Điều gì khiến nhóm công nhân tại Anh lập tức gọi cảnh sát sau một phát hiện tưởng chừng bình thường?

Nhóm công nhân phát hiện 5 vật thể lạ khi đang đào đất

Nhóm công nhân đang đào rãnh tại một khu đất ở vùng Cotswolds, Anh, bất ngờ phát hiện 5 vật thể nằm dưới lớp bùn. Ban đầu, họ cho rằng đây chỉ là những vật dụng cũ bị bỏ lại, nhưng một chi tiết xuất hiện sau đó khiến cả hai phải dừng công việc. Sự việc xảy ra sáng 2/11 tại The Great Tythe Barn, địa điểm chuyên tổ chức đám cưới và sự kiện ở Long Newnton, gần thị trấn Tetbury, hạt Gloucestershire. Theo People, hai người trực tiếp phát hiện là Kevin Roberts, nhân viên chăm sóc khuôn viên, và John Blundell, một nhà thầu phụ đang làm việc tại đây.

Nhóm công nhân bất ngờ phát hiện 5 vật thể kim loại nằm dưới lớp bùn khi đang đào rãnh tại khuôn viên The Great Tythe Barn, Anh. (Ảnh: People)

Hôm đó, Kevin và John thực hiện công việc đào rãnh phục vụ dự án lắp đặt hệ thống điện mặt trời. Chỉ vài phút sau khi bắt đầu, dụng cụ đào đất của họ chạm phải những vật thể cứng nằm lẫn trong bùn. Khi kiểm tra, cả hai tìm thấy 5 vật thể có hình dáng khá giống nhau, bên ngoài bị phủ kín bởi lớp đất ẩm. Thoạt nhìn, chúng không khác nhiều so với những đoạn ống kim loại cũ thường xuất hiện tại công trường, vì vậy hai người quyết định nhấc lên để kiểm tra kỹ hơn.

Tuy nhiên, khi lớp bùn được làm sạch, những chi tiết khác thường bắt đầu lộ ra. Kevin và John nhanh chóng nhận thấy đây có thể không phải những vật dụng thông thường. Thay vì tiếp tục đào đất, họ lập tức đặt các vật thể xuống, lùi ra xa và liên hệ cảnh sát. Không lâu sau, lực lượng chức năng xuất hiện tại hiện trường, khiến hoạt động thi công phải tạm dừng và nhiều người trong khu vực được yêu cầu rời đi.

Cảnh sát phong tỏa khu vực sau phát hiện của nhóm công nhân

Theo BBC, cảnh sát Gloucestershire nhận được tin báo vào sáng 2/11 và nhanh chóng thiết lập vành đai an toàn bán kính khoảng 200m quanh vị trí phát hiện. Người dân, các cơ sở kinh doanh và những người đang có mặt tại The Great Tythe Barn được yêu cầu sơ tán. Theo People, địa điểm này vừa tổ chức một đám cưới vào cuối tuần trước và một số khách vẫn còn lưu trú khi cảnh sát đến. Ban quản lý thông báo tạm thời đóng cửa khuôn viên, trong khi lực lượng chuyên môn được điều động đến kiểm tra những vật thể vừa tìm thấy.

Những vật thể ban đầu bị nhầm là ống kim loại cũ, nhưng sau khi làm sạch bùn, các công nhân nhận thấy những chi tiết bất thường. (Ảnh: People)

Điều khiến nhiều người tò mò là tại sao những vật thể trông giống ống kim loại cũ lại dẫn đến cuộc sơ tán quy mô như vậy. Theo lời kể của hai người phát hiện, sau khi làm sạch lớp bùn, họ nhận thấy phần đuôi của các vật thể có những cánh kim loại nhỏ, hoàn toàn khác với cấu tạo của đường ống thông thường. Chi tiết này khiến họ nghi ngờ những thứ vừa đào được có thể là vật liệu nguy hiểm còn sót lại từ quá khứ. Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng xác định chúng có liên quan đến vũ khí được sử dụng trong Thế chiến II.

Đơn vị xử lý vật liệu nổ của quân đội Anh được điều động đến hiện trường để đánh giá tình trạng và lựa chọn phương án xử lý. Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra, các chuyên gia còn phát hiện thêm những vật thể tương tự, nâng tổng số lên 7 thay vì 5 như ban đầu. Việc xử lý phải được tiến hành thận trọng bởi dù đã nằm dưới lòng đất nhiều thập kỷ, những thiết bị này vẫn có thể tiềm ẩn nguy hiểm.

Bí mật của 7 vật thể nằm dưới lòng đất hơn 80 năm

Theo Hits Radio Gloucestershire, Bộ Quốc phòng Anh xác nhận 7 vật thể được tìm thấy là những thiết bị gây cháy có nguồn gốc từ Đức, mỗi thiết bị nặng khoảng 1kg. Chúng thuộc loại vũ khí được sử dụng trong Thế chiến II, cuộc chiến kết thúc năm 1945. Như vậy, các thiết bị này có thể đã nằm dưới lòng đất hơn 80 năm trước khi được phát hiện. Trong chiến tranh, không quân Đức từng tiến hành nhiều cuộc oanh tạc nhằm vào lãnh thổ Anh, sử dụng cả bom có sức công phá lớn và những thiết bị gây cháy kích thước nhỏ để gây hỏa hoạn.

Lực lượng chuyên trách của quân đội Anh xác định tổng cộng 7 thiết bị gây cháy có nguồn gốc từ Đức thời Thế chiến II tại khu vực thi công. (Ảnh: People)

Một số thiết bị không hoạt động như dự kiến sau khi rơi xuống đất, dần bị bùn và thảm thực vật che phủ. Theo Hits Radio Gloucestershire, các chuyên gia quân đội đã quyết định tiêu hủy toàn bộ số thiết bị bằng phương pháp kích nổ có kiểm soát vào khoảng 15h30 cùng ngày. Sau khi xác nhận hiện trường an toàn, cảnh sát dỡ bỏ hàng rào phong tỏa, cho phép người dân và các cơ sở kinh doanh trở lại hoạt động bình thường. May mắn, không có thương vong được ghi nhận trong vụ việc.

Điều đáng chú ý là hai người trực tiếp phát hiện đã nhấc những vật thể lên và làm sạch bùn trước khi nhận ra dấu hiệu nguy hiểm. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tự ý di chuyển, tháo lắp hoặc làm sạch những vật thể nghi là bom đạn; thay vào đó cần giữ khoảng cách và thông báo cho lực lượng chuyên môn. Từ một công việc đào rãnh thông thường, nhóm công nhân đã vô tình phát hiện những dấu tích chiến tranh bị chôn vùi suốt nhiều thập kỷ, cho thấy một vật thể tưởng chừng vô hại cũng có thể ẩn chứa nguy hiểm khó lường.

Theo People, BBC, Hits Radio Gloucestershire, Parade