Nhiều người dân háo hức chiêm ngưỡng gia đình cú lợn làm tổ ở công viên

Một gia đình cú lợn làm tổ trên nóc tòa nhà ở Manhattan, New York, Mỹ thu hút đông đảo người dân và nhiếp ảnh gia đến quan sát mỗi tối.

Một gia đình cú lợn bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý mới tại thành phố New York sau khi chọn tháp nước trên nóc một tòa nhà ở khu Upper West Side, Manhattan, làm nơi cư trú.

Tổ cú nằm trên nóc một tòa nhà gần công viên Central Park. Theo một chuyên gia, đây là trường hợp cú lợn làm tổ đầu tiên được ghi nhận tại Manhattan trong lịch sử hiện đại.

Mỗi tối, nhiều người tập trung trên phố với hy vọng được tận mắt nhìn thấy loài chim vốn rất khó bắt gặp này.

Video ghi lại hình ảnh cú lợn làm tổ trong tháp nước trên nóc một tòa nhà - Nguồn video: AP

“Điều đó thực sự khiến tôi sửng sốt”, Andrew Farnsworth, chuyên gia sinh thái học về di cư tại Phòng thí nghiệm Điểu học Cornell, nói về gia đình cú lợn. “Theo hiểu biết của chúng tôi, tức kiến thức chung của cộng đồng quan sát chim, chưa từng có tổ cú nào được ghi nhận tại Manhattan, ít nhất là trong lịch sử có tư liệu”.

David Barrett, người quan sát chim sống tại Manhattan và điều hành tài khoản mạng xã hội nổi tiếng Manhattan Bird Alert, cho biết ông đã nhìn thấy ít nhất một con cú lợn trưởng thành cùng 5 con non đang tập bay tại tháp nước.

“Nhìn thấy một con cú lợn đã là chuyện hiếm, nhưng chưa đủ để trở thành tin tức toàn quốc. Còn một gia đình cú sinh sản tại Manhattan lần đầu tiên trong lịch sử được ghi nhận thì lại là câu chuyện đặc biệt”, Barrett nói.

Thông tin về gia đình cú lợn chỉ bắt đầu lan truyền từ tuần trước, sau khi Elisabeth Williams, một cư dân Upper West Side, thông báo với một cơ quan truyền thông địa phương vào ngày 6/10 rằng bà và chồng nhìn thấy nhiều con cú trên tháp nước của một tòa nhà ở phố West 75th, gần đại lộ Central Park West.

Williams cho biết vài ngày trước đó, hai vợ chồng từng nhìn thấy một con cú đậu trên bậu cửa sổ căn hộ. Ngay cả lần ấy, họ cũng rất bất ngờ.

“Ở một nơi như Manhattan, thông thường bạn phải chủ động tìm đến những khu vực thiên nhiên mới có thể bắt gặp động vật hoang dã. Vậy mà lần này, chúng lại xuất hiện ngay bên ngoài cửa sổ nhà tôi”, bà nói.

Hiện mỗi tối, các nhiếp ảnh gia và người dân hiếu kỳ lại tập trung trên phố với hy vọng quan sát được những con cú.

“Tôi mới chỉ nhìn thấy cú lợn một lần trong đời, ở California”, Val Coleman, một cư dân New York đã nghỉ hưu, cho biết khi đến Upper West Side hồi đầu tuần để tìm kiếm loài chim này. “Chúng tôi hy vọng chúng sẽ xuất hiện lúc chạng vạng để đi săn. Chúng tôi cũng mong chúng không ăn phải những con chuột đã bị nhiễm thuốc diệt loài gặm nhấm”.

Obersteiner cho biết sân thượng nhà ông có lẽ là “vị trí quan sát tốt nhất thành phố vào thời điểm này” để ngắm gia đình cú lợn. Kể từ khi thông tin về chúng lan truyền, ông đã cho phép các nhiếp ảnh gia thiên nhiên lên sân thượng để quan sát chim “gần như mỗi tối”.

Cư dân New York mang theo ống nhòm, máy chụp ảnh, đi ngắm cú lợn hôm 13/10 - Ảnh: AP

Một buổi tối trong tuần trước, có tới 20 người tập trung tại đây.

“Chúng tôi không thể từ chối, bởi mọi chuyện thực sự rất thú vị và những người này đều rất nghiêm túc với việc quan sát chim”, Obersteiner nói. “Thật đẹp đẽ”.

Loài chim cực kỳ hiếm gặp

Theo Sở Công viên và Giải trí thành phố New York, việc nhìn thấy cú lợn tại các công viên trong thành phố là điều rất hiếm.

Sở Bảo tồn Môi trường bang New York cho biết khu vực này nằm ở rìa phía bắc phạm vi phân bố của cú lợn. Quần thể loài chim này đã suy giảm “với tốc độ đáng báo động” theo thời gian.

“Người dân New York, dù có quan sát chim hay không, đều rất hào hứng trước sự xuất hiện của những con cú này, bởi cú luôn thu hút sự chú ý”, Jessica Wilson, giám đốc điều hành tổ chức NYC Bird Alliance, cho biết.

“Chúng mang vẻ huyền bí, hoạt động về đêm, sống kín đáo và không dễ bắt gặp, đặc biệt tại Upper West Side của Manhattan. Vì vậy, cơ hội được nhìn thấy những con chim này thực sự khiến mọi người phấn khích”, bà nói thêm.

Đây không phải lần đầu tiên các loài chim khiến người dân New York say mê.

Cư dân thành phố từng dành nhiều tình cảm cho chim dẽ giun Mỹ, loài thường dừng chân tại công viên Bryant ở khu Midtown Manhattan mỗi năm trong hành trình di cư lên phía bắc vào đầu mùa xuân.

Năm 2024, sau khi con cú đại bàng Á-Âu Flaco qua đời, hàng chục người hâm mộ đã tập trung để tiễn biệt con vật được yêu mến. Flaco từng bay khắp Manhattan và trở thành niềm vui của nhiều người sau khi có người thả nó khỏi chuồng tại vườn thú vào năm trước đó.

Trước Flaco, Pale Male, một con diều hâu đuôi đỏ từng làm tổ phía trên Đại lộ số 5 suốt ba thập kỷ, cũng thu hút sự quan tâm của người dân trước khi chết vào năm 2023.

Theo AP, The Independent