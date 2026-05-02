Nhiều tổ công tác đồng loạt truy kích, bắt Nguyễn Thị Mỹ Linh trong ngôi nhà hoang

Duy Anh |

Nguyễn Thị Mỹ Linh và đồng bọn đã thực hiện vụ cướp giật số vàng trị giá khoảng 154 triệu đồng trong một tiệm vàng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, vào trưa 1/5, tại tiệm vàng Huế Thương (thôn 4, xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), một đối tượng nữ giả vờ hỏi mua 2 nhẫn vàng 9999 rồi bất ngờ cướp giật số vàng trị giá khoảng 154 triệu đồng và bỏ chạy.

Khi chủ tiệm truy đuổi, đối tượng nam chờ sẵn bên ngoài đã dùng dao nhọn tấn công để giải vây cho đồng bọn. Trước sự truy cản quyết liệt của người dân, cả hai bỏ lại xe máy và chạy bộ lẩn trốn.

8 giờ truy kích, "tóm gọn" đôi nam nữ tấn công chủ tiệm vàng, cướp tài sản tại Hà Tĩnh (Clip: Công an Hà Tĩnh).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp với Công an xã Đức Thọ và các đơn vị chức năng triển khai truy xét nóng.

Nhiều tổ công tác được triển khai đồng loạt, chốt chặn các tuyến giao thông cửa ngõ và rà soát kỹ các khu vực nghi vấn.

Sau 8 giờ truy kích quyết liệt, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng gồm Trần Văn Dũng (SN 1987, quê xã Đức Long) và Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1980, trú xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ).

Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

00:58
Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

01:13
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá "trái tim" tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

01:41
Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

01:23
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư "đất vàng" Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
