Nhiều tiền đến mấy mà mua vàng kiểu này thì thà không mua còn hơn

Vàng đang trở lại như một kênh trú ẩn được săn đón nhất lúc này. Người người rủ nhau mua, nhà nhà khoe lãi chỉ sau vài tháng. Nhưng giữa làn sóng đó, không ít người ôm vàng mà vẫn lo ngay ngáy, vì càng giữ càng thấy rủi ro. Giữ vàng không khó, khó là ở chỗ nhiều người đang hiểu sai ngay từ đầu.

1. Mua theo trend, “nghe người ta nói”

Một sai lầm kinh điển: thấy vàng tăng, nghe bạn khoe “mới mua tháng trước giờ lời rồi” là lập tức lao ra tiệm. Nhưng vàng không phải hàng khuyến mãi giá lên xuống theo chu kỳ, theo chính sách, thậm chí theo tâm lý đám đông. Người ta lời chưa chắc vì “biết trước”, mà chỉ là may mua đúng lúc. Còn bạn, nếu mua khi giá đỉnh, chưa kịp lãi đã mất ngủ vì bảng giá mỗi ngày nhấp nháy.

Nguyên tắc: Vàng là tài sản tích lũy dài hạn, không nên chạy theo sóng. Mua để giữ chứ không phải để “lướt”.

Ảnh minh hoạ

2. Không hiểu loại vàng mình đang mua

Nhiều người lần đầu mua vàng chỉ biết “mua vàng SJC cho chắc” mà không hề phân biệt được loại nào giữ giá, loại nào không.

- Vàng miếng: dễ mua bán, giữ giá tốt hơn.

- Vàng nhẫn, vàng trang sức: có công chế tác, khi bán lại thường bị trừ hao vài trăm nghìn mỗi chỉ.

Mua nhẫn trơn tưởng rẻ hơn vàng miếng, nhưng đến lúc bán lại mới thấy “rẻ không đồng nghĩa có lời”. Tệ hơn, có người còn đi mua dây chuyền, nhẫn hột - thứ vốn dành cho làm đẹp, không phải đầu tư.

Nguyên tắc: Nếu mục tiêu là giữ giá trị tài sản, hãy chọn vàng miếng/ vàng nhẫn có thương hiệu và giấy chứng nhận đầy đủ.

Ảnh minh hoạ

3. Cất giữ không cẩn thận

Một chỉ vàng nhỏ bằng móng tay nhưng giá trị bằng cả tháng lương, vậy mà nhiều người vẫn nhét tạm trong tủ, trong hộp mỹ phẩm hay gói khăn giấy. Mất một lần là bay luôn. Cũng có người gửi ngân hàng nhưng không nhớ sổ đâu, ngày gửi là ngày nào.

Nguyên tắc:

- Với số lượng nhỏ: nên có hộp riêng, nơi cất an toàn, kín đáo.

- Với số lượng lớn: gửi ngân hàng hoặc dịch vụ giữ hộ uy tín.

- Quan trọng nhất: biết chính xác mình đang giữ gì, ở đâu, và bao nhiêu.

4. Nghĩ rằng vàng luôn lời

Nhiều người coi vàng là “tài sản thần thánh”, cất đâu lời đó. Thực tế, giá vàng trong nước và thế giới không phải lúc nào cũng đi cùng nhau, có thời điểm lệch đến vài triệu đồng/chỉ. Giữ vàng lâu năm chưa chắc lời, vì có lúc vàng giảm, có lúc ngủ đông cả năm trời.

Nguyên tắc: Vàng không phải kênh sinh lời nhanh, mà là kênh bảo toàn giá trị. Đừng kỳ vọng “mua hôm nay, sang năm gấp đôi”. Muốn sinh lời thật, phải biết khi nào nên bán, khi nào nên mua thêm chứ không phải cất rồi quên.

Ảnh minh hoạ

5. Dồn hết tiền vào vàng

Cứ nghĩ vàng an toàn nên bỏ hết vốn vào, không giữ tiền mặt, không đầu tư gì khác. Nhưng khi cần tiền gấp, phải bán vàng đúng lúc giá giảm thế là lỗ kép. Người có kinh nghiệm thường chỉ để 10-20% tài sản ở dạng vàng, phần còn lại chia ra nhiều kênh khác nhau.

Nguyên tắc: Đa dạng hóa là cách duy nhất để ngủ ngon. Vàng là “phao cứu sinh”, nhưng không phải “con thuyền” duy nhất.

Tóm lại: Giữ vàng không khó, chỉ khó ở chỗ đừng hiểu sai về nó. Đừng nghĩ vàng là tấm vé “chống trượt giá” tuyệt đối, nó chỉ là một phần trong bức tranh tài chính cá nhân. Muốn vàng có giá trị thật, phải biết mình đang giữ gì, giữ để làm gì, và giữ bao lâu.