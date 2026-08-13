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Nhiều vụ nổ gây thương vong trong một ngày tại bán đảo Crimea

Minh Hạnh
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Năm người đã thiệt mạng khi đang cố gắng vô hiệu hóa một thiết bị nổ tại Sevastopol - thành phố lớn nhất thuộc bán đảo Crimea. Cùng ngày, một sĩ quan Nga đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom có chủ đích cũng tại thành phố Sevastopol.

Nhiều vụ nổ gây thương vong tại bán đảo Crimea , Sevastopol 2026 - Ảnh 1.

(Ảnh: Tass)

Thống đốc khu vực - ông Mikhail Razvozhayev - ngày 13/8 cho biết, vụ nổ xảy ra khi bốn chuyên gia xử lý bom mìn thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp cùng một nhân viên an ninh đang thực hiện công tác rà phá bom mìn sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào thành phố này.

Ông Razvozhayev nhấn mạnh, các nhân viên thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp đã có bề dày thành tích trong việc vô hiệu hóa hàng nghìn quả đạn và bãi mìn, cứu sống nhiều người tại Sevastopol, Donbas và Kursk. "Đây là một mất mát to lớn”, thống đốc nói.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị phòng không của nước này đã bắn hạ và đánh chặn 362 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm tại nhiều khu vực, bao gồm cả bán đảo Crimea.

Cùng ngày, các hãng tin nhà nước RIA NovostiTass đưa tin, một vụ nổ đã khiến một quân nhân Nga thiệt mạng cũng tại thành phố cảng Sevastopol.

Cơ quan chức năng đã bắt giữ một người đàn ông Nga bị nghi ngờ có liên quan đến vụ nổ.

Hãng tin Tass dẫn nguồn tin từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, người này hành động theo chỉ đạo từ các cơ quan tình báo Ukraine.

Thống đốc Sevastopol - Razvozhayev - cũng xác nhận vụ nổ và việc bắt giữ một người đàn ông sinh năm 1994. "Vụ án tàn nhẫn nhắm vào sĩ quan này thực sự gây chấn động”, ông Razvozhayev viết.

Thống đốc không cung cấp thông tin về tình trạng hay danh tính của nạn nhân. Nhưng theo một số nguồn tin, nạn nhân được cho là một chỉ huy thuộc Hạm đội Biển Đen.

Sevastopol, nằm ở mũi phía tây nam của bán đảo Crimea, là thành phố lớn nhất trên bán đảo này và từ lâu đã là nơi đặt trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga.

Sevastopol đã trở thành mục tiêu trọng điểm trong các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine. Chẳng hạn, vào năm 2023, tòa nhà trụ sở Hạm đội Biển Đen tại thành phố này đã bị hư hại nặng nề trong một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của Ukraine.

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Tags

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