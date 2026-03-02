Nhiều người dùng Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank... bị chặn chuyển, rút tiền qua điện thoại từ hôm nay (1/3): Cần làm gì để tiếp tục giao dịch?

Từ hôm nay (1/3/2026), nhiều người dùng tài khoản ngân hàng có thể bất ngờ bị gián đoạn giao dịch trên điện thoại nếu thiết bị không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật mới theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Theo Thông tư 77/2025/TT-NHNN, cơ quan quản lý yêu cầu các ngân hàng phải tăng cường kiểm soát rủi ro trong cung cấp dịch vụ trực tuyến, đặc biệt là Mobile Banking. Một trong những điểm đáng chú ý là hệ thống phải tự động phát hiện và từ chối truy cập đối với các thiết bị có dấu hiệu mất an toàn. Đây thường là những điện thoại đã bị can thiệp sâu vào hệ thống như root (trên Android), jailbreak (trên iOS), hoặc bị mở khóa bootloader. Ngoài ra, các trường hợp sử dụng môi trường giả lập, máy ảo hay ứng dụng ngân hàng bị chỉnh sửa, chèn mã cũng nằm trong diện bị hạn chế, do tiềm ẩn nguy cơ bị chiếm quyền điều khiển và đánh cắp dữ liệu.

Trên cơ sở đó, hàng loạt ngân hàng lớn đã đồng loạt triển khai từ ngày 1/3. Vietcombank cho biết sẽ dừng cung cấp dịch vụ VCB Digibank và VCB DigiBiz trên các thiết bị bị đánh giá là không an toàn, bao gồm cả trường hợp chạy giả lập hoặc ứng dụng bị can thiệp.

BIDV cũng thông báo ứng dụng SmartBanking sẽ ngừng hoạt động trên các thiết bị đã bị bẻ khóa bảo mật hoặc có dấu hiệu bị chèn mã trái phép, do những thiết bị này có thể dẫn tới rủi ro mất tiền, thậm chí bị lợi dụng cho các hành vi gian lận.

Tương tự, Agribank áp dụng cơ chế tự động từ chối truy cập đối với các thiết bị không đạt chuẩn, đồng thời triển khai thêm tính năng cảnh báo rủi ro tài khoản nhận tiền nhằm giúp khách hàng nhận diện nguy cơ trước khi giao dịch.

Trong bối cảnh đó, người dùng cần chủ động kiểm tra lại thiết bị đang sử dụng. Nếu điện thoại từng bị root, jailbreak hoặc cài đặt các phần mềm can thiệp hệ thống, khả năng cao sẽ bị chặn truy cập ứng dụng ngân hàng. Trường hợp này, người dùng cần đưa thiết bị về trạng thái an toàn bằng cách gỡ bỏ các can thiệp, cập nhật lại hệ điều hành và chỉ sử dụng ứng dụng từ nguồn chính thống.

Nếu không thể khắc phục, giải pháp đơn giản nhất là chuyển sang một thiết bị "nguyên bản", đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật của nhà sản xuất, chưa bị chỉnh sửa để tiếp tục giao dịch bình thường. Trường hợp tiếp tục sử dụng thiết bị hiện tại, khách hàng cần liên hệ nhà sản xuất thiết bị hoặc đơn vị bán/sửa chữa thiết bị để được hỗ trợ kiểm tra và khắc phục tình trạng của thiết bị.

Các ngân hàng cũng lưu ý rằng việc siết chặt này không chỉ nhằm tuân thủ quy định mà còn để bảo vệ chính người dùng, trong bối cảnh các hình thức lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi. Do đó, ngoài việc đảm bảo thiết bị an toàn, người dùng tuyệt đối không nên cung cấp thông tin đăng nhập hay mã OTP cho bất kỳ ai, đồng thời cần cảnh giác với các đường link hoặc ứng dụng lạ để tránh rủi ro mất tiền.



