Nhìn lại vụ sát hại trẻ em hàng loạt kinh hoàng nhất nước Anh

Lucy Letby bị bắt giữ tại nhà riêng ở Chester, Anh ngày 3/7/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ The Guardian, Lucy Letby, 33 tuổi, bị kết tội giết 5 bé trai sinh non và 2 bé gái sơ sinh một cách “dai dẳng, có tính toán và máu lạnh” tại đơn vị nơi cô ta làm việc ở bệnh viện Countess of Chester, Tây Bắc nước Anh.

Bà Nicola Evans thuộc đơn vị cảnh sát ở Cheshire mô tả Letby là một kẻ giết người có tính toán và nhẫn tâm dựa trên vỏ bọc y tá được tin tưởng. Bà nói: “Lucy Letby hành động trắng trợn. Cô ta đã lạm dụng lòng tin của những người xung quanh. Không chỉ những bậc cha mẹ đã giao con cho cô ta mà còn cả những y tá mà cô ta làm việc cùng và những người mà cô ta coi như bạn bè”.

Letby sẽ trở thành người phụ nữ thứ ba còn sống ở Anh bị kết án chung thân vào ngày 21/8.

Letby mới hơn 20 tuổi khi săn lùng những đứa trẻ rất dễ bị tổn thương trong khoảng thời gian từ tháng 6/2015 đến tháng 6/2016, thường tấn công chúng ngay sau khi cha mẹ hoặc y tá khác rời đi. Sau một thời gian không để ý tới các cảnh báo, bệnh viện cuối cùng đã báo cảnh sát vào năm 2017 và cô ta đã bị bắt vào năm 2018.

Trong số các nạn nhân của Letby, có ba anh em sinh ba giống hệt nhau, bị giết trong vòng 24 giờ, trong đó một đứa trẻ sơ sinh nặng chưa đầy 1kg bị bơm không khí vào người và một bé gái sinh non 10 tuần bị sát hại sau bốn lần hành động.

Các bậc cha mẹ mất con đã đau khổ và khóc khi các phán quyết được đưa ra sau một trong những phiên tòa xét xử vụ giết người kéo dài nhất trong thời gian gần đây. Bên ngoài tòa án, cha mẹ của các nạn nhân cho biết công lý đã được thực thi nhưng không có bản án nào có thể xoá đi những tổn thương, tức giận và đau khổ tột cùng mà tất cả đã phải trải qua.

Cảnh sát cho rằng Letby có thể đã làm hại nhiều em bé hơn trong suốt 6 năm làm y tá chăm sóc trẻ em và đã thành lập một đường dây trợ giúp để các bậc cha mẹ có thể gọi điện báo cáo những lo ngại.

Các thám tử đã yêu cầu các chuyên gia kiểm tra hồ sơ của trên 4.000 trẻ sơ sinh được sinh ra tại bệnh viện Phụ nữ Liverpool và Countess of Chester. Đây là hai bệnh viện mà Letby làm việc từ năm 2010 đến 2016.

Một người mẹ cho rằng Letby đã tấn công đứa con trai mới sinh của mình chỉ một ngày sau khi cô phàn nàn rằng Letby có bình luận “không phù hợp”. Bà mẹ tên Lynsey Artell lúc đó cũng đang là y tá của bệnh viện Countess of Chester, nói với Sky News rằng Letby đã nghe lén cuộc trò chuyện về tiến triển mà con trai cô đang đạt được, khi cô ta nói: "Tôi không thích cha mẹ đặt quá nhiều hy vọng bởi vì chúng ta không bao giờ biết điều gì có thể xảy ra ở giai đoạn này".

Artell cho biết cô tức giận và đã có ý kiến. Ngày hôm sau, sức khỏe của con trai cô đột nhiên xấu đi và lượng insulin của cậu bé tăng đột biến - giống như trường hợp hai đứa trẻ sơ sinh mà Letby bị kết tội đầu độc. Cô cho biết cảnh sát đã điều tra tình trạng của con trai cô nhưng quyết định không buộc tội.

