HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nhóm người nước ngoài giả vờ mua vàng, lén lấy 3 vòng kiềng rồi bỏ chạy

Huỳnh Thủy
|

Nhóm người nước ngoài vào tiệm vàng, lén lấy 3 vòng kiềng vàng trị giá khoảng 208 triệu đồng tại một tiệm vàng ở phường Sông Cầu (Đắk Lắk) rồi bỏ chạy.

Sáng 15/9, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ nhóm đối tượng người nước ngoài gồm 3 nam 1 nữ. Nhóm người này liên quan đến vụ lén lấy 3 vòng kiềng vàng tại một tiệm vàng ở phường Sông Cầu (Đắk Lắk).

- Ảnh 1.

Nhóm đối tượng người nước ngoài liên quan đến vụ lấy vòng kiềng vàng tại tiệm vàng ở phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h07 cùng ngày, hai người nước ngoài, gồm một nam và một nữ, vào Tiệm vàng T.V., tại tổ dân phố Long Bình Đông, phường Sông Cầu. Tiệm vàng do ông Mai Tấn V. (SN 1976, trú tại phường Sông Cầu) làm chủ.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc người nam bắt chuyện với chủ tiệm, người nữ lén tiếp cận tủ vàng phía bên trong. Lợi dụng tủ đang cắm sẵn chìa khóa, người này mở tủ, lấy 3 vòng kiềng vàng trị giá khoảng 208 triệu đồng.

Phát hiện sự việc, chủ tiệm vàng kịp thời ngăn chặn. Người nữ làm rơi lại số vàng vừa lấy dưới tủ, sau đó cùng người nam bỏ chạy ra ngoài.

Hai người chạy về phía một ô tô màu trắng, biển kiểm soát 79A-4818.XX, đỗ phía đối diện tiệm vàng, rồi bỏ chạy theo hướng Bắc. Nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã đuổi theo, bắt giữ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bí mật những căn nhà thuê luôn đóng kín cửa, bên trong lắp cả hệ thống đặc biệt: Công an phát hiện loạt cây được chăm sóc đặc biệt
Tags

tiệm vàng

Đắk Lắk.

vòng kiềng

Người nước ngoài

Sông Cầu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

01:17
Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

01:08
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

01:10
Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

01:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại