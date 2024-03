Trung tâm Đăng kiểm 50-05V trực thuộc Cục đăng kiểm Việt Nam, trụ sở tại 1143/3B, quốc lộ 1A, khu phố 3, phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM (cơ sở An Phú Đông) và 1 chi nhánh tại số 1A Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM.

Ban Giám đốc gồm: Nguyễn Đình Quân, Giám đốc (từ 2013 - 5/2022); Trần Anh Tú, Phó Giám đốc phụ trách trung tâm; Phạm Ngọc Hà, Phó Giám đốc phụ trách Cơ sở An Phú Đông; Khuất Duy Thịnh, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Hồng Hà.

Trung tâm Đăng kiểm 50-05V, Chi nhánh số 1A Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM.

Theo kết luận điều tra, để có tiền đưa cho các Lãnh đạo Cục đăng kiểm không gây khó khăn trong công việc, tăng thêm thu nhập cho các đăng kiểm viên và nhân viên, Nguyễn Đình Quân đã đưa ra chủ trương cho các đăng kiểm viên nhận tiền hối lộ.

Thực hiện chủ trương, Ban Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-05V cùng đăng kiểm viên đã thống nhất nhận tiền của chủ phương tiện, doanh nghiệp, cá nhân và môi giới để bỏ qua các lỗi vi phạm không đạt của phương tiện hoặc nhận tiền rồi hợp thức hóa các hồ sơ để đăng kiểm đạt cho nhiều phương tiện.

Việc nhận hối lộ của người đi đăng kiểm diễn ra từ năm 2014 - 12/2022. Số tiền nhận hối lộ là gần 40 tỷ đồng.

Liên quan tới sai phạm xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm 50-05V, bị can Trần Anh Tú bị cáo buộc thực hiện theo chủ trương của ông Đặng Việt Hà (khi đó là Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) và Nguyễn Đình Quân, cho đăng kiểm viên nhận hối lộ nên phải chịu trách nhiệm chung về số tiền nhận hối lộ của trung tâm.

Cụ thể, Tú đã chỉ đạo cho Phạm Ngọc Hà, Khuất Duy Thịnh và các đăng kiểm viên tiếp tục nhận tiền hối lộ gom lại ăn chia và chia số tiền nhận được cho Đặng Việt Hà.

Công an làm việc với các bị can.

Tú được các bị can khác chia tổng cộng 130 triệu đồng. Bị can sử dụng tiêu xài cá nhân, quá trình điều tra đã nộp khắc phục số tiền 135 triệu đồng.

Ngoài ra, bị can Tú đã chia lại tiền cho Đặng Việt Hà tại phòng làm việc của Hà vào các ngày được triệu tập ra Cục đăng kiểm Việt Nam họp giao ban, tổng cộng là 180 triệu đồng.

Bị can Tú bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự. Hiện nay, bị can đang thi hành biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cũng theo kết luận điều tra, bị can Trần Anh Tú có đơn đầu thú hành vi phạm tội, có đơn tố cáo hành vi nhận hối lộ của Đặng Việt Hà tự nguyện khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Như VTC News đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TP.HCM truy tố 254 bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM, và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng.

Trong vụ án, bị can Trần Kỳ Hình (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ tháng 1/2014 - 7/2021) bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.

253 bị can khác bị đề nghị truy tố trong nhóm 11 tội danh gồm: Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Giả mạo trong công tác; Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật; Xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông, hoặc phương tiện điện tử của người khác; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Tham ô tài sản.