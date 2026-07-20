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Chủ tịch xã ở Thanh Hóa bị khởi tố vì liên quan đường dây cá độ mùa World Cup

Nguyễn Thuỳ
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Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán, ông Trịnh Đức Hùng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra liên quan đến đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2026.

Chủ tịch xã Thiệu Toán Trịnh Đức Hùng bị khởi tố vì liên quan cá độ World Cup 2026 - Ảnh 1.

Trụ sở UBND xã Thiệu Toán, nơi ông Hùng công tác.

Ngày 20/7, ông Đỗ Ngọc Luân, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Toán (tỉnh Thanh Hoá) xác nhận thông tin trên. Theo ông Luân, sau khi vụ việc xảy ra, địa phương đã báo cáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá. Trong thời gian ông Hùng bị tạm giam, công việc điều hành UBND xã được giao cho một Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá 4 chuyên án đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026.

Liên quan đến các chuyên án này, lực lượng công an đã triệu tập 4 đối tượng tại địa bàn xã Thiệu Hóa để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thiện Bình là người cầm đầu đường dây, mua tài khoản cấp “Agent” trên các trang web cá độ bóng đá để cấp lại tài khoản “Member” cho các đối tượng tham gia cá độ.

Trong đó, Bình được xác định đã cấp tài khoản cho Trịnh Đức Hùng với hạn mức 300 USD/ngày (quy đổi khoảng 100.000 đồng/USD) và cho Trần Công Hậu với hạn mức 2.000 USD/ngày để tham gia cá độ các trận đấu thuộc World Cup 2026.

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Chủ tịch xã Thiệu Toán

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