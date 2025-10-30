Nhìn tận mắt Lexus LS concept hoàn toàn mới: Từ sedan thành MPV 6 bánh 'cực dị' khi 4 bánh sau nhỏ hơn 2 bánh trước

Lexus LS vốn được biết đến là dòng sedan hạng sang cỡ lớn đầu bảng của hãng, cạnh tranh với những A8, S-Class hay 7 Series. Tuy nhiên, thương hiệu này vừa khiến giới mộ điệu không khỏi ngạc nhiên khi giới thiệu mẫu concept Lexu LS 6 bánh tại triển lãm Japan Mobility Show đang diễn ra ở Tokyo.

Lexus LS Concept hoàn toàn mới. Ảnh: Linh Đan

Kích thước xe chưa được công bố nhưng chắc chắn lớn hơn rất nhiều bản sedan trước đây. LS Concept với 4 bánh sau chứng tỏ sự độc đáo trong thiết kế và mục đích sử dụng. Điểm đặc biệt là 4 bánh sau có kích thước nhỏ hơn bánh trước, tạo nên một diện mạo lạ mắt và thu hút mọi ánh nhìn.

Không chỉ gây ấn tượng với số lượng bánh xe, Lexus còn chú trọng đến việc tạo ra một không gian xa hoa bên trong xe. Ghế ngồi phong cách tương lai, hai bảng đồng hồ số và vô-lăng kiểu yoke là những nét nổi bật của nội thất. Thêm vào đó, hai hàng ghế phía sau như thể hiện sự sang trọng của ghế hạng thương gia trên các chuyến bay quốc tế. Cửa sổ lật tạo nên một không gian yên bình, thư giãn cho hành khách.

Nội thất cực kỳ sang trọng trên Lexus LS Concept. Ảnh: Lexus

Lexus chưa công bố liệu có kế hoạch đưa những mẫu concept này vào sản xuất hay không. Tuy nhiên, với màn trình làng ấn tượng tại Tokyo, những mẫu concept LS mới của Lexus chắc chắn đã tạo ra nhiều sự chú ý và mong đợi trong làng xe hơi thế giới.

Bên cạnh mẫu xe này, Lexus còn giới thiệu 2 mẫu concept khác là LS Concept Coupe là xe CUV Coupe gầm cao và LS Micro Concept là mẫu xe kích thước nhỏ chỉ có 1 chỗ ngồi.

Một số hình ảnh Lexus LS Concept: