Nhiều mẫu iPhone cũ tăng giá sau khi iPhone 18 ra mắt, mua ở đại lý rẻ hơn nhiều

Trái ngược với truyền thống giảm giá các thiết bị tiền nhiệm mỗi dịp ra mắt sản phẩm mới, Apple năm nay lại có động thái tăng giá niêm yết hàng loạt mẫu iPhone 16, iPhone 17, iPhone 17e và iPhone Air.

Đồng thời điểm ra mắt thế hệ iPhone 18 Pro và mẫu thiết bị gập iPhone Duo, Apple đã khiến nhiều người ngỡ ngàng khi có động thái tăng giá niêm yết hàng loạt mẫu iPhone 16, iPhone 17, iPhone 17e và iPhone Air trên Apple Store Online tại Việt Nam. Tuy nhiên, người tiêu dùng nước nhà vẫn có thể tạm thời yên tâm khi mức giá đập hộp thực tế tại các đại lý trong nước lại đang cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác.

Cụ thể, khác với mọi năm thay vì giảm giá dọn kho Apple lại quyết định tăng giá hàng loạt sản phẩm tiền nhiệm. Theo công bố, iPhone 16 phiên bản 128GB hiện được Apple chào bán với mức giá lên tới 25 triệu đồng, cao hơn 2 triệu đồng so với thời điểm ra mắt vào tháng 9/2024. Đợt điều chỉnh này cũng càn quét qua dòng iPhone 17 series khi mẫu iPhone 17 và iPhone 17e đồng loạt tăng thêm 4 triệu đồng, vọt lên mức 29 triệu đồng và 22 triệu đồng cho bản 256GB. Riêng dòng iPhone Air chứng kiến mức tăng mạnh nhất lên tới 35 triệu đồng, đắt hơn 3 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu.

Dù giá niêm yết trên cửa hàng trực tuyến của Apple tăng mạnh, khảo sát thực tế trên thị trường bán lẻ di động tại Việt Nam lại cho thấy một nghịch lý thú vị. Các hệ thống đại lý ủy quyền hiện vẫn đang duy trì mức giá đập hộp cực kỳ ưu đãi cho những lô hàng cũ. Cụ thể, thay vì mức 25 triệu đồng như Apple công bố, người dùng hiện có thể mua iPhone 16 128GB mới nguyên seal với giá đại lý chỉ từ 18,9 triệu đồng đến xấp xỉ 21 triệu đồng tùy hệ thống. Dòng iPhone 17 phiên bản 256GB cũng đang được các đại lý xả hàng với mức giá đập hộp vô cùng hấp dẫn, dao động trong khoảng 23,8 đến 24,6 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với con số 29 triệu đồng của hãng.

Với phân khúc dễ tiếp cận hơn, iPhone 17e 256GB đang được chào bán phổ biến quanh mức 15,9 đến 20,6 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu máy mỏng nhẹ iPhone Air 256GB cũng chỉ có giá đập hộp thực tế từ 22,2 đến 23,5 triệu đồng tại các chuỗi bán lẻ, giúp người dùng tiết kiệm cả chục triệu đồng so với việc mua trực tiếp từ trang chủ Apple ở thời điểm hiện tại.

Mặc dù Apple không đưa ra thông cáo báo chí chính thức cho đợt điều chỉnh giá iPhone này, giới chuyên gia phân tích thị trường nhận định nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ sự đứt gãy và khan hiếm nguồn cung linh kiện toàn cầu. Trước đó, từ cuối tháng 6, hãng cũng đã âm thầm tăng giá từ 3 đến 6 triệu đồng cho các dòng MacBook và iPad. Khi đó, đại diện Apple từng chia sẻ rằng chi phí linh kiện đang tăng nhanh chưa từng thấy và họ buộc phải điều chỉnh giá bán sau thời gian dài nỗ lực gánh chịu chi phí để bảo vệ khách hàng.

Với tình hình hiện tại, mức giá rẻ tại các đại lý Việt Nam được dự báo sẽ không kéo dài. Ngay khi lượng hàng tồn kho nhập theo giá cũ cạn kiệt và phải nhập lô hàng mới với giá điều chỉnh từ Apple, các hệ thống bán lẻ chắc chắn sẽ buộc phải tăng giá bán lẻ iPhone đời cũ. Do đó, đây được xem là "thời điểm vàng" để người dùng xuống tiền sở hữu một chiếc máy đập hộp mới trước khi cơn bão giá chính thức đổ bộ vào thị trường trong nước.