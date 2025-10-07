Bạn có giống tôi khi đi mua dưa hấu thường ngó nghiêng đôi chút, rồi vỗ vỗ mấy cái vào các quả dưa rồi mới quyết định chọn? Thực ra ban đầu tôi dù tôi vẫn làm các động thái đó nhưng lại không hề biết thế nào là quả dưa ngon, thế nào là quả không ngon. Trông tôi khi đó có vẻ như đang chọn lựa cẩn thận, nhưng thực ra là chỉ chọn bừa một quả rồi mang về. Và về đến nhà thì đúng kiểu trạng thái như "mở một chiếc hộp bí mật". Chất lượng bên trong quả dưa ngon hay dở chỉ khi cắt ra tôi mới thực sự biết.

Mãi về sau này khi có dịp đến một trang trại trồng dưa hấu, tôi vẫn với những động tác lựa chọn, vỗ bồm bộp vào vỏ dưa... Nhưng kết quả là khi lưỡi dao vừa rời khỏi, 2 nửa quả dưa mở ra với màu hồng nhạt chứng tỏ kỹ năng của tôi chỉ chọn được 1 quả dưa còn non. Trước sự ngại ngùng của tôi với bạn bè, người trồng dưa đã xách vào 1 quả dưa khác và tận tình chỉ cho tôi "kỹ nghệ chọn dưa hấu ngon 10 quả như 1". Và cũng kể từ đó, tôi không bao giờ còn phải chọn dưa hấu theo tiêu chí "ăn ngọt ngon tùy vào may rủi".

Hôm nay tôi cũng xin chia sẻ lại với bạn kinh nghiệm chọn dưa hấu ngon mà người trồng dưa đã chỉ lại. Bạn hãy ghi nhớ 5 điểm sau để đảm bảo chọn được dưa hấu ngon khiến người bán cũng phải ngưỡng mộ.

1. Nhìn vào kết cấu và màu sắc

Khi chọn dưa hấu, bạn cần phải nhìn vào các đường nét rõ ràng của đường sọc trên vỏ dưa và sự phân biệt đều đặn giữa phần sọc rộng và hẹp, tạo cảm giác tự nhiên và hài hòa. Dưa hấu chín ngon sẽ có các sọc tương phản rõ rệt giữa các đường sọc màu xanh đậm và xanh nhạt trên vỏ, với các đường viền và đường nét rõ ràng, mịn màng và tự nhiên. Bạn nên tránh chọn những quả dưa có hoa văn mờ nhạt hoặc lởm chởm.

Vỏ quả dưa phải có màu xanh đậm và sáng bóng. Điều này cho thấy cây dưa hấu được tiếp xúc đủ ánh sáng mặt trời và phát triển tốt. Vỏ dưa có màu trắng hoặc xanh ngả vàng thường là chưa chín hoặc còn non.

Đường sọc xanh đậm phải rõ ràng, vỏ bóng mịn.

Bề mặt vỏ dưa trơn nhẵn và cứng. Bạn có thể kiểm tra bằng cách dùng đầu ngón tay ấn vào vỏ dưa. Nếu cảm thấy vỏ dưa cứng tức là còn tươi. Nếu thấy mềm và bị móp thì có thể quả đã quá chín, bị hỏng bên trong hoặc bị dập.

2. Nhìn vào cuống và rốn của quả dưa

Cuống của quả dưa tươi, ngắn, dày và cong: Cuống của quả dưa (phần cuối nối với dây leo) phải có màu xanh, tươi, ngắn và dày, hơi cong (giống như đuôi lợn), cho thấy quả được hái sau khi chín tự nhiên và tương đối tươi.

Nếu cuống dưa khô, có màu vàng hoặc đen và rụng khi chạm vào thì có nghĩa là dưa đã được hái từ lâu và không còn tươi hoặc đã quá chín.

Rốn quả dưa nhỏ và lõm: Bạn nhìn vào vòng tròn nhỏ ở phía dưới (rốn) và thấy vòng tròn này càng nhỏ thì càng tốt, nếu hơi lõm vào trong thì có nghĩa là vỏ dưa mỏng và ngọt. Trong khi đó nếu vòng tròn này lớn và lồi ra thường có nghĩa là quả dưa có vỏ dày và không đủ ngọt.

Nên chọn quả dưa có phần rốn nhỏ và lõm vào.

3. Hãy lắng nghe âm thanh

Để kiểm tra ấm thanh của quả dưa, bạn hãy đùng đốt ngón tay hoặc lòng bàn tay vỗ nhẹ vào giữa quả dưa hấu.

Âm thanh của quả dưa ngon, ngọt: Âm thanh phát ra phải giòn và vang, tương tự như cảm giác đánh một quả bóng chứa đầy nước hoặc đánh vào ngực. Bạn có thể cảm nhận được quả dưa rung lên, với cảm giác rỗng ruột "dong dong dong" hoặc "bang bang bang". Âm thanh nghe tương đối trong suốt và liên tục rung.

Âm thanh của một quả dưa chưa chín: Khi bạn dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào, âm thanh nghe có vẻ đục và chắc, giống như tiếng vỗ trán ("phù phù" hoặc "tap tap tap"), và không có cảm giác rung.

Âm thanh của một quả dưa chín quá hoặc bị hỏng: Nếu âm thanh nghe bị bóp nghẹt hoặc nghe kiểu "không phản hồi" (giống như âm thanh khi vỗ bụng), thì phần bên trong có thể đã bị nhiễm cát hoặc hư hỏng.

4. Cân

Đây cũng là mẹo giúp bạn chọn được quả dưa ngon. Đối với những quả dưa hấu có kích thước tương tự nhau, bạn đặt lên cân và hãy chọn quả nặng hơn. Khi chúng có cùng kích thước thì quả càng nặng sẽ càng có nhiều độ ẩm, thịt dày và tươi hơn.

Một quả dưa có cùng kích thước với quả dưa khác nhưng khi đặt lên cân lại nhẹ hơn thì chắc chắn chúng sẽ bị xốp có thể là do thiếu độ ẩm hoặc quá chín và giòn.

Khi những quả dưa có kích thước như nhau thì hãy đặt lên cân và lấy quả nặng nhất

5. Quan sát phần chạm đất (điểm màu vàng)

Trong quá trình sinh trưởng của dưa hấu, phần bề mặt quả dưa tiếp xúc với mặt đất sẽ hình thành vùng màu vàng hoặc vàng nhạt gọi là đốm vàng vì không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Dấu hiệu dưa hấu chín, ngọt hoàn hảo: Đốm vàng trên thân quả dứa sẽ có màu vàng sẫm, rõ nét, chẳng hạn như vàng kem hoặc cam nhạt. Màu sắc này cho thấy dưa hấu đã phát triển lâu trên cây, tích tụ nhiều đường và thường có vị ngọt đậm đà.

Dấu hiệu dưa hấu chưa chín/non hoặc bị hái sớm: Nếu đốm vàng nhạt trên vỏ quả dưa có màu trắng hoặc gần như không rõ, điều này có thể cho thấy dưa hấu bị hái quá sớm hoặc bị lật trong quá trình trồng, dẫn đến chưa đạt độ chín tối ưu.

Như vậy bạn chỉ cần ghi nhớ 5 bí quyết đơn giản trên là đảm bảo sẽ chọn được quả dưa hấu ngọt và tươi ngon. Đừng để may rủi quyết định khẩu vị của bạn, hãy trở thành người tiêu dùng thông thái với những kỹ năng chọn dưa hấu tốt nhất!