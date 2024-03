Ngày 29/3, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, liên quan đến sai phạm tại dự án Khu dân cư 710, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Xuân Chính, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 710.

Tuy nhiên, do bị can Lê Xuân Chính đã tử vong khi đang điều tra, nên Cơ quan CSĐT đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can này.

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT cũng xác định hành vi phạm tội đối với ông Võ Phi Anh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 6. Tuy nhiên, do ông Võ Phi Anh đã chết khi đang điều tra nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương không khởi tố đối với bị can này.

Theo kết quả điều tra, tại dự án Khu Nhà ở 710, dù chưa lập thủ tục đất đai , chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính song ông Lê Xuân Chính với vai trò là Tổng giám đốc công ty 710 đã cấp đất cho 4 cán bộ Công ty 6 và cấp đất cho 95 cá nhân không phải là cán bộ, công nhân viên Công ty 710. Cơ quan CSĐT xác định, hành vi của ông Lê Xuân Chính “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Đối với ông Võ Phi Anh, Cơ quan CSĐT xác định người này có hành vi tự ý thế chấp quyền sử dụng đất lô đất dự phòng với diện tích 451,5 m2 trong dự án Khu nhà ở 710 cho ngân hàng. Hành vi này của ông Anh có dấu hiệu “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên Công ty 710

Dự án Khu nhà ở cán bộ công nhân viên của Công ty Công trình giao thông 710 (nay là Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình giao thông 710 (gọi tắt là Công ty 710) được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương vào ngày 9/2/2001, trên khu đất có diện tích khoảng 4,5 ha tại phường Đông Hòa (thành phố Dĩ An).

Đến ngày 9/4/2001, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 1064 phê duyệt quy hoạch chi tiết khu nhà ở cán bộ công nhân viên Công ty 710 và phê duyệt điều chỉnh với diện tích 46.837,1m2.

Dự án chưa lập thủ tục đất đai, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng đã phân chia 246/251 nền đất cho cán bộ, công nhân viên. Hiện nay, khu đất trên đã xây dựng nhiều căn nhà.

Hàng trăm hộ dân tại dự án nói trên đã mua đất và sinh sống tại đây hơn 20 năm nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .

Liên quan đến dự án này, trước đó Thanh tra tỉnh Bình Dương đã vào cuộc, tiến hành thanh tra về tình hình quản lý, sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính, công tác xây dựng bảo vệ môi trường của Công ty 710.

Sau đó, Thanh tra tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục làm rõ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án.