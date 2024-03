6 đối tượng trong vụ án

Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Pơ (Gia Lai) cho biết, vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản .

Trước đó, ngày 25/3, Công an huyện Đak Pơ tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T (SN 1978, trú phường An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai).

Theo chị T, khoảng 20h ngày 20/3, trong lúc chị và con gái (SN 2011) đang ở nhà rẫy thuộc thôn 4 (xã An Thành, huyện Đak Pơ), một nhóm khoảng 6 nam thanh niên (không rõ nhân thân lai lịch) đi xe máy (không rõ biển kiểm soát) đến lục soát đồ đạc trong nhà và dùng cây đánh cả hai mẹ con.

Sau đó các đối tượng dùng dao khống chế chị T cướp 2 chiếc điện thoại di động (tổng trị giá khoảng 6 triệu đồng) rồi bỏ trốn.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đak Pơ đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh, truy tìm đối tượng. Đến ngày 26/3, Công an huyện Đak Pơ đã xác định các đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản trong vụ án trên, gồm: Đinh Thiêng (SN 2007) và Đinh Văn Thăng (SN 2004) cùng trú xã An Trung, huyện Kông Chro; Đinh Run (SN 2006) và Đinh Lý (SN 2004) cùng trú xã Tơ Tung, huyện Kbang; Đinh Thế (SN 2007, trú xã An Trung) và Đinh Ngoar (SN 2004, xã Ya Ma, cùng huyện Kông Chro).

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.