Nhìn lại lùm xùm dự án tiền số AntEx và phát ngôn của Shark Bình

Dự án tiền số AntEx

Liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình - Chủ tịch NextTech) và dự án tiền mã hóa/tiền số AntEx - một cái tên từng “làm mưa làm gió” trong giai đoạn thị trường crypto tăng trưởng năm 2021, theo tìm hiểu của PV, ông Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain AntEx thông qua quỹ Next100Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược.

AntEx được giới thiệu là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với tham vọng phát triển stablecoin VNDT, thu hút sự chú ý của cộng đồng đầu tư trong nước dù thời điểm đó các loại tài sản mã hoá chưa có cơ sở pháp lý tại Việt Nam.

Shark Bình (Chủ tịch NextTech) từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain AntEx.

Chỉ thời gian ngắn sau đó, token AntEx lao dốc và mất tới 99% giá trị, website cùng các kênh mạng xã hội chính thức của dự án cũng lần lượt ngừng hoạt động.

Tháng 3/2023, AntEx bất ngờ đổi tên thành Rabbit (RAB) nhưng đồng token mới cũng tiếp tục giảm sâu, mất khoảng 95% giá trị so với mức đỉnh, làm dấy lên tranh cãi và nghi ngờ về tính minh bạch.

Gần đây, một “cộng sự cũ” ẩn danh tố Shark Bình có vai trò trung tâm trong vụ “lừa đảo” Antex / Rabbit. Cụ thể, người tố cáo nói: Shark Bình nắm “chìa khóa ví”, kiểm soát tài chính, có hành vi chỉ đạo xả token sau khi niêm yết, và dự án thực chất là “úp bô”.

Sau nhiều năm im ắng, ngày 24/9, ông Bình bất ngờ lên tiếng bình luận về dự án AntEx. Ông nói nhiều startup hiện nay phát hành coin chỉ để huy động vốn sớm. "Họ tung coin, gom 3-5 triệu USD, rồi bắt đầu 'hư'. Phần lớn các dự án không triển khai tiếp hoặc thất bại. 99% coin rơi vào cảnh này: Nhà đầu tư mất tiền, trong khi chủ dự án lại 'ôm tiền' hưởng lợi một cách hợp pháp" - Shark Bình nói.

Ông Bình cũng thừa nhận: "Trước kia, tôi từng đầu tư vào dự án phát hành tài sản số AntEx. Tuy nhiên, đội ngũ công nghệ đã có những hành vi sai trái rồi biến mất, khiến nhà đầu tư và cố vấn như tôi phải mang tiếng".

Lý giải về việc nhắc đến AntEx sau thời gian dài, ông Bình cho rằng, mình có trách nhiệm phải chia sẻ trải nghiệm của mình để cộng đồng cảnh giác, tránh thất bại, bị mất tiền, ảnh hưởng danh tiếng như ông đã bị...

Những phát ngôn tạo nên “thương hiệu” Shark Bình

Không chỉ là doanh nhân thành đạt hay nhà sáng lập chuỗi doanh nghiệp công nghệ, Shark Bình còn được công chúng biết đến nhiều hơn qua vai trò “shark” trong chương trình Shark Tank Việt Nam. Trên truyền hình, vị “cá mập công nghệ” này ghi dấu với phong cách thẳng thắn, logic, đôi khi có phần “phũ” nhưng luôn thực tế.

Dưới đây là những phát ngôn thành “thương hiệu” riêng của Shark Bình:

"Tôi nghĩ là start-up nghèo, nghèo về tiền ấy. Mình giàu về trí tuệ, nhiệt huyết, nhưng làm phần mềm mãi thì không giàu được. Anh là người làm phần mềm và ngộ ra được là bán data hoặc content mới giàu được. Ví dụ Amazon bán máy Kindle bị lỗ, nhưng về sau họ kiếm tiền từ bán sách".

"Không có cô gái nào thích một chàng trai 6 múi hơn một chàng trai có 6 chiếc xe. Thế nên hãy ngừng tập gym và lăn ra đường kiếm tiền đi".

"Mô hình doanh thu của em bị sai, thị trường quá nhỏ và quá ngách".

"Quan điểm của Shark về đam mê rất đơn giản. Đọc ra thì hai từ nhưng dịch nghĩa nó chỉ cần một từ thôi, đó là 'nghiện'. Đam mê đơn giản là chúng ta 'nghiện' cái gì đó. Làm việc mà không có đam mê cũng giống như là 'hồn Trương Ba da hàng thịt', tức là mình như một người mất hồn".

"Nếu chúng ta làm việc thiếu đam mê hoặc việc mà xã hội không cần, hay chủ yếu do gia đình áp đặt thì chúng ta sẽ không bao giờ thành công. 99% thành công xuất phát từ đam mê!".

"Quy trình 7 chữ tìm kiếm đam mê bao gồm: Thử - Duyên - Mê - Làm - Giỏi - Tiền - Nghề".

"Chúng ta phải chuyển mô hình kinh doanh, đừng mãi tự hào là sản phẩm Việt phải sản xuất tại Việt Nam, không cần thiết! Chúng ta hoàn toàn có thể design bởi người Việt Nam, sản xuất có thể bởi người Ấn Độ. Miễn là chất xám của người Việt Nam đứng đầu chuỗi giá trị".

"Thành công không đến từ việc định giá bản thân thấp hơn, mà đến từ việc bạn định giá bản thân cao hơn".

"Không có gì như làm việc chăm chỉ và kiên nhẫn. Đừng chờ đợi thành công nhanh chóng, hãy tạo nên nó".

"Đừng sợ thay đổi và rủi ro. Đó là cách duy nhất để tiến bộ và thành công".

"Hãy tìm đến những người giỏi hơn bạn, học hỏi từ họ và trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình".

Lực lượng chức năng có mặt tại tòa nhà trên đường Tam Trinh, nơi có công ty của Shark Bình lúc hơn 22h ngày 6/10.

Như Tiền Phong thông tin, tối muộn 6/10, nhiều cán bộ Công an Hà Nội xuất hiện tại tòa nhà trên đường Tam Trinh, nơi có công ty của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình). Đến 3h sáng nay, tổ công tác mới rời đi.

Tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức vào chiều 6/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã thông tin về việc tiếp nhận và xử lý đơn tố giác liên quan ông Nguyễn Hòa Bình và dự án tiền ảo AntEx.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, ngay sau khi xuất hiện các thông tin phản ánh, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và làm rõ các dấu hiệu vi phạm (nếu có).

Qua rà soát bước đầu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) đã tiếp nhận đơn trình báo của một công dân ở Ninh Bình, phản ánh bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD khi tham gia đầu tư vào dự án AntEx.