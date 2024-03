Ngày 16/8/2019, Cơ quan ANĐT Bộ Công an khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau. Cùng ngày, Cơ quan ANĐT Bộ Công khởi tố bị can Tô Công Lý về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đến ngày 19/3/2020, Cơ quan ANĐT Bộ Công an khởi tố bị can Tô Hoài Dân, Nguyễn Bá Đam cùng về hành vi trên.

Ngoài đầu tư vào nhà máy xử lý rác ở Cà Mau, Công ty Công Lý còn đầu tư vào lĩnh vực điện gió, với Dự án Nhà máy điện gió tỉnh Bạc Liêu có tổng mức đầu tư 5.200 tỷ đồng. Với cương vị là lãnh đạo công ty, khi chưa bị khởi tố, bị cáo Dân và Lý được người dân trong vùng gọi là " đại gia " và "thiếu gia" điện gió miền Tây.