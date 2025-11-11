1. Chỉ dựa vào lương hưu, không có khoản tích lũy song song

Rất nhiều người tin rằng chỉ cần đóng bảo hiểm đầy đủ, về hưu sẽ “đủ sống”. Nhưng thực tế, mức lương hưu trung bình hiện nay chỉ dao động 5–8 triệu/tháng, trong khi chi phí sinh hoạt cơ bản ở thành phố đã lên đến 10–12 triệu.

Sai lầm là không tạo quỹ hưu trí riêng từ sớm. Những ai chỉ trông chờ vào khoản lương hưu cố định sẽ nhanh chóng rơi vào thế bị động – đặc biệt khi có biến cố sức khỏe hoặc giá cả leo thang.

Giải pháp: Hãy bắt đầu tạo quỹ song song ngay khi còn đi làm. Dù chỉ 1–2 triệu/tháng, khoản tích lũy riêng này sẽ là “vùng đệm” giúp bạn chủ động chi tiêu khi nghỉ hưu.

2. Không tính đến lạm phát và chi phí y tế tăng

Một trong những “kẻ ngầm rút ví” lớn nhất của người về hưu là lạm phát. Mức giá thực phẩm, thuốc men, điện nước đều tăng trung bình 4–6% mỗi năm. Sau 10 năm, số tiền 8 triệu hiện tại chỉ còn giá trị tương đương khoảng 5 triệu.

Thêm vào đó, chi phí y tế tuổi già luôn vượt dự đoán – từ thuốc bổ đến các đợt khám bệnh định kỳ, trung bình mỗi tháng có thể ngốn 1–2 triệu, chưa kể bệnh đột xuất.

Giải pháp: Khi lập kế hoạch tài chính hưu trí, luôn cộng thêm 20–30% dự phòng cho lạm phát và y tế. Đừng coi đây là bi quan – đó là tính toán thực tế để “không sốc” khi vào tuổi hưu.

3. Giữ thói quen tiêu tiền như khi còn đi làm

Một sai lầm khá phổ biến: thu nhập giảm nhưng lối sống không đổi. Nhiều người vẫn giữ nhịp chi tiêu cũ – mua sắm theo thói quen, mời mọc bạn bè, hoặc ủng hộ con cháu quá tay. Kết quả: lương hưu vừa nhận đầu tháng đã cạn vào tuần thứ ba.

Giải pháp: Ngay khi bước sang tuổi hưu, hãy tái lập ngân sách cá nhân.

- 50% cho chi phí thiết yếu (ăn, điện, nước, thuốc men)

- 30% cho tiết kiệm – dự phòng

- 20% cho nhu cầu cá nhân (đi chơi, biếu tặng, chăm sóc bản thân)

Một bảng kế hoạch chi tiêu rõ ràng sẽ giúp bạn kiểm soát tốt hơn, không phải “đếm từng ngày chờ lương hưu”.

4. Không có quỹ dự phòng khẩn cấp

Một đợt nhập viện, một lần sửa nhà, hay thậm chí một chiếc răng hỏng cũng có thể khiến tài chính tuổi hưu chao đảo. Lỗi nằm ở chỗ nhiều người nghỉ hưu mà không còn quỹ khẩn cấp, chỉ sống bằng khoản lương cố định.

Khi có việc gấp, họ buộc phải vay mượn hoặc bán tài sản nhỏ – khiến tâm lý bất an và cảm giác “thiếu thốn” kéo dài.

Giải pháp: Dù muộn cũng nên xây lại quỹ dự phòng tương đương 3–6 tháng chi phí sống. Có thể trích 300–500 nghìn/tháng từ lương hưu để “nuôi lại” quỹ này. Nhỏ thôi, nhưng sẽ là cứu cánh trong lúc cần.

5. Không lập kế hoạch cho giai đoạn 10–20 năm sau nghỉ hưu

Nhiều người nghĩ về hưu là “nghỉ luôn”, không cần tính toán dài hạn. Nhưng tuổi thọ trung bình hiện nay đã vượt 75 tuổi, nghĩa là giai đoạn nghỉ hưu kéo dài hơn 20 năm. Nếu không có kế hoạch cho quãng thời gian này, lương hưu dù cao đến mấy cũng sẽ cạn dần.

Sai lầm ở đây không phải “không có tiền”, mà là không biết sử dụng tiền cho hợp lý: không lập mục tiêu tài chính theo giai đoạn, không phân bổ lại dòng tiền, không tìm cách duy trì thu nhập phụ.

Giải pháp:

- 5 năm đầu sau nghỉ hưu: Ưu tiên trả hết nợ, tích lũy quỹ y tế.

- 5-10 năm tiếp theo: Duy trì thu nhập nhỏ từ công việc nhẹ, cho thuê, đầu tư an toàn.

- Từ tuổi 70 trở đi: Chuyển trọng tâm sang giữ sức khỏe và chi tiêu tối giản.

Kết luận: Sống nhàn tuổi hưu bắt đầu từ việc tránh 5 sai lầm này

Lương hưu không phải là con số quyết định cuộc sống tuổi già - cách quản lý lương hưu mới là yếu tố then chốt. Chỉ cần nhận ra sớm 5 sai lầm trên, bạn hoàn toàn có thể chủ động sắp xếp lại tài chính, cắt chi đúng chỗ và giữ lại điều quan trọng nhất: Một tuổi hưu an toàn, không áp lực tiền bạc.