Thủ đoạn của Letby khi sát hại trẻ sơ sinh là bơm không khí vào cơ thể nhỏ bé của nạn nhân, trong một số trường hợp làm tổn thương cơ hoành của các bé. Có lần cô ta nhét một cái ống xuống cổ họng của một trẻ sơ sinh. Lần khác, cô ta đã cố giết hai đứa trẻ bằng cách tẩm insulin vào túi thức ăn.

Một trong hai em bé có kích thước chỉ bằng bàn tay người lớn, nặng 535 gram khi em chào đời sớm 15 tuần và chỉ có 5% cơ hội sống sót. Letby đã cố giết cô bé hai lần - lần đầu tiên chỉ vài giờ sau khi cô bé và gia đình đánh dấu ngày thứ 100 cuộc đời mình bằng một chiếc bánh ăn mừng; còn lần thứ hai vào ngày dự sinh hai tuần sau đó. Letby không bị kết tội cố ý giết người lần thứ ba.

Cô bé được chẩn đoán mắc bệnh bại não liệt tứ chi sau các vụ tấn công. Bây giờ đã tám tuổi, cô bé không thể ăn uống bằng miệng và cần được chăm sóc 24 giờ.

Một đứa trẻ khác mới chào đời 24 giờ thì bị Letby tiêm không khí vào và chết chỉ 90 phút sau khi cô ta bắt đầu ca làm việc. Cô ta đã cố giết em gái song sinh của nạn nhân vào ngày hôm sau.

Tại phiên tòa, Letby liên tục phủ nhận các cáo buộc, nói với các bồi thẩm rằng cô ta bị huỷ hoại trước các cáo buộc và: "Tôi chỉ cố gắng hết sức để chăm sóc chúng. Tôi ở đây để giúp đỡ và quan tâm, không phải để làm hại".

Nhưng sau một phiên tòa kéo dài 10 tháng, bồi thẩm đoàn gồm 7 phụ nữ và 4 nam giới đã quyết định rằng cô ta có tội trong các vụ tấn công trẻ sơ sinh mà bên công tố mô tả là “dai dẳng, có tính toán và máu lạnh”.

Cha mẹ của hai nạn nhân bị Letby giết cho biết y tá này đã cư xử kỳ lạ khi họ trải qua những giây phút cuối cùng với những đứa con bị sát hại.

Mẹ của bé gái mới sinh nặng khoảng 1kg kể lại, Letby mỉm cười và đề nghị chụp ảnh khi họ tắm cho con gái. Sau đó, cô ta đã gửi cho gia đình một tấm thiệp cảm thông và chụp ảnh tấm thiệp trên điện thoại của mình.

Một phụ huynh khác nói trước phiên tòa rằng một y tá mà anh cho là Letby đã làm gián đoạn những khoảnh khắc cuối cùng của họ với cậu con trai nhỏ bằng cách cố gắng đặt cậu bé vào giỏ máy thở, vốn dành cho những đứa trẻ đã chết, mặc dù cậu bé vẫn còn thở. Cô ta đã nói với các bậc cha mẹ đang đau buồn: "Anh chị đã nói lời tạm biệt. Anh chị có muốn tôi đưa cậu bé vào đây không?".

Giám đốc y tế tại bệnh viện Countess of Chester, Tiến sĩ Nigel Scawn, cho biết: "Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì những tội ác này đã xảy ra tại bệnh viện của chúng tôi và chúng tôi tiếp tục hướng về tất cả các gia đình và người thân của những em bé đã bị làm hại hoặc chết".

Tổng cộng, Letby bị kết tội 7 tội giết người và 7 tội cố ý giết người.

Giết đứa trẻ A ngày 8/6/2015

Đứa trẻ A sinh non sáu tuần cùng với người chị song sinh, đứa trẻ B, đã được vài ngày tuổi và khỏe mạnh khi được giao cho Letby trực ca đêm. Ba mươi phút sau, tình hình bé trai “xấu đi nhanh chóng”. Bé chết trong vòng 90 phút sau khi Letby đến làm nhiệm vụ.

