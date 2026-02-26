Nhớ 2 ‘khẩu quyết’ này của chuyên gia nếu muốn rửa khoang máy

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 241 phát sóng ngày 26/2 trên HTV9.





Rửa xe là việc tương đối đơn giản mà nhiều người có thể làm tại nhà. Tuy nhiên, việc rửa khoang máy là không phải là điều dễ dàng, thậm chí có nhiều cửa hàng rửa xe cũng không có dịch vụ này.

Vậy theo anh, rửa khoang máy có cần thiết hay không? Và nên lưu ý điều gì khi rửa khoang máy?

Khi tôi làm nghề này, tôi gặp rất nhiều quan điểm khác nhau về việc rửa khoang máy. Có người cho rằng khoang máy thì việc gì phải rửa sạch, nhưng cũng có khách lại nói với tôi rằng họ thích khoang máy sạch vì muốn lấy gió ngoài không bị ám mùi, hoặc đơn giản là muốn hạn chế chuột vào. Rất nhiều khách hỏi tôi có cách nào chống chuột triệt để không. Thực ra, để chuột không vào thì quan trọng nhất vẫn là giữ khoang máy sạch. Bạn có treo gì thì chuột vẫn có thể vào, nhưng nếu khoang máy sạch sẽ thì chuột vào cũng ít cắn phá hơn. Chuột vào khoang máy rồi cắn dây điện mới là nguyên nhân gây chập cháy.

Khoang máy Toyota Hilux.

Thực tế, khoang máy rất kín. Nếu bạn không dùng áp lực nước quá mạnh thì rửa bình thường không có vấn đề gì. Có người bảo tôi phải rửa đá khô, phải dùng nước nóng, nhưng đó chỉ là lựa chọn để bạn yên tâm hơn thôi. Nước nóng hay nước lạnh thì khi đã là nước cũng như nhau, và cả hai cách đó chưa chắc sạch bằng việc dùng hóa chất phù hợp rồi xả lại bằng nước thường.

Cách tôi làm rất đơn giản. Bạn chỉ cần một vòi nước, một máy hút bụi nhỏ có chế độ thổi, một chai hóa chất đa năng gốc bazơ để tẩy dầu mỡ (không dùng loại gốc acid vì dễ làm ố kim loại) và dung dịch dưỡng nhựa. Hóa chất này có thể dùng chung loại tẩy đa năng, miễn là không phải gốc acid. Bạn xịt đều lên phần nhựa và khu vực bẩn trong khoang máy, dùng bàn chải chà sạch rồi xả lại bằng nước.

Việc rửa khoang máy không khó như nhiều người nghĩ. Ảnh: MXH

Khi rửa, bạn không cần che chắn quá nhiều, trừ cổ hút thì có thể bịt khăn cho yên tâm. Một số xe thiết kế kín sẵn thì không cần bịt gì cả. Nhiều người cẩn thận che cả hộp điều khiển động cơ, nhưng theo tôi thì không cần vì nước khó lọt vào bên trong. Sau khi xả sạch, bạn lau khô, dùng máy hút bụi chế độ thổi để làm khô kỹ, rồi dưỡng lại phần nhựa hoặc xịt thêm dung dịch chống chuột cắn. Lưu ý, xịt chống chuột không phải để chuột không vào, mà là để nếu vào thì chúng không cắn.

Rửa khoang máy thực ra rất đơn giản, nhưng nhiều khách vẫn sợ vì nghĩ phức tạp hoặc dễ hỏng hóc. Theo tôi, chỉ cần làm đúng cách là hoàn toàn yên tâm.

Vậy đâu là những sai lầm thường gặp khi tự ý rửa khoang động cơ, thưa anh?

Với những đơn vị kinh doanh chăm sóc xe, có 2 sai lầm phổ biến thường gặp.

Thứ nhất là một số đơn vị dùng vòi nước có áp lực quá mạnh.

Thứ hai quan trọng là hơn là chọn hóa chất không đúng. Hóa chất dùng để rửa khoang máy phải là loại tẩy dầu mỡ gốc bazơ, chuyên xử lý cặn bẩn và dầu mỡ bám lâu ngày, tuyệt đối không được dùng hóa chất mạnh dạng gốc acid. Rất nhiều trường hợp sau khi rửa xong xuất hiện các vết đốm loang trên bề mặt nhựa và cả chi tiết kim loại, nguyên nhân không phải do nước mà do dùng nhầm hóa chất gốc acid gây ăn mòn và ố bề mặt.

Vậy còn với những người ở tại nhà, họ cần lưu ý điều gì?

Thật ra, đa phần chỉ cần bạn chọn đúng hóa chất là đã ổn rồi.

Phần lớn khách tự vệ sinh xe ở nhà đều sợ rửa khoang máy. Nhưng thực tế, bạn không cần phải quá lo lắng. Khoang máy được thiết kế rất kín, nước rất khó lọt vào các giắc cắm. Các hãng xe đều tính toán để xe có thể ngâm nước cũng không sao. Khi bạn chỉ dùng một vòi nước tưới trên bề mặt, hoàn toàn có thể yên tâm mà không cần che chắn quá nhiều, thậm chí gần như không cần che hộp điều khiển động cơ.

