Nhìn cô gái yếu ớt bế đứa bé đỏ hỏn trên tay, đứng trước cửa nhà, tôi ngã ngồi xuống ghế vì quá sốc

Tôi nhìn đứa bé trong tay cô gái mà đầu óc trống rỗng. Bao nhiêu chi tiết trong những ngày qua bỗng nhiên nối lại với nhau.

Chồng tôi đi công tác nửa tháng. Trước khi đi, anh chỉ nói công ty có dự án gấp, phải vào trong Nam xử lý nên có thể về muộn hơn dự kiến. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Vợ chồng sống với nhau gần chục năm, công việc của anh thỉnh thoảng vẫn phải đi xa. Tôi chỉ dặn anh giữ sức khỏe, đến nơi thì báo cho tôi biết.

Nhưng ngày anh trở về, tôi đã thấy có gì đó không bình thường.

Anh bước vào nhà với vẻ mệt mỏi, người gầy đi trông thấy. Tôi hỏi chuyến công tác thế nào, anh chỉ ậm ừ rồi vào phòng nằm. Những ngày sau đó, anh lúc nào cũng bần thần. Ăn cơm cũng ngồi im, tôi nói chuyện thì nhiều khi phải gọi đến lần thứ hai, thứ ba anh mới nghe thấy. Có hôm đang làm việc, anh nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu nhưng chẳng làm được gì.

Tôi hỏi có chuyện gì ở công ty không, anh chỉ bảo đang mệt, vài hôm nữa sẽ ổn. Tôi tin anh. Hoặc đúng hơn, tôi chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện có thể đáng sợ đến thế.

Một tuần sau ngày chồng trở về, buổi chiều tôi đang ở nhà thì có một cô gái tìm đến. Cô ta còn khá trẻ, khuôn mặt phờ phạc, tay bế một đứa bé đỏ hồng, được quấn rất kỹ. Nhìn cách cô ta bế con, tôi đoán cô ta sinh đẻ chưa lâu, chắc chỉ vừa qua tháng ở cữ.

Cô ta hỏi chồng tôi có ở nhà không rồi đứng ngoài cổng rất lâu. Tôi thấy lạ nên hỏi cô ta tìm anh có việc gì?

Ảnh minh họa

Câu chuyện sau đó khiến tôi gần như không đứng vững. Cô ta nói cô ta và chồng tôi đã qua lại một thời gian. Tôi nghe đến đó còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng rồi cô ta kể về thời gian mang thai, ngày sinh con, những lần chồng tôi gọi điện, gửi tiền và hứa sẽ sắp xếp mọi chuyện.

Đáng sợ nhất là nửa tháng anh nói đi công tác vừa rồi chính là khoảng thời gian anh ở bên chăm sóc cô ta ở cữ.

Anh không đi công tác. Anh đi chăm bồ nhí sinh con.

Tôi nhìn đứa bé trong tay cô gái mà đầu óc trống rỗng. Bao nhiêu chi tiết trong những ngày qua bỗng nhiên nối lại với nhau. Vẻ bần thần của chồng, những cuộc điện thoại anh lén nghe, thái độ mất tập trung và cả sự mệt mỏi mà tôi từng nghĩ là do công việc.

Cô gái đến nhà tôi không phải để gây chuyện. Cô ta chỉ muốn chồng tôi cho con một danh phận. Cô ta nói anh từng hứa sau khi đứa trẻ chào đời sẽ giải quyết mọi chuyện, nhưng rồi anh cứ lần lữa.

Tôi ngã ngồi xuống ghế vì quá sốc. Hóa ra có một đứa trẻ đã ra đời mà tôi hoàn toàn không hay biết.

Cô gái bế con rời đi, còn tôi vẫn ngồi trong nhà, không khóc, cũng chẳng nổi giận. Tôi chỉ thấy mọi thứ quen thuộc quanh mình bỗng trở nên xa lạ. Đến tối, chồng tôi trở về, vừa nhìn thấy tôi đã đứng khựng lại. Lần đầu tiên sau gần mười năm làm vợ, tôi nhìn người đàn ông trước mặt mà không biết anh còn những điều gì đang giấu tôi?