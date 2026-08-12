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Nhờ ‘đường tắt' qua nước láng giềng Việt Nam, Campuchia đang kiếm bộn ở Trung Quốc, thương lái gom mua ào ào

Y Vân
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Xuất khẩu mặt hàng này sang Trung Quốc tăng gần 40 lần trong 7 tháng đầu năm nay.

Nhờ ‘đường tắt' qua nước láng giềng Việt Nam, Campuchia đang kiếm bộn ở Trung Quốc, thương lái gom mua ào ào - Ảnh 1.

Xuất khẩu sầu riêng tươi của Campuchia sang Trung Quốc tăng gần 40 lần trong 7 tháng đầu năm 2026, nhờ chất lượng trái cây được cải thiện, giá cả cạnh tranh và tuyến đường sắt mới giúp rút ngắn thời gian vận chuyển xuống còn khoảng 5-7 ngày.

Theo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia, nước này đã xuất khẩu 5.738 tấn sầu riêng tươi sang Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm, tăng gần 40 lần so với cùng kỳ năm trước.

Bộ này cho biết đà tăng mạnh đến từ việc tuân thủ tốt hơn các tiêu chuẩn xuất khẩu, niềm tin từ khách hàng Trung Quốc và việc đưa vào khai thác tuyến vận tải đường sắt mới qua Lào từ ngày 22/6.

Theo Cục Phát triển Cây trồng Dài ngày, Campuchia có 16.193 ha diện tích trồng sầu riêng vào năm 2025, với sản lượng ước đạt 135.546 tấn/năm.

Các tỉnh trồng sầu riêng lớn nhất của Campuchia gồm Kampong Cham, Kampot, Pursat, Tboung Khmum, Battambang, Ratanakiri, Koh Kong, Stung Treng, Preah Vihear và Preah Sihanouk. Hiện Campuchia có 112 trang trại sầu riêng được chứng nhận Thực hành nông nghiệp tốt (GAP), 4 doanh nghiệp chế biến được phép xuất khẩu và 20 cơ sở đóng gói.

Ông Khim Finan, Quốc vụ khanh kiêm người phát ngôn Bộ Nông nghiệp, cho biết tuyến đường sắt mới đã thu hút các nhà nhập khẩu Trung Quốc đối với nông sản Campuchia. Tuyến vận tải này đưa hàng hóa từ Campuchia qua Lào, nối với tuyến đường sắt Lào - Trung Quốc trước khi tiếp tục đến Trung Quốc, qua đó rút ngắn thời gian vận chuyển từ tối đa 20 ngày bằng đường biển xuống còn khoảng 7 ngày.

Dù mới vận hành khoảng 1 tháng, tuyến đường sắt này đã vận chuyển gần 10% tổng lượng sầu riêng tươi Campuchia xuất khẩu sang Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm, ông Finan cho biết.

Ông Finan kêu gọi nông dân, doanh nghiệp chế biến và nhà xuất khẩu tiếp tục tuân thủ các tiêu chuẩn xuất khẩu, đồng thời duy trì chất lượng ổn định để củng cố vị thế của sầu riêng Campuchia tại thị trường Trung Quốc.

Năm 2025, Campuchia xuất khẩu gần 14.980 tấn sầu riêng sang 5 thị trường gồm Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Lào và Pháp.

Tháng 4/2025, Campuchia và Trung Quốc đã ký nghị định thư về các yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với sầu riêng tươi xuất khẩu.

Kể từ đó, Trung Quốc đã phê duyệt 17 sản phẩm nông nghiệp của Campuchia được phép xuất khẩu, trong đó có gạo, sắn khô, ngô, chuối, xoài, nhãn, dừa, hồ tiêu, hạt điều, mè, hạt chia, cao su, thủy sản khai thác tự nhiên, thủy sản nuôi, cá, sầu riêng tươi và tổ yến.

Theo Khmertimes﻿, Cambodiness

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Kampot

Thái Lan

Trung Quốc

Campuchia

Lào

đường sắt

Sầu riêng

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