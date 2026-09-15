52 tuổi đến nhà bạn trai, nhìn cảnh tượng trong nhà, người phụ nữ quyết định dừng lại luôn

Khi ông Hùng mời tôi đến nhà chơi, gặp các con và các cháu, tôi vui vẻ nhận lời. Nhưng ngay khi bước vào nhà, tôi khựng lại.

Năm nay 52 tuổi, tôi đã quen với cuộc sống một mình. Ngày trước, khi chồng tôi và tôi không thể tiếp tục, tôi chọn ở vậy, một mình nuôi con gái khôn lớn. Những năm tháng ấy có lúc rất vất vả, nhưng tôi chưa từng thấy hối tiếc. Con gái là niềm vui lớn nhất của tôi. Đến khi con trưởng thành, lấy chồng rồi chuyển đến nơi khác sinh sống, căn nhà bỗng rộng hơn và những buổi tối cũng dài hơn.

Tôi bắt đầu nhận ra, có những lúc mình không cần một người chồng, chỉ cần một người có thể ngồi bên cạnh uống chén trà, hỏi nhau hôm nay ăn gì, tối ngủ có ngon không.

Rồi tôi gặp ông Hùng. Ông cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn và ly hôn cách đây 3 năm. Có lẽ vì cùng hoàn cảnh nên chúng tôi dễ đồng cảm với nhau. Ông không nói những lời quá ngọt ngào, cũng chẳng cố gắng làm tôi cảm thấy mình được yêu chiều. Nhưng ở bên ông, tôi thấy ấm áp.

Ông quan tâm đến những điều rất nhỏ. Hôm tôi mệt, ông hỏi han. Khi tôi có chuyện buồn, ông chịu khó ngồi nghe. Những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi không có gì đặc biệt, vậy mà sau mỗi lần gặp, tôi lại thấy lòng nhẹ đi.

Tôi bắt đầu nghĩ, có lẽ ở tuổi này, mình vẫn có quyền tìm một người để đồng hành. Con gái tôi đã có gia đình riêng. Tôi không muốn vì mình mà con phải bận tâm hay thường xuyên chạy về. Tôi cũng không muốn những năm tháng còn lại chỉ quanh quẩn với căn nhà và những bữa cơm một người.

Vì thế, khi ông Hùng mời tôi đến nhà chơi, gặp các con và các cháu, tôi vui vẻ nhận lời. Tôi đã nghĩ đó có thể là một bước tiến mới trong mối quan hệ của chúng tôi.

Nhưng ngay khi bước vào nhà, tôi khựng lại. Vợ cũ của ông Hùng cũng đang ở đó. Bà ấy ngồi giữa các con, các cháu, cùng mọi người trò chuyện, cười nói rất tự nhiên. Không khí trong nhà vui vẻ, ấm cúng. Bọn trẻ quấn quýt bên bà, còn bà thì chăm sóc các cháu như thể đó là điều quen thuộc nhất.

Ảnh minh họa bằng AI

Tôi ngồi xuống nhưng lòng bỗng chùng hẳn. Không ai làm gì khiến tôi khó chịu. Cũng chẳng có ai nhìn tôi bằng ánh mắt thiếu thiện cảm, ngược lại, mọi người vẫn niềm nở. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, tôi bất giác thấy sự xuất hiện của mình hơi kỳ cục.

Tôi giống một người đứng ngoài một gia đình vốn đã có sự gắn kết rất lâu. Tôi ngồi được khoảng 15 phút rồi xin phép ra về. Trên đường về, tôi không giận, không nói gì mà chỉ suy nghĩ về mọi chuyện.

Sau đó, ông Hùng giải thích rằng ông và vợ cũ đã không còn tình cảm vợ chồng. Họ ly hôn đã 3 năm, cuộc sống của mỗi người đều có hướng đi riêng. Nhưng họ có các con và các cháu chung. Ông không thể ngăn vợ cũ đến nhà, càng không thể vì một mối quan hệ mới mà khiến con cháu phải xa cách bà.

Tôi hiểu điều đó. Nếu đặt mình vào vị trí của ông, có lẽ tôi cũng không làm khác được.

Tôi không ghen với người phụ nữ ấy. Tôi cũng không muốn ông phải lựa chọn giữa tôi và những người thân trong gia đình. Tôi càng không muốn sau này mỗi lần bà ấy đến chơi, mọi người phải dè chừng vì sợ tôi buồn.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định dừng lại. Tôi nói với ông Hùng rằng chúng tôi vẫn có thể làm bạn, vẫn có thể hỏi han, gặp nhau khi rảnh. Nhưng để tiến xa hơn, tôi nghĩ cả hai không phù hợp. Ở tuổi này, tôi không còn muốn bước vào một mối quan hệ mà ngay từ đầu đã có quá nhiều người phải điều chỉnh vì mình.

Tôi từng rất sợ cô đơn. Nhưng hôm ấy tôi hiểu, đôi khi sống một mình vẫn nhẹ lòng hơn việc cố gắng chen vào một nơi mà mình luôn cảm thấy mình là người đến sau. Ông Hùng cho tôi cảm giác ấm áp trong những ngày cô độc. Tôi trân trọng điều đó. Nhưng có lẽ duyên của chúng tôi chỉ nên dừng ở tình bạn.

Bởi ở tuổi 52, tôi không cần một chuyện tình bằng mọi giá. Điều tôi cần là một mối quan hệ khiến tất cả những người trong đó đều cảm thấy thoải mái và được tôn trọng.

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