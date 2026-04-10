Nhóm đối tượng đeo mặt nạ ném vỏ chai bia làm 4 người đi đường bị thương

Tr.Đức |

Sáng 10-4, Công an TP Hải Phòng cho biết Công an xã Hải Hưng vừa triệu tập 11 đối tượng dùng chai, lọ ném vào người đi đường, khiến 4 người bị thương.

Trước đó, hồi 1 giờ 30 phút ngày 5-4, P.V.L. (SN 2009) điều khiển xe máy chở theo V.V.M. (SN 2008) và V.V.C. (SN 2009, cùng trú xã Hải Hưng, TP Hải Phòng) trên tuyến đường TL39D hướng từ xã Bắc Thanh Miện về xã Hải Hưng. Lúc này, nhóm của L. gặp nhóm 11 đối tượng đeo khẩu trang, đeo mặt nạ, đi trên 4 xe máy tháo biển số, cầm theo vỏ chai bia đuổi tấn công, làm xe máy của L. mất lái, lao xuống mương nước. Hậu quả P.V.L. và V.V.C. bị xây xước nhẹ, V.V.M. bị gãy xương bả vai phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Nhóm thanh niên ném vỏ chai làm 4 người đi đường bị thương tại Hải Phòng - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng dùng chai, lọ ném vào người đi đường

Chưa dừng lại ở đó, khi di chuyển tới khu vực xã Thanh Miện, các đối tượng tiếp tục dùng vỏ chai bia ném vào N.H.T. (SN 2005, trú tại xã Hải Hưng, TP Hải Phòng) và P.Đ.V. (SN 2005, trú tại xã Bắc Thanh Miện, TP Hải Phòng). Hậu quả P.Đ.V. bị rách ở vùng cổ phải đi cấp cứu ở bệnh viện, khâu 30 mũi.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Công an xã Hải Hưng đã nhanh chóng tập trung điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan. Chưa đầy 24 giờ kể từ khi xảy ra vụ việc, Công an xã Hải Hưng đã triệu tập nhóm 11 đối tượng.

Các đối tượng gồm: K.C.B. (SN 2007) và N.V.Đ. (SN 2008), cùng trú tại phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên; V.Đ.H. (SN 2007), N.T.V. (SN 2009), N.T.B. (SN 2009), V.Đ.S. (SN 2010), T.N.D. (SN 2008), cùng trú tại xã Đường An, TP Hải Phòng); V.Q.V. (SN 2012, trú tại xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng); N.Q.H. (SN 2010, trú tại phường Hải Dương, TP Hải Phòng), T.V.S. (SN 2009), T.V.L (SN 2011), đều trú tại xã Thượng Hồng, TP Hải Phòng.

Công an xã Hải Hưng thu giữ 4 xe máy cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện, Công an xã Hải Hưng tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan để điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

