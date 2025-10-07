Mới đây, một vụ án mạng đã xảy ra tại Thái Lan, khiến một người đàn ông tử vong, với nghi phạm được cho là con rể cũ của nạn nhân.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra tại huyện Bang Pa-in, tỉnh Ayutthaya của nước này hôm Chủ nhật, 5/10 vừa qua. Vào khoảng 11 giờ sáng, các sĩ quan từ Đồn Cảnh sát Bang Pa-in được thông báo về một vụ tranh chấp gia đình dẫn đến tử vong tại một ngôi nhà ở Moo 7, Ban Sang. Lực lượng cứu hộ và các đội pháp y đã được điều động đến hiện trường.

Cảnh sát tìm thấy Theerachot Pharot, 30 tuổi, nằm cạnh một chiếc xe Mercedes-Benz với các vết thương do súng bắn vào cằm, người và mặt. Hắn ta ở trong tình trạng nguy kịch và đã được đưa đến Bệnh viện Ayutthaya để cấp cứu. Bên trong ngôi nhà, cảnh sát phát hiện thi thể của ông Bancha Phusathong, 60 tuổi với các vết thương ở ngực do súng và một vết đâm vào cổ. Một chiếc kéo được tìm thấy gần đó, và một khẩu súng lục 9mm được tìm thấy trên tay ông ta.

Cô Parinchaya, 28 tuổi, con gái của ông Bancha vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc.

Cảnh sát cũng tìm thấy một chiếc túi đeo vai chứa một khẩu súng lục 9mm khác gần cửa trước. Phân tích pháp y xác nhận khẩu súng đã được bắn một lần, nhưng viên đạn bị kẹt trong nòng. Điều tra sơ bộ cho thấy Theerachot, chồng cũ của con gái ông Bancha đã đến nhà vào ngày hôm đó và gọi vợ cũ ra.

Theo lời kể của cô Parinchaya, 28 tuổi, con gái của ông Bancha, cô không trả lời và khóa cửa lại, nói rằng Theerachot từng bạo hành cô và con chung của họ. Parinchaya khai với cảnh sát rằng Theerachot đã trèo hàng rào, dùng vũ lực phá cửa lưới và chạm mặt cha cô ở tầng trệt.

Hình ảnh nghi phạm tại hiện trường.

Sau đó, một cuộc ẩu đả đã xảy ra, trong đó có tiếng súng nổ. Cô cho biết khi xuống cầu thang, cô thấy cha mình đã bất tỉnh. Cô cũng cho biết Theerachot trước đó đã theo cô đến một tỉnh khác, khiến cô phải trở về nhà cha mình ở Ayutthaya. Cô cho biết đã nhận được những lời đe dọa từ hắn ta và trước đó đã trình báo cảnh sát. Cô bày tỏ lo ngại cho sự an toàn của mình vì Theerachot là con trai của một phó thị trưởng huyện Bang Ban, tỉnh Ayutthaya.

Hàng xóm nói với cảnh sát rằng Theerachot đã đến nhà nhiều lần trước đó và thường xuyên cãi vã với gia đình cô Parinchaya. Vào ngày xảy ra vụ việc, họ đã nghe thấy nhiều tiếng súng trước khi nhìn thấy Theerachot rời khỏi nhà, người đầy máu và cố gắng bỏ trốn bằng xe hơi. Hắn ta không thể lái xe đi do bị thương và đã bị người dân địa phương tạm giữ cho đến khi cảnh sát đến.

Theo các nhân chứng, nạn nhân trước đó đã thảo luận về các vấn đề nội bộ của gia đình và bày tỏ lo ngại không biết nên xử lý ra sao. Cảnh sát đã thu thập bằng chứng pháp y từ hiện trường và xem lại đoạn phim giám sát, cho thấy Theerachot đỗ xe gần nhà, vào nhà, rồi sau đó chạy ra ngoài trong tình trạng cởi trần và chảy máu.

KhaoSod đưa tin nghi phạm vẫn đang bị cảnh sát giam giữ tại bệnh viện. Các nhà điều tra dự định sẽ thẩm vấn các nhân chứng và các bên liên quan và sẽ chính thức thẩm vấn Theerachot sau khi tình trạng của hắn ta ổn định.

Gia Linh (Theo The Thaiger)