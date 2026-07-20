Cho rằng bạn nhậu có lời lẽ xúc phạm mẹ mình trong lúc uống rượu, người đàn ông ở Khánh Hòa dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Ngày 21/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Suối Hiệp điều tra, làm rõ vụ án giết người xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, trưa 19/7, người dân đi làm rẫy tại thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Hiệp phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 60 tuổi đã tử vong nên trình báo cơ quan công an.

Lê Thành Phong tại Công an.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự huy động lực lượng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh danh tính nạn nhân, rà soát các mối quan hệ và truy xét nghi phạm.

Sau khoảng 4 giờ điều tra, công an xác định Lê Thành Phong (SN 1961, trú thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Dầu) là người gây án.

Tại cơ quan điều tra, Phong khai nạn nhân là ông P.C. (SN 1962, trú xã Suối Hiệp), bạn cùng đi làm trầm hương. Sáng 17/7, trong lúc cả hai ngồi uống rượu thì xảy ra mâu thuẫn. Cho rằng ông P.C. có lời lẽ xúc phạm mẹ mình, Phong dùng dao dạng lưỡi lê đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.