Nhiều khu vực tại Nhật Bản đang phải hứng chịu đợt bão tuyết hiếm gặp, với độ dày lớp tuyết tại thành phố Aomori vượt ngưỡng 178cm. Lượng tuyết tích tụ tại các vùng Tohoku và Hokuriku cao gấp đôi so với mọi năm. Tính đến ngày 31 tháng 1, ít nhất 3 người đã thiệt mạng do bị tuyết vùi lấp. Theo thống kê mới nhất từ Cục Phòng cháy chữa cháy thuộc Bộ Tổng vụ Nhật Bản, kể từ ngày 20 tháng 1, số người tử vong do tuyết rơi dày trên toàn quốc đã lên tới 18 người, số người bị thương lên đến 249 người.

Dựa trên dữ liệu từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, do ảnh hưởng của hệ thống áp suất khí quyển mùa đông, các khu vực ven biển từ Bắc đến Đông Nhật Bản liên tục có tuyết rơi. Tại Tohoku, tỉnh Niigata, Hokuriku và phía Bắc Kinki, lượng tuyết đo được vào sáng sớm ngày 1 tháng 2 đều vượt mức gấp đôi so với cùng kỳ hàng năm. Đặc biệt, trạm khí tượng Aomori quan sát được độ dày lớp tuyết đã chạm mốc kinh ngạc 178cm tính đến ngày 1 tháng 2, xác lập kỷ lục hiếm thấy trong những năm gần đây.

Ảnh: Reuters

Công tác dọn tuyết cũng liên tiếp dẫn đến những bi kịch tử vong. Ngày 30 tháng 1, một cụ ông 80 tuổi được tìm thấy bị vùi lấp dưới mái che để xe của gia đình, bên cạnh là một chiếc xẻng xúc tuyết. Dù đã được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng ông vẫn không qua khỏi. Theo tờ Mainichi Shimbun, cụ ông này nghi bị vùi lấp do khối tuyết bất ngờ đổ sập trong lúc đang dọn dẹp.

Tại Hirashinda, thành phố Aomori, một nông dân 54 tuổi đã mất tích sau khi thực hiện công việc dọn tuyết trên mái nhà tầng một vào chiều ngày 31 tháng 1. Đến 21:40 cùng ngày, sau khi người nhà trình báo, lực lượng cứu hỏa phát hiện nạn nhân đã tử vong bên dưới lớp tuyết rơi xuống từ mái nhà. Cảnh sát Aomori nhận định người đàn ông này có thể đã trượt chân ngã hoặc bị tuyết từ mái nhà đổ xuống vùi lấp trong quá trình làm việc.

Ảnh: NHK

Cùng ngày, tại khu vực Hagino, thành phố Shinjo, tỉnh Yamagata cũng xảy ra tai nạn tử vong. Một người đàn ông 72 tuổi được gia đình phát hiện nằm bất tỉnh trong đống tuyết bên ngoài nhà vào lúc 18:30 và đã qua khỏi tại bệnh viện. Cảnh sát tìm thấy dụng cụ gạt tuyết cán dài cạnh nạn nhân, phán đoán sơ bộ rằng ông đã bị một lượng lớn tuyết rơi từ mái nhà trúng người dẫn đến tử vong.

Thống kê từ Cục Phòng cháy chữa cháy cho thấy tính đến sáng ngày 1 tháng 2, tỉnh Niigata chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 7 người thiệt mạng, tiếp theo là Akita 4 người, Hokkaido 3 người, các tỉnh Aomori, Yamagata, Nagano và Shimane mỗi nơi 1 người. Chính quyền tỉnh Niigata cho biết trong số những người tử vong, có người bị ngã khi đang dọn tuyết trên mái nhà, cũng có người đột quỵ do bệnh lý trong lúc làm việc hoặc nghỉ ngơi. Ngoài ra, số người bị thương nặng và nhẹ do thiên tai tuyết gây ra trên toàn quốc đã tích tụ lên tới 249 người.

Nguồn: ETtoday