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Từ 1/7/2026, trẻ em dưới 18 tuổi có thể nhận trợ cấp 1.771.000 đồng/tháng: Điều kiện cụ thể ra sao?

Nguyệt Phạm
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Theo chính sách bảo hiểm xã hội áp dụng từ ngày 1/7/2026, một số trẻ em dưới 18 tuổi có thể được hưởng mức trợ cấp đáng chú ý nếu đáp ứng những điều kiện đặc biệt theo quy định pháp luật.

Từ ngày 1/7/2026, một số trẻ em dưới 18 tuổi có thể được hưởng khoản trợ cấp hằng tháng cao hơn trước, tùy thuộc vào hoàn cảnh gia đình và các điều kiện theo quy định.


Tags

trẻ em dưới 18 tuổi

Trợ cấp

bảo hiểm xã hội

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