Nhiều mặt hàng, dịch vụ 'dậy sóng' theo giá xăng dầu

“Choáng” với giá

Chị Thủy (ngụ phường Vườn Lài, TPHCM) cho biết nhiều mặt hàng thực phẩm quen thuộc đã đồng loạt tăng giá . Mở giỏ đi chợ chỉ có vài loại rau đơn giản như hai cây xà lách mỡ nhỏ, một mớ lá húng và ba trái cà chua nhưng tổng tiền gần 50.000 đồng. Chị Thủy nói rằng đã “đắn đo từng món” nhưng loại nào cũng tăng giá.

Theo chị Thủy, hiện hầu hết các loại rau ăn lá, thịt cá, trái cây hiện đã tăng khoảng 7.000 - 10.000 đồng/kg so với đầu tháng 3. “Giá tăng nhanh đến chóng mặt. Hai ngày trước tôi mua gà chỉ 130.000 đồng/kg, sáng nay đã lên 140.000 đồng/kg. Tiểu thương còn nói nếu giá nhiên liệu tiếp tục tăng thì thực phẩm khó giữ được mức giá này” - chị Thủy thở dài.

Ghi nhận tại nhiều chợ truyền thống ở TPHCM cho thấy giá rau xanh đã tăng bình quân 5.000 - 6.000 đồng/kg so với vài ngày trước. Bông cải xanh hiện bán khoảng 50.000 đồng/kg, dưa leo, cà chua khoảng 35.000 đồng/kg, rau muống và các loại bầu bí cũng quanh mức 35.000 đồng/kg…

Người tiêu dùng lo ngại giá thịt heo sẽ tăng trong những ngày tới.

Bà Bảy (tiểu thương chợ Bình Tiên, phường Bình Tiên) cho biết rau được lấy từ An Giang. Mỗi sáng xe tải chở hàng lên chợ sớm để kịp buổi bán. Tuy nhiên cuối tuần qua, đơn vị vận chuyển đã thông báo tăng thêm 100.000 đồng tiền cước do giá xăng dầu tăng. “Hàng hóa vận chuyển tăng chi phí buộc mình cũng phải tăng giá bán theo. Nếu không thì không có lời” - bà Bảy nói.

Với thịt heo, chi phí vận chuyển cũng chiếm tỷ trọng đáng kể trong giá thành. Mỗi lần giá xăng tăng, các đơn vị vận chuyển đều điều chỉnh cước, tạo áp lực lên giá bán lẻ.

Ông Tâm - tiểu thương kinh doanh thịt heo tại chợ Phạm Văn Hai - cho hay, từ sau Tết đến nay giá thịt vẫn ở mức cao trong khi sức mua giảm. Nếu chi phí vận chuyển tiếp tục tăng thì rất khó giữ giá như hiện tại. Khi đó sức tiêu thụ thịt có thể còn giảm nữa.

Hiện giá bán lẻ thịt heo trên thị trường dao động từ 88.500 - 200.000 đồng/kg. Trong đó, thịt ba rọi khoảng 181.000 đồng/kg, sườn non 200.000 đồng/kg, nạc dăm 177.000 đồng/kg, nạc đùi khoảng 140.000 đồng/kg, nạc vai 122.000 đồng/kg, thịt xay 120.000 đồng/kg và mỡ heo khoảng 88.500 đồng/kg…

Quán bình dân nhấp nhổm tăng giá

Làn sóng tăng phí cũng nhanh chóng lan sang hàng quán bình dân, nơi phục vụ phần lớn người lao động. Chị Mỹ Trang (ngụ phường Xuân