Nếu muốn cẩn thận hơn, bạn chỉ cần tránh xả nước trực tiếp vào khu vực bugi và mobin. Trong trường hợp nước có lọt vào đây thì rủi ro cũng không lớn, thường chỉ gây hiện tượng bỏ máy tạm thời. Khi đó, chỉ cần tháo ra, sấy hoặc xì khô là xử lý xong.

Chúng ta chủ yếu chỉ mới nhắc đến xe xăng dầu truyền thống. Vậy với các xe năng lượng mới hybrid hay xe điện thì sao, thưa anh?

Khoang máy một mẫu xe điện tại Việt Nam. Ảnh: MXH

Như tôi đã chia sẻ từ đầu, tất cả động cơ đều được thiết kế rất kín, các giắc cắm cũng vậy. Việc nước bắn vào khoang máy là chuyện bình thường, không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng. Bạn hoàn toàn có thể xả nước nhẹ nhàng, miễn là chọn đúng hóa chất tẩy dầu mỡ phù hợp rồi sau đó xả lại bằng nước sạch. Xả xong thì thổi khô. Xe điện hay xe hybrid cũng có thể làm tương tự như xe động cơ đốt trong, không có gì khác biệt lớn trong cách vệ sinh cơ bản.

Thực tế, động cơ xăng còn có phần “rủi ro” hơn vì bạn phải lưu ý bugi và mobin. Trong khi đó, động cơ điện không có những chi tiết này. Trong khoang máy xe điện chủ yếu là các hộp điều khiển, mà những hộp này đều được nhà sản xuất thiết kế kín. Chúng ta có thể nhìn thực tế khi xe đi qua đoạn đường ngập nước sâu, nhiều xe điện vẫn vận hành bình thường dù nước ngập gần hết khoang máy.

Vậy nên không có lý do gì phải quá sợ khi tự rửa khoang máy ở nhà nếu bạn chỉ tưới nước nhẹ. Quan trọng là đừng dùng áp lực quá mạnh và đừng sử dụng hóa chất gốc acid vì có thể làm giòn gioăng cao su hoặc gây ố bề mặt. Chỉ cần dùng hóa chất tẩy dầu mỡ đúng loại, vì chất bẩn trong khoang máy chủ yếu là dầu mỡ bám bụi. Bạn xịt, chà chi tiết, xả nước rồi thổi khô là xong, rất đơn giản.

Một khoang máy xe được rửa toàn bộ. Ảnh: MXH

Ngoài ra, xe điện cũng sợ nhất là động vật gặm nhấm. Nếu bị chuột hoặc các con vật khác cắn dây điện sẽ gây rò rỉ điện có thể chập cháy. Đây là điều đáng sợ nhất.

Hiện nay, mức giá rửa khoang máy tại các cơ sở chăm sóc xe là bao nhiêu, thưa anh?

Về mức giá, tôi không thể đưa ra một con số cố định. Bởi vì mỗi nơi sẽ có một chất lượng dịch vụ khác nhau. Có chỗ làm rất chỉn chu nên giá sẽ cao hơn, giá dịch vụ là không có giới hạn.

Thông thường,một lần rửa khoang máy kèm rửa xe sẽ vào khoảng 1 triệu đồng, mức này tôi thấy khá phổ biến và tương đối ổn định. Dịp Tết có thể cao hơn, sau Tết thì mềm hơn. Riêng rửa khoang máy, mức giá dao động khoảng từ 800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng, thậm chí cao hơn nữa tùy theo gói dịch vụ và đơn vị cung cấp.

Giá dịch vụ dọn khoang máy khởi điểm từ khoảng 800.000 đồng mỗi xe. Ảnh: MXH

Khi bạn mang xe ra tiệm và muốn rửa khoang máy, nếu chưa thực sự yên tâm thì nên trao đổi kỹ với kỹ thuật viên trước khi làm. Bạn có thể đề nghị họ không dùng súng áp lực ở khoảng cách quá gần, vì áp lực mạnh bắn trực diện vào giắc cắm có thể gây ảnh hưởng hoặc làm nước lùa vào dưới áp suất cao.

Cẩn thận hơn, bạn có thể yêu cầu che những khu vực khiến bạn lo lắng. Nhiều người thường che hộp điều khiển động cơ hoặc che mặt máy. Với động cơ đốt trong, che mặt máy cũng là phương án hợp lý để hạn chế nước bắn trực tiếp vào khu vực bugi và các chi tiết phía trên. Thực tế, kể cả có xả nước thì cũng không quá nghiêm trọng, nhưng an toàn nhất vẫn là che lại. Bạn có thể phủ thêm túi nylon hoặc khăn lên khu vực đó, rửa sạch phần xung quanh, rồi sau khi hoàn tất thì tháo ra và lau khô lại là yên tâm.

