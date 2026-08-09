Nhiều mẫu MPV giảm giá, xe 7 chỗ hạ xuống dưới 400 triệu đồng

Thị trường MPV phổ thông đang chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt về giá, đem đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn xe 7 chỗ trong tầm ngân sách 400-500 triệu đồng.

Phân khúc MPV phổ thông chạy xăng tại Việt Nam từ lâu đã được định hình là sân chơi những mẫu xe quen thuộc như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Toyota Avanza, Hyundai Stargazer hay Suzuki XL7.

Trong số này, Mitsubishi Xpander là cái tên có sức hút lớn nhờ thiết kế hiện đại, không gian sử dụng linh hoạt và khả năng đáp ứng cả nhu cầu phục vụ gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ.

Phân khúc này hiện đang chứng kiến một cuộc cạnh tranh khốc liệt về giá. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt mẫu xe liên tục được điều chỉnh giá bán hoặc tung các gói ưu đãi lớn nhằm kích cầu.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ chi phí sở hữu xe, các hình thức giảm giá trực tiếp, hỗ trợ lệ phí trước bạ hay ưu đãi tài chính gần như là “bắt buộc” với các hãng để thu hút khách hàng.

Trong tháng 8 này, mẫu MPV đang có mức giảm giá đáng chú ý nhất là MG G50 . Theo thông tin từ một đại lý, phiên bản MG G50 MT có giá niêm yết 559 triệu đồng, sau chương trình ưu đãi còn 445 triệu đồng. Với nhóm khách hàng thân thiết mua chiếc xe thứ hai, mức hỗ trợ bổ sung 50 triệu đồng đưa giá thực tế xuống còn 395 triệu đồng.

MG G50 gây chú ý khi có giá bán thực tế chưa đến 400 triệu đồng. Ảnh: Đại lý MG

Con số này không chỉ gây chú ý vì thấp nhất trong nhóm MPV, mà còn bởi lần đầu tiên một mẫu MPV cỡ trung được đưa về vùng giá của nhiều mẫu xe đô thị cỡ nhỏ.

Để so sánh, giá khởi điểm của MG G50 hiện chỉ ngang tầm với nhiều mẫu xe cỡ A như Hyundai Grand i10 1.2 MT tiêu chuẩn (380 triệu đồng), Toyota Wigo (405 triệu đồng) hay Kia Morning Premium (399 triệu đồng), dù sở hữu kích thước MPV cỡ trung với cấu hình 7-8 chỗ.

Trong khi đó, ở nhóm MPV cỡ nhỏ, Mitsubishi Xpander (568-699 triệu đồng) - mẫu xe xăng bán chạy nhất phân khúc đang được ưu đãi tới 100% lệ phí trước bạ kèm quà tặng. Mức giảm tương đương 57-95 triệu đồng tùy phiên bản.

Toyota cũng áp dụng chính sách hỗ trợ tối đa 100% lệ phí trước bạ, quà tặng và ưu đãi tài chính cho các dòng xe 7 chỗ. Theo đó, Avanza Premio (558-598 triệu đồng) đang được giảm từ 65-70 triệu đồng. Trong khi khách mua Veloz Cross (638-660 triệu đồng) được hỗ trợ từ 73-75 triệu đồng.

Ngay cả mẫu xe dẫn đầu phân khúc như Mitsubishi Xpander cũng phải tăng ưu đãi để giữ thị phần. Ảnh: Đại lý Mitsubishi

Ở nhóm xe Hàn, Hyundai Stargazer (569-615 triệu đồng) đang được áp dụng chương trình ưu đãi lên tới 117 triệu đồng. Dòng Kia Carens được đại lý giảm khoảng 30 triệu, qua đó đưa giá của bản tiêu chuẩn về khoảng 554 triệu đồng.

Việc hàng loạt mẫu xe cùng lúc được điều chỉnh giá bán hoặc gia tăng ưu đãi cho thấy áp lực cạnh tranh trong phân khúc MPV đang ngày càng lớn.

Cuộc đua này không chỉ mang ý nghĩa cạnh tranh giữa các thương hiệu, mà còn góp phần định hình lại mặt bằng giá của phân khúc MPV tại Việt Nam. Hiện nay, trong vùng giá khoảng 500 triệu, thậm chí 400 triệu đồng, người dùng đã có thể mua được xe MPV 7 chỗ.

Cấu hình 7 chỗ của xe MPV giúp đáp ứng linh hoạt nhu cầu của khách hàng gia đình đông người lẫn nhóm kinh doanh vận tải.

Khoảng cách về giá giữa một chiếc xe 5 chỗ và xe 7 chỗ theo đó cũng ngày càng thu hẹp. Điều này có thể tác động khiến người mua cân nhắc lại lựa chọn, đặc biệt khi một mẫu xe 7-8 chỗ mang đến không gian và tính đa dụng cao hơn.

Nhóm hưởng lợi rõ nhất từ xu hướng này là những gia đình trẻ và khách hàng lần đầu mua ô tô. Khi giá xe được kéo xuống, các gói hỗ trợ tài chính đa dạng hơn và số lượng lựa chọn ngày càng nhiều, việc sở hữu một chiếc MPV phục vụ nhu cầu gia đình trở nên dễ tiếp cận hơn.

Về phần các hãng xe, cuộc đua giảm giá nhiều khả năng vẫn chưa dừng lại khi thị trường tiếp tục bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt trong nửa cuối năm.