HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nhóm người hỗn chiến giữa đường, ít nhất 3 người bị thương

Thái Lâm
|

Vụ ẩu đả giữa 2 nhóm người xảy ra trên địa bàn phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng khiến ít nhất 3 người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 20/7, lãnh đạo UBND phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ẩu đả giữa 2 nhóm người khiến nhiều người bị thương, trong đó 1 trường hợp bị thương nặng .

Thông tin ban đầu, khoảng 1h20 ngày 2/7, tại khu vực ngã ba giao giữa đường Hà Giang và Hai Bà Trưng (phường 1 Bảo Lộc), 2 nhóm người xảy ra xô xát.

Hỗn chiến Bảo Lộc: 3 Người bị thương trong vụ ẩu đả giữa Hai nhóm người - Ảnh 1.

2 nhóm người hỗn chiến trên đường thuộc phường 1 Bảo Lộc.

Một nhóm khoảng 10 người, phần lớn là thanh niên, mang theo hung khí lao vào đánh nhau với nhóm 3-4 người mặc đồng phục giao hàng.

Vụ việc khiến ít nhất 3 người bị thương, được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Trong đó, 1 người bị chém trọng thương ở cánh tay phải. Sau khi được sơ cứu, người này được chuyển lên TPHCM để tiếp tục điều trị.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường 1 Bảo Lộc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đến hiện trường, tổ chức bảo vệ, thu thập chứng cứ và lấy lời khai những người liên quan.

Hiện cơ quan công an đang xác minh, truy tìm những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định.

Cho rằng bạn bị xúc phạm mẹ, người đàn ông đâm chết bạn
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

hỗn chiến

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại