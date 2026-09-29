Nhiều ngày trước, hãng hàng không của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bất ngờ có động thái tại Úc

Thông tin cũng đã được đại diện Vietjet phản hồi.

Ngày 23/9, một chi tiết mới liên quan đến Vietjet xuất hiện trên thị trường hàng không Australia. Theo Australian Aviation, chiếc Boeing 737-8 mang số đăng ký VH-T8A, số xuất xưởng MSN 63879, đã được ghi nhận trong dữ liệu đăng ký tàu bay của Cơ quan An toàn Hàng không Dân dụng Australia (CASA).

Điểm khiến chiếc máy bay này được chú ý không chỉ nằm ở việc đây là một Boeing 737 mới được sản xuất trong năm 2026. Australian Aviation cho biết đây là tàu bay đầu tiên của Vietjet được đăng ký tại Australia. Trong dữ liệu được dẫn lại, Vietjet Aviation liên quan tới quyền sở hữu tàu bay, còn một đơn vị có trụ sở tại Melbourne được ghi nhận là nhà khai thác đăng ký.

Ngay cả số đăng ký VH-T8A cũng cho thấy sự khác biệt. "VH" là tiền tố dành cho tàu bay đăng ký tại Australia, trong khi những máy bay đăng ký tại Việt Nam thường mang tiền tố "VN". Bởi vậy, sự xuất hiện của VH-T8A được xem là một dấu hiệu mới trong quá trình Vietjet gia tăng hiện diện tại thị trường này.

Thông tin về chiếc máy bay được đăng kí (Ảnh Australian Aviation)

Phía Vietjet sau đó cũng lên tiếng về động thái trên. Trả lời Australian Aviation, người phát ngôn của hãng xác nhận đã đạt thỏa thuận cho một pháp nhân tại Australia thuê chiếc tàu bay, đồng thời cho biết đơn vị này đang thực hiện các thủ tục để được cơ quan chức năng phê duyệt việc khai thác máy bay tại Australia.

Australia vốn không phải một thị trường xa lạ với Vietjet. Trước khi một chiếc Boeing 737 của hãng xuất hiện trong hệ thống đăng ký tàu bay nước này, Vietjet đã mất vài năm để lần lượt mở những đường bay nối Việt Nam với các thành phố lớn từ bờ Đông sang bờ Tây Australia.

Từ Sydney, Melbourne đến Perth, mạng bay Việt Nam – Úc ngày càng rộng

Dấu mốc đáng kể đầu tiên xuất hiện vào năm 2023. Tháng 4 năm đó, Vietjet lần lượt đưa hai đường bay từ TP.HCM tới Melbourne và Sydney vào khai thác. Đây là hai thành phố lớn nhất Australia, đồng thời cũng là những cửa ngõ quốc tế quan trọng đối với hành khách Việt Nam.

Việc có mặt gần như cùng lúc tại Sydney và Melbourne tạo nền tảng để hãng tiếp tục mở rộng mạng bay tại Australia thay vì dừng lại ở hai tuyến thử nghiệm. Chỉ khoảng hai tháng sau, Vietjet tiến thêm một bước về phía Đông Bắc khi mở đường bay TP.HCM – Brisbane từ ngày 16/6/2023. Theo công bố của hãng thời điểm đó, đây là đường bay thẳng đầu tiên kết nối Việt Nam với bang Queensland.

Ảnh Vietjet Air

Nếu Sydney, Melbourne và Brisbane giúp Vietjet hình thành mạng kết nối tương đối dày ở bờ Đông, thì cuối năm 2023, hãng tiếp tục kéo dài bản đồ sang phía bên kia lục địa. Từ ngày 21/11, đường bay TP.HCM – Perth bắt đầu phục vụ hành khách, đưa Tây Australia vào mạng bay trực tiếp của hãng.

Sau ba năm, những đường bay được mở liên tiếp này đã tạo thành mạng kết nối tương đối rõ nét giữa Việt Nam và Australia. Trong các chương trình bán vé được Vietjet công bố vào cuối tháng 9/2026, hành khách hiện có thể lựa chọn bốn đường bay thẳng từ TP.HCM tới Sydney, Melbourne, Brisbane và Perth.

Mỗi điểm đến lại mở ra một khu vực khác nhau của Australia. Sydney và Melbourne là hai trung tâm kinh tế, du lịch lớn ở bờ Đông; Brisbane là cửa ngõ tới Queensland, trong khi Perth nằm cách biệt về phía Tây. Việc hiện diện đồng thời ở cả bốn thành phố cho thấy Australia đã trở thành một thị trường có vị trí rõ ràng trong mạng quốc tế của Vietjet, thay vì chỉ là một vài đường bay riêng lẻ.

Và mạng kết nối này vẫn chưa dừng lại ở bốn thành phố hiện nay.

Sắp có thêm một cửa ngõ mới tại Sydney

Tháng 8/2026, Vietjet công bố kế hoạch mở đường bay thẳng từ TP.HCM tới Western Sydney International Airport (Nancy-Bird Walton) - sân bay quốc tế mới phục vụ khu vực phía Tây Sydney.

Theo thông tin từ Vietjet, đường bay dự kiến bắt đầu khai thác từ 9/1/2027 với hai chuyến khứ hồi mỗi tuần. Hãng dự kiến sử dụng Airbus A330 thân rộng, với chuyến từ TP.HCM khởi hành vào thứ Ba và thứ Bảy, chiều ngược lại từ Western Sydney vào thứ Tư và Chủ nhật.

Ảnh Vietjet Air

Việc lựa chọn Western Sydney cũng đáng chú ý bởi đây là một sân bay hoàn toàn mới. Vietjet cho biết hãng sẽ nằm trong nhóm những hãng hàng không đầu tiên cung cấp kết nối quốc tế tới đây khi tuyến bay được đưa vào khai thác.

Như vậy, chỉ trong vài năm, bản đồ đường bay của Vietjet tại Australia đã đi từ hai điểm đến đầu tiên là Melbourne và Sydney tới Brisbane, Perth và sắp tới là thêm một cửa ngõ mới tại Western Sydney.