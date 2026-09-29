Nhiều người Campuchia đổi đời nhờ Trung Quốc, thu nhập lên tới 13 triệu đồng/tháng

Nhu cầu ổn định từ Trung Quốc tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực khắp nền kinh tế địa phương của Campuchia.

Mean Samnang, nhân viên kiểm soát chất lượng tại một nhà máy chế biến xoài có vốn đầu tư của Trung Quốc ở miền tây Campuchia, quan sát dây chuyền sản xuất hoạt động nhộn nhịp với gương mặt rạng rỡ.

Đối với Samnang và các đồng nghiệp của cô, sự gia tăng đột biến các đơn hàng từ Trung Quốc gần đây đã mang lại niềm vui vô bờ khi thu nhập cao hơn và cuộc sống được cải thiện đáng kể.

Sau nhiều năm làm việc tại Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Thực phẩm Zhong Bao (Campuchia), Samnang đã chứng kiến nhu cầu của thị trường Trung Quốc tăng trưởng ổn định qua từng năm.

Cô cho rằng sự tăng trưởng mạnh mẽ này là nhờ 2 yếu tố chính: sự cam kết của nhà máy đối với các tiêu chuẩn vệ sinh và chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt, cùng hương vị đặc biệt tự nhiên của xoài Campuchia.

"Tôi rất vui khi thấy khách hàng đặt hàng, vì nhà máy của chúng tôi sản xuất các sản phẩm chất lượng cao và duy trì các tiêu chuẩn vệ sinh nghiêm ngặt", Samnang nói. "Mỗi đơn đặt hàng mới từ khách hàng đều mang lại lợi ích lớn, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho công nhân".

Đối với người dân địa phương, nhà máy đã trở thành một trụ cột quan trọng của sự ổn định kinh tế. Bên cạnh việc cung cấp việc làm ổn định, Samnang nhấn mạnh rằng công ty thúc đẩy một văn hóa làm việc công bằng và tôn trọng, đối xử bình đẳng với tất cả nhân viên mà không có sự bóc lột hay phân biệt đối xử.

"Công ty trả mức lương khá tốt, dao động từ 400 đến 450 USD và có thể lên đến 500 USD (gần 13 triệu VNĐ)/tháng", cô nói.

Tình hình việc làm tại nhà máy vẫn rất ổn định, với nhân viên làm việc quanh năm. Được thúc đẩy bởi lượng khách hàng mới ổn định từ Trung Quốc, nhà máy đang đi ngược lại xu hướng kinh tế chung khi tích cực tuyển dụng thêm nhiều lao động địa phương để đáp ứng nhu cầu.

Bun Ranith, một công nhân đóng gói xoài tại công ty, cũng có cùng quan điểm về mức lương công bằng và điều kiện làm việc an toàn tại nhà máy.

Ranith nhấn mạnh rằng nhu cầu ngày càng tăng của Trung Quốc đối với các sản phẩm nông nghiệp của Campuchia không chỉ giới hạn trong phạm vi nhà máy. Bằng cách nhập khẩu các sản phẩm như xoài, người mua Trung Quốc đang tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Campuchia đồng thời trực tiếp nâng cao sinh kế của cả nông dân vùng nông thôn và công nhân nhà máy.

Reth Songheng, giám đốc hành chính của Zhong Bao, cho biết công ty chuyên sản xuất xoài sấy. Mặc dù Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu chính, nhà máy đã đặt mục tiêu mở rộng sang thị trường châu Âu.

"Chất lượng cao cấp của xoài sấy của chúng tôi đến từ quá trình lựa chọn tỉ mỉ và thái lát theo tiêu chuẩn chính xác", ông Songheng nói với tờ Tân Hoa Xã. "Sản phẩm cuối cùng có hương vị thơm ngon tự nhiên, giúp tăng tính cạnh tranh".

Để duy trì sản xuất, nhà máy thu mua hơn 90.000 tấn xoài tươi mỗi năm từ mạng lưới nông dân và các nhà môi giới trên khắp Campuchia, ông cho biết.

Hoạt động quy mô lớn này trực tiếp tạo ra việc làm cho người dân địa phương. Hiện tại, nhà máy đang sử dụng khoảng 2.600 công nhân, thu hút nhân tài từ khu vực lân cận và các tỉnh lân cận.

Ông Songheng cho biết: "Năm 2025, chúng tôi đã xuất khẩu 12.000 tấn xoài sấy sang thị trường Trung Quốc. Nhờ làn sóng đơn đặt hàng mới từ Trung Quốc cho năm 2026, chúng tôi đang tích cực mở rộng sản xuất, vượt xa các chỉ tiêu của năm ngoái".

Ông cũng cho biết, nhu cầu tăng cao này tạo ra hiệu ứng lan tỏa khắp nền kinh tế địa phương. Việc tăng đơn đặt hàng đồng nghĩa với việc nhà máy có thể tuyển thêm nhân viên và mua thêm nguyên liệu trái cây, đôi bên cùng có lợi, cả công nhân nhà máy và nông dân vùng nông thôn đều có thu nhập cao hơn.

Theo Xinhua