Nhiều xe máy kéo theo thùng chở rác bị CSGT TPHCM xử lý

Tình trạng sử dụng xe máy kéo theo các thùng chứa rác trở thành "chướng ngại vật", cản trở dòng xe, gây ùn tắc giao thông.

Ngày 23-6, Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết mạnh tay xử lý xe máy kéo theo thùng lôi tự chế chở rác trên nhiều tuyến đường.

Đội CSGT Hàng Xanh xử lý xe máy kéo theo thùng chứa rác

Thực tế cho thấy tại các khu vực dân cư, hẻm nhỏ hoặc các tuyến đường nội đô, còn tình trạng sử dụng xe máy kéo theo các thùng chứa rác có kích thước lớn để vận chuyển rác thải sinh hoạt.

Các phương tiện xe máy tự chế kéo thùng chứa rác cồng kềnh, không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật thường được cải tạo sơ sài, không có hệ thống phanh an toàn, không có đèn tín hiệu, thậm chí kích thước thùng chở rác vượt quá quy định cho phép. Khi di chuyển, đặc biệt vào giờ cao điểm, các phương tiện này trở thành "chướng ngại vật", cản trở dòng xe, gây ùn tắc và làm gia tăng nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Do đó, các Đội/Trạm thuộc Phòng CSGT đã và đang quyết liệt xử lý nghiêm đối với các loại phương tiện xe lôi, xe kéo, xe tự chế gây mất an toàn giao thông.

Điển hình như Đội CSGT Hàng Xanh, chỉ trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã xử lý hơn 2.700 trường hợp vi phạm liên quan đến xe tự chế, xe không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật, trong đó ghi nhận nhiều trường hợp là xe thu gom rác của các cá nhân, cơ sở thu gom rác hoạt động ở các quận Bình Thạnh, Gò Vấp cũ.

Bên cạnh công tác xử lý, lực lượng CSGT cũng tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan môi trường và các tổ chức liên quan để tuyên truyền, vận động các cơ sở thu gom, vận chuyển rác thải từng bước chuyển đổi sang các loại phương tiện phù hợp, bảo đảm điều kiện kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.