy điện ngày một tiêu thụ mạnh mẽ hơn ở Việt Nam. Lựa chọn điện đang dần chuyển từ lựa chọn bổ sung thành một bộ phận quan trọng của thị trường xe hai bánh.

Trước đây, nhiều gia đình có thể mua xe điện cho con em đi học nhưng vẫn sử dụng xe máy xăng làm phương tiện chính. Tuy nhiên, khi công nghệ pin, động cơ và khả năng vận hành được cải thiện, xe điện ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu đi làm, di chuyển thường xuyên trong đô thị và những hành trình dài hơn.

Khi vai trò của xe điện thay đổi, tiêu chí lựa chọn cũng sẽ khác. Người tiêu dùng không còn chỉ tìm kiếm một phương tiện có giá thấp để đi lại, mà bắt đầu quan tâm đến một "bạn đồng hành" trong dài hạn, thậm chí là phụ kiện thỏa mãn đam mê hay thể hiện đẳng cấp tương tự như xe máy truyền thống. Đây chính là cơ hội để phân khúc xe điện cao cấp phát triển.

Trần giá của xe máy điện sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới, khi các dòng sản phẩm công suất cao hiện diện. Ảnh: Hoàng Linh

Ngoài ra, sự tham gia của ngày càng nhiều nhà sản xuất lớn sẽ tạo thêm động lực cho quá trình "cao cấp" xe điện hai bánh. Bên cạnh Honda và VinFast, thị trường thời gian tới sẽ còn thêm không ít cái tên với sản phẩm ở ngưỡng giá trên 50 triệu đồng.

Những sản phẩm cao cấp thế hệ mới như vậy góp phần nâng tiêu chuẩn chung của thị trường, thúc đẩy cạnh tranh dịch chuyển từ chỗ xe nào có giá thấp hơn, hướng tới thiết kế, công nghệ, trải nghiệm và chất lượng dịch vụ.