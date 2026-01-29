Nhìn chiếc điện thoại này là đủ thấy Samsung đã "đem con bỏ chợ"?

Những tin đồn xoay quanh chiếc điện thoại tầm trung Galaxy A57 sắp ra mắt của Samsung đã râm ran suốt nhiều tháng qua. Tuy nhiên, vài tuần gần đây, bức tranh về sản phẩm này mới thực sự rõ nét nhờ bảng thông số kỹ thuật chi tiết vừa bị rò rỉ. Nó hé lộ hàng loạt tính năng ấn tượng: sạc nhanh 45W, viên pin lớn 4.900mAh gói gọn trong thân máy siêu mỏng chỉ 6.9mm.

Đây chắc chắn là tin vui cho những ai đang chờ đợi Galaxy A57. Nhưng trớ trêu thay, chính những nâng cấp đáng giá này lại đang "dìm hàng" không thương tiếc bộ đôi flagship Galaxy S26 và S26 Plus sắp trình làng.

Điều này khiến trang Android Authority đặt ra câu hỏi: Phải chăng Samsung về cơ bản đã từ bỏ dòng Galaxy S? Tất nhiên không phải là bản Ultra, mà là các mẫu S và S Plus tiêu chuẩn. Liệu sự đổi mới trên những chiếc điện thoại này đã thực sự chấm dứt?

Dòng Galaxy A sở hữu những thứ mà dòng S khao khát

Năm ngoái, Samsung đã khiến tất cả ngỡ ngàng khi ra mắt Galaxy A56 với một tính năng mà bất kỳ người dùng Galaxy S hay S Plus nào cũng mòn mỏi chờ đợi suốt nhiều năm: tốc độ sạc nhanh và hiệu quả hơn. Với công suất 45W, chiếc máy này hứa hẹn khả năng nạp năng lượng nhanh gần gấp đôi so với mức 25W của Galaxy S25. Dù vậy, lợi thế về tốc độ này phần nào bị san sẻ bởi viên pin 5.000mAh của A56 lớn hơn đáng kể so với mức 4.000mAh trên Galaxy S25.

Đây thực sự là một thắng lợi lớn cho người dùng Galaxy A56. Điều đó đồng nghĩa với việc họ có thể tranh thủ sạc nhanh 50% pin chỉ trong khoảng 20 phút khi đang vội, đồng thời yên tâm sử dụng thiết bị trong nhiều giờ liền nhờ viên pin lớn. Tất nhiên, xét trên tổng thể, Galaxy A56 không thể "chung mâm" với S25, nhưng rõ ràng nó đã giành chiến thắng thuyết phục ở khía cạnh này.

Chiến thắng này cũng là minh chứng cho sự thờ ơ, hay đúng hơn là sự tự mãn của Samsung đối với dòng Galaxy S. Nó chứng tỏ rằng hãng hoàn toàn đủ khả năng mang công nghệ sạc nhanh và hiệu quả xuống phân khúc giá thấp hơn nếu muốn, nhưng lại cố tình "kìm hãm" tính năng này để dành riêng cho các dòng Plus và Ultra.

Có vẻ như Samsung cảm thấy hài lòng với việc chỉ bỏ ra nỗ lực tối thiểu cho dòng Galaxy S cơ bản chỉ vì... Apple cũng chẳng làm gì hơn? Ngược lại, họ buộc phải dốc sức cho Galaxy A56 bởi áp lực cạnh tranh gay gắt từ Xiaomi, OPPO và các đối thủ khác trong phân khúc tầm trung – nơi mà sạc nhanh đã trở thành tiêu chuẩn.

Theo quan điểm của Android Authority , đây là điều không thể tha thứ. Nó cho thấy tư duy của một doanh nghiệp chỉ làm vừa đủ để giữ biên lợi nhuận và đối phó với đối thủ, chỉ chịu thay đổi khi bị thị trường ép buộc.

Chiếc Galaxy A57 sắp ra mắt lại một lần nữa chứng minh điều đó. Dường như Samsung đã thành công trong việc gọt giũa độ dày từ 7.3mm xuống còn 6.9mm, giảm trọng lượng từ 198g xuống 182g, mà vẫn giữ nguyên sạc 45W và viên pin 5.000mAh. Đó chẳng khác nào một "cú tát" giáng vào chiếc Galaxy S26 được đồn đại là dày hơn với pin 4.300mAh, hay chiếc S25 Edge với viên pin 3.900mAh ít ỏi.

Thậm chí, có khả năng Galaxy A57 sẽ khởi điểm với bộ nhớ trong 256GB, tương tự Galaxy S26. Dung lượng RAM cũng được nâng cấp từ mức cơ bản 6GB lên 8GB. Một lần nữa, cần làm rõ rằng Galaxy A57 sẽ không xịn hơn S26, nhưng nó là một bản nâng cấp có ý nghĩa hơn nhiều so với việc S26 nâng cấp từ S25.

Samsung hoàn toàn có thể làm, nhưng tâm trí họ đặt ở nơi khác

Tất cả những điều trên cho thấy rằng Samsung vẫn thừa sức tạo ra những thay đổi giá trị cho dòng Galaxy S. Họ có thể mang đến sạc nhanh hơn, pin lớn hơn, thiết kế mỏng hơn cùng dung lượng lưu trữ dồi dào hơn, nhưng họ đơn giản là chọn không làm. Samsung có thể tiếp tục "làm cho có" như vậy được bao lâu nữa?

Android Authority nhận định điều này sẽ không còn lâu nữa. Màn kịch rồi cũng phải hạ màn. Ngay cả những người hâm mộ trung thành nhất cũng khó có thể nhìn vào thực tế này và coi việc "anh cả" làng Android ngủ quên trên chiến thắng lâu đến vậy là điều bình thường. Nhất là khi chúng ta đã có bằng chứng rõ ràng rằng công ty này nắm trong tay bí quyết công nghệ, ý chí và sự nhạy bén kinh doanh để tung ra các tính năng còn thiếu – nhưng chỉ khi họ bị dồn vào chân tường. Còn trước đó thì không.

Hoặc, có lẽ đánh giá chính xác nhất là Samsung đã thực sự buông xuôi với Galaxy S và S Plus. Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi bộ đôi này nhận được những nâng cấp thực sự, và cũng chừng ấy năm chúng không còn mang lại cảm giác phấn khích. Từng là biểu tượng flagship mẫu mực và là đỉnh cao đổi mới của Samsung, giờ đây chúng chỉ như những "nhân vật phụ" tại sự kiện Galaxy Unpacked, nhường toàn bộ ánh hào quang cho dòng Ultra.

Có vẻ như Samsung đang đối xử với S và S Plus hệt như cách Apple làm với chiếc iPhone bản thường: một chiếc điện thoại bán chạy hàng triệu chiếc nhờ các gói cước nhà mạng, nhờ sự quen thuộc và thương hiệu tốt, chứ không phải là sản phẩm xứng đáng được nâng cấp mạnh mẽ mỗi năm. Mà thực ra, chúng cũng chẳng cần nâng cấp để bán chạy. Chúng bán được là nhờ "hưởng sái" sức hút từ bản Ultra, chứ không phải do tự thân hấp dẫn.

Điều thú vị và đang mang lại danh tiếng đổi mới cho Samsung hiện nay là dòng điện thoại gập, dòng Edge, chiếc Galaxy Z TriFold mới và những dự án táo bạo khác. Còn Galaxy S và S Plus? Chúng chỉ đơn giản là tốt, nhàm chán và đáng tin cậy. Samsung đã từ bỏ việc làm cho chúng trở nên thú vị hơn rồi.