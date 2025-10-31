Nhìn cứ tưởng Yamaha XMAX 2026, nhưng đây là một chiếc xe máy điện có công suất 17 mã lực và phạm vi hoạt động lên tới 150km!

Trong làn sóng đó, TVS Motor, thương hiệu xe máy Ấn Độ đang là đối tác chiến lược của BMW Motorrad vừa khiến giới mộ điệu chú ý khi tuyên bố sẽ ra mắt mẫu xe tay ga điện hiệu suất cao M1-S tại Triển lãm EICMA 2025 ở Milan.

Với thông điệp "Ciao, Europe!", TVS không giấu tham vọng bước chân vào thị trường châu Âu và thách thức những tên tuổi lâu đời tại lục địa này.

Đối tác của BMW, nhưng hướng đi riêng: "Công suất 17 mã lực, phạm vi 150 km"

TVS không còn là cái tên xa lạ trong ngành xe máy toàn cầu. Thương hiệu này hiện chịu trách nhiệm sản xuất BMW G 310 series, dòng F 450 mới, và BMW CE 02 - mẫu xe điện toàn cầu của BMW Motorrad.

Với nền tảng kỹ thuật vững chắc, TVS đã kết hợp cùng ION Mobility, công ty khởi nghiệp về xe điện đến từ Singapore để phát triển M1-S, hướng đến phân khúc xe tay ga điện cao cấp cho đô thị châu Âu.

Theo thông tin ban đầu, động cơ điện của TVS M1-S cho công suất cực đại 12,5 kW (tương đương 17 mã lực), tốc độ tối đa 105 km/h, và mô-men xoắn tức thời mạnh mẽ, đủ để cạnh tranh với những mẫu xe xăng 150-250cc hiện nay.

Tuy nhiên, để phù hợp với bằng lái hạng A1 châu Âu, TVS sẽ giới hạn công suất danh định ở 11 kW (15 mã lực). Điều này giúp M1-S trở thành lựa chọn hợp pháp cho người lái từ 16 tuổi trở lên, cũng như người có bằng lái ô tô B196 tại Đức, mở rộng đáng kể tệp khách hàng tiềm năng.

Phạm vi hoạt động 150 km: Sạc đầy trong chưa đến 3 giờ

Vấn đề lớn nhất của xe điện vẫn luôn là phạm vi di chuyển, nhưng M1-S dường như đã tìm ra lời giải. Xe được trang bị pin lithium 72V – 60Ah, tổng dung lượng 4,3 kWh, cho tầm hoạt động thực tế khoảng 150 km. Đây là con số rất đáng chú ý, vượt trội so với nhiều dòng xe máy điện phổ thông đang hiện hữu ở thị trường châu Âu và tiệm cận dòng Silence S01 của Tây Ban Nha.

Đặc biệt, thời gian sạc của M1-S chỉ dưới 3 giờ với ổ cắm điện dân dụng thông thường, một lợi thế rõ rệt trong môi trường đô thị châu Âu, nơi tốc độ và sự tiện lợi là ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, xe còn có hệ thống tái tạo năng lượng phanh (regenerative braking) giúp nạp lại điện khi giảm tốc, tối ưu thêm khả năng vận hành.

Không chỉ dừng ở hiệu suất, M1-S còn hướng đến người dùng hiện đại với một loạt trang bị công nghệ cao. Xe sở hữu màn hình TFT 7 inch có khả năng kết nối điện thoại thông minh, hiển thị thông tin chi tiết về tốc độ, năng lượng, định vị GPS và áp suất lốp theo thời gian thực.

Hệ thống khởi động không cần chìa khóa, cổng sạc USB và chế độ lùi tốc độ thấp đều là trang bị tiêu chuẩn. M1-S còn có khoang chứa đồ 26 lít dưới yên xe, đủ cho một mũ bảo hiểm cả đầu, cùng chiều cao yên chỉ 765 mm, giúp mọi đối tượng người dùng có thể dễ dàng điều khiển.

Về khung gầm, xe sử dụng phuộc ống lồng trước và giảm xóc đôi sau, bánh xe 14 inch, lốp 110/70-14 trước và 120/70-14 sau, mang lại độ cân bằng tốt giữa độ bám đường và khả năng cơ động. Hệ thống phanh đĩa được trang bị CBS tiêu chuẩn, và nhiều khả năng sẽ có phiên bản ABS cho thị trường châu Âu.

TVS chọn chiến lược "Ấn Độ hóa" xe điện châu Âu

Trên thực tế, trong những năm gần đây, TVS đã khẳng định vị thế tại thị trường nội địa với nhiều mẫu xe hiệu suất cao giá hợp lý. Việc tung M1-S ra thị trường châu Âu cho thấy chiến lược "Ấn Độ hóa" ngành xe điện châu Âu, tương tự cách các hãng Trung Quốc đang làm trong mảng xe hơi.

Theo dự đoán, M1-S sẽ chính thức bán ra tại châu Âu vào năm 2026, với mức giá dự kiến dao động từ 6.000 - 7.000 euro, cạnh tranh trực tiếp với Super Soco CPx và các hãng xe điện của châu Âu. Với lợi thế công suất mạnh hơn, phạm vi hoạt động lớn hơn và thời gian sạc nhanh, M1-S hoàn toàn có thể trở thành một "quân bài chiến lược" của TVS trong cuộc đua xe điện toàn cầu.

Ở góc nhìn thị trường Việt Nam, TVS từng được biết đến qua các dòng xe số và tay ga chạy nhiên liệu truyền thống, nhưng chưa thật sự tạo được dấu ấn. Tuy nhiên, với xu hướng điện hóa đang tăng tốc tại Việt Nam, M1-S có thể mở ra một cánh cửa mới cho thương hiệu này.

Nếu được nhập khẩu chính hãng, M1-S sẽ nằm trong phân khúc cao hơn VinFast Feliz hay Yadea G5 Pro. Với công suất 17 mã lực, phạm vi di chuyển 150 km và sạc đầy trong 3 giờ, chiếc xe có thể thu hút nhóm khách hàng trẻ, thích công nghệ, chuộng phong cách châu Âu nhưng vẫn muốn một phương tiện thực dụng.

Điểm mạnh của M1-S là nền tảng kỹ thuật "gốc BMW", đảm bảo chất lượng và độ tin cậy, yếu tố mà người tiêu dùng Việt Nam đặc biệt quan tâm. Nếu được phân phối với mức giá hợp lý, TVS M1-S hoàn toàn có thể trở thành "kẻ lạ mặt đáng gờm" trong phân khúc xe máy điện đô thị cao cấp.

TVS M1-S không chỉ là một mẫu xe tay ga điện mới, mà còn là tuyên ngôn của một thương hiệu đang muốn khẳng định vị thế toàn cầu. Với công suất 17 mã lực, phạm vi 150 km, khả năng sạc nhanh và thiết kế hiện đại, M1-S cho thấy TVS hiểu rõ người dùng châu Âu cần gì và sẵn sàng mang điều đó ra thế giới.

Nếu được mở rộng sang thị trường châu Á, đặc biệt là Việt Nam, chiếc xe điện "mác BMW ẩn danh" này có thể trở thành một biểu tượng mới cho kỷ nguyên di chuyển thông minh, nơi hiệu suất, công nghệ và cá tính gặp nhau trên hai bánh xe.