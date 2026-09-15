Bí mật những căn nhà thuê luôn đóng kín cửa, bên trong lắp cả hệ thống đặc biệt: Công an phát hiện loạt cây được chăm sóc đặc biệt

Công an Hưng Yên triệt phá nhóm trồng, mua bán trái phép gần 74kg cần sa, đồng thời cảnh báo chủ nhà cảnh giác với những căn nhà thuê thường xuyên đóng kín, lắp nhiều thiết bị bất thường.

Không gian mạng đang bị các đối tượng lợi dụng như một công cụ để tìm kiếm, kết nối và tổ chức hoạt động mua bán cần sa, phổ biến trên các nền tảng như Zalo, Facebook, Telegram,... Chỉ với những tài khoản trên mạng xã hội, các đối tượng có thể hình thành các nhóm kín, trao đổi thông tin, tìm kiếm người mua và điều hành việc giao nhận mà không cần trực tiếp gặp nhau.

Đáng chú ý, các đối tượng thường che giấu danh tính thật, sử dụng tài khoản mạng xã hội khó xác định nhân thân, hạn chế trao đổi công khai và chuyển sang các kênh liên lạc riêng. Việc giao nhận có thể được thực hiện thông qua dịch vụ chuyển phát, khiến người mua dễ lầm tưởng đây chỉ là một giao dịch hàng hóa thông thường. Tuy nhiên, mọi hành vi mua, bán, nhận, vận chuyển hoặc cất giữ cần sa trái phép đều là hành vi phạm pháp luật.

Nhóm 5 đối tượng trồng cây cần sa và mua bán trái phép ma tuý là cần sa trên không gian mạng bị Cơ quan điều tra bắt giữ, khởi tố. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an xã Phụng Công kiểm tra, phát hiện nhóm đối tượng tổ chức trồng và mua bán trái phép cần sa tại thôn Hạ, xã Phụng Công.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã thuê nhiều địa điểm tại Hưng Yên và Hà Nội để trồng, chăm sóc, thu hoạch cần sa; sử dụng mạng xã hội để tìm mua hạt giống, trao đổi, điều hành việc trồng và tiêu thụ. Cần sa sau khi thu hoạch được phơi, cắt nhỏ, đóng gói và đưa đi bán thông qua các kênh liên lạc trên mạng và dịch vụ giao nhận.

Từ tháng 02/2026 đến tháng 6/2026, nhóm đối tượng trên đã bán trái phép 59,19 kg cần sa, đồng thời tàng trữ 14,508 kg cần sa nhằm mục đích bán kiếm lời, tổng cộng 73,698 kg cần sa, lớn nhất từ trước cho đến nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố đối với nhiều bị can về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy và Trồng cây chứa chất ma tuý. Vụ việc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tội phạm lợi dụng không gian mạng để tổ chức trồng, mua bán trái phép cần sa với phương thức ngày càng tinh vi, khép kín.

Hệ thống nuôi trồng, chăm sóc cần sa khép kín được nhóm đối tượng lắp đặt tại xã Phụng Công. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Các đối tượng thu hoạch, phơi sấy và đóng gói thành các bưu phẩm, thông qua hệ thống giao hàng chuyển đến tay những đối tượng có nhu cầu sử dụng. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Một thủ đoạn khác cần đặc biệt lưu ý là lợi dụng nhà ở, phòng kín, kho hoặc các địa điểm ít người qua lại để tổ chức trồng cần sa. Các đối tượng có thể tạo môi trường trồng cây khép kín, sử dụng hệ thống chiếu sáng và nhiều thiết bị kiểm soát điều kiện môi trường. Những địa điểm có biểu hiện bất thường như thường xuyên đóng kín, hạn chế ánh sáng lọt ra ngoài, tập trung nhiều thiết bị điện, đèn chiếu sáng, điều hòa, quạt, máy hút ẩm hoặc các vật tư phục vụ việc trồng cây cần được quan tâm, kịp thời phản ánh khi có căn cứ nghi vấn.

Người dân tuyệt đối không chủ quan trước những lời mời chào liên quan đến cần sa trên mạng xã hội. Không nên tin vào các quảng cáo, giới thiệu dưới những tên gọi né tránh hoặc những lời cam kết về công dụng, độ an toàn của sản phẩm. Đặc biệt, không vì tò mò, lợi nhuận hoặc được thuê với tiền công hấp dẫn mà nhận trồng, chăm sóc, thu hoạch, đóng gói, vận chuyển, giao nhận hoặc bán lại cần sa cho người khác.

Đối với chủ nhà, chủ cơ sở cho thuê nhà, cần nâng cao cảnh giác khi cho thuê nhà, kho, phòng hoặc đất. Chủ động nắm thông tin người thuê, mục đích sử dụng và kịp thời phản ánh với cơ quan Công an khi phát hiện những biểu hiện bất thường, nhất là việc người thuê tổ chức hoạt động khép kín, hạn chế người ra vào hoặc sử dụng nhiều thiết bị, vật tư không phù hợp với mục đích thuê đã khai báo.

Đối với phụ huynh, nhà trường, cần tăng cường giáo dục, hướng dẫn thanh thiếu niên nhận diện những nguy cơ từ mạng xã hội; thường xuyên nhắc nhở các em không tham gia hội nhóm, không nhận lời làm "cộng tác viên", không nhận hàng hoặc vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc cho người khác. Một hành động tưởng như đơn giản trên mạng có thể khiến người trẻ vô tình trở thành mắt xích trong hoạt động phạm tội.

Hoạt động mua bán ma tuý diễn ra trên các nền tảng mạng xã hội được khai thác từ vụ việc tại xã Phụng Công. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Khi phát hiện tài khoản, hội nhóm, nội dung quảng cáo hoặc địa điểm có dấu hiệu liên quan đến việc trồng, mua bán cần sa, người dân cần chủ động thông báo cho cơ quan Công an để được kiểm tra, xác minh. Không tự ý tiếp cận, mua thử hoặc tham gia giao dịch để "kiểm chứng" thông tin, bởi điều đó có thể làm phát sinh những rủi ro pháp lý và an toàn không đáng có.

Không gian mạng không phải là nơi tội phạm có thể ẩn náu vô thời hạn. Đằng sau mỗi tài khoản ảo là những dấu vết thật; đằng sau mỗi giao dịch là trách nhiệm pháp lý. Chủ động nhận diện, cảnh giác và tố giác kịp thời chính là cách thiết thực để ngăn chặn cần sa xâm nhập cộng đồng, bảo vệ gia đình và thế hệ trẻ.