Giết đứa trẻ C ngày 14/6/2015

Đứa trẻ C sinh non 7 tuần, nặng 800gram nhưng trong tình trạng tốt. Letby đứng cạnh cậu bé lúc chuông cảnh báo vang lên, mặc dù không phải là y tá được chỉ định chăm sóc cậu bé này. Cậu bé chết do bị bơm không khí vào bụng.

Giết đứa trẻ D ngày 11/6/ 2015

Letby bơm không khí vào máu của đứa trẻ D, khiến cô bé mất ý thức 3 lần vào rạng sáng 22/6. Lần thứ ba đã dẫn đến tử vong. Người ta thấy da em bé đổi màu.

Vào tháng 7/2015, Tiến sĩ Stephen Brearey, cố vấn trưởng của khoa sơ sinh, tiến hành đánh giá ba trường hợp tử vong bất thường trong tháng 6/2015. Lo ngại xuất hiện khi Letby là y tá duy nhất trực trong cả ba trường hợp.

Giết đứa trẻ E ngày 4/8/2015

Đứa trẻ E sinh non 7 tuần cùng với người anh song sinh là đứa trẻ F, nặng chưa đến 1,4kg. Người mẹ bắt quả tang Letby đang cố giết con mình sau khi mang sữa đến chỗ con. Cậu bé chết sau khi bị chảy máu gây tử vong, được cho là do Letby can thiệp vào ống thông mũi dạ dày.

Giết đứa trẻ I ngày 23/10/2015

Một vụ giết người được mô tả trước tòa là "dai dẳng, có tính toán và máu lạnh", Letby giết đứa trẻ I trong lần thử thứ tư sau khi bơm không khí vào bụng bé gái. Sau đó, y tá này đã gửi một tấm thiệp chia buồn cho cha mẹ của đứa trẻ I vào ngày tang lễ của cô bé.

Tiến sĩ Brearey ngày càng lo lắng sau cái chết của đứa trẻ I. Một đánh giá nhân sự khác cho thấy Letby có mặt lúc xảy ra những cái chết bất thường. Một chuyên gia tư vấn khác, Tiến sĩ Ravi Jayaram, đã thông báo cho ban quản lý về những lo ngại nhưng được yêu cầu “đừng làm ầm lên”. Letby vẫn làm việc ở đơn vị chăm sóc trẻ sơ sinh.

Một đánh giá chuyên đề do ông Brearey yêu cầu thực hiện đã tìm thấy một số mối liên hệ chung trong 9 trường hợp tử vong bất thường kể từ tháng 6/2015. Mối liên hệ của Letby với các trường hợp tử vong được đề cập tại một cuộc họp và báo cáo được gửi cho giám đốc y tế Ian Harvey. Ông Brearey yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp với các giám đốc điều hành nhưng không có cuộc họp nào diễn ra cho đến tháng 5/2016.

Giết đứa trẻ O ngày 23/6/2016

Letby giết đứa con đầu lòng trong số ba đứa trẻ sinh ba một ngày sau khi trở về từ kỳ nghỉ ở Ibiza. Đứa trẻ O từng là một đứa trẻ khỏe mạnh hoàn hảo và chuẩn bị về nhà thì bất mất ý thức. Chụp X-quang sau khi khám nghiệm tử thi cho thấy lượng khí trong cơ thể bé cao hơn bình thường, khiến cảnh sát tin rằng Letby đã sát hại bé bằng cách bơm không khí vào ống thông dạ dày.

Giết đứa trẻ P ngày 24/6/2016

Ngay sau khi giết đứa trẻ O, Letby quay sang người anh trai sinh ba. Y tá này bơm không khí vào dạ dày của cậu bé qua ống thông mũi trong khi cho cậu bé uống sữa lúc 18h, chỉ 13 phút sau khi anh trai cậu bé qua đời. Các chuyên gia tin rằng lượng không khí dư thừa này đã phá vỡ cơ hoành của cậu bé.

Sau hai cái chết của O và P, ông Brearey nói rằng phải loại Letby khỏi đơn vị chăm sóc trẻ sơ sinh. Cấp trên khẳng định Letby an toàn và sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu có bất cứ điều gì xảy ra với những đứa trẻ khác khi Letby chăm sóc.

Nguồn: The Guardian