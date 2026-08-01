Nhóm nghệ sĩ Việt tụ họp tại biệt thự trên núi ở Mỹ, ở chung phòng

Nhóm nghệ sĩ này đã có khoảng thời gian nghỉ ngơi với nhiều niềm vui.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ khoảnh khắc cô cùng nhiều nghệ sĩ hải ngoại tại Mỹ đi chơi xa với nhau, thuê chung một căn biệt thự trên núi để ở.

Thúy Nga cùng các nghệ sĩ

Trong clip chia sẻ, các nghệ sĩ như: Thúy Nga, Thái Tài, Trizzie Phương Trinh, Trương Minh Cường, Tommy Ngô… đều mặc đồ ngủ, để mặt mộc rất giản dị.

Các nghệ sĩ cùng nhau ăn uống, trò chuyện, hàn huyên, chơi một số trò chơi vui vẻ chia theo từng nhóm nhỏ, vừa chơi vừa cắn hạt dưa.

Thúy Nga nói: "Mọi người chơi vui quá. Tôi cũng chơi nhưng không may mắn lắm trong khi anh em ở đây ai chơi cũng may mắn. Chị Trizzie Phương Trinh chơi trò gì cũng giỏi, tôi phải nể chị ấy thực sự".

Chơi xong, các nghệ sĩ tẩy trang cùng nhau để đi ngủ. Thúy Nga thốt lên: "Lâu lắm nghệ sĩ chúng tôi mới có dịp đi chơi xa cùng nhau. Chỉ đi chơi xa mới có những khoảnh khắc như thế này với nhau. Trời ơi, Khánh Hoàng còn hít đất trước khi ngủ, không ai dám làm như vậy.

Những khoảnh khắc này chỉ khi nào đi chơi xa với nhau tôi mới quay được... Nhiều người đi ngủ rồi mà vẫn có người đang ngồi đàn hát".

Tẩy trang xong, các nghệ sĩ tụ tập ngủ chung một phòng, người ngủ trên giường, người ngủ giường tầng, người trải mền ngủ dưới đất, rất thân thiết với nhau: "Nhóm thì ngủ trong phòng trẻ con luôn, người nằm trên, người nằm dưới", Thúy Nga nói.

Tuy nhiên, Thúy Nga ngủ một mình ngoài phòng khách vì không quen ngủ chung.

Có thể thấy, các nghệ sĩ dù ở xa xứ vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết, gắn bó với nhau, ngoài những lúc trình diễn trên sân khấu là những khoảnh khắc đi chơi, tụ họp chung rất vui vẻ. Sau khi ngủ dậy, các nghệ sĩ tiếp tục cùng nhau ngồi thiền dưới sự hướng dẫn của Trizzie Phương Trinh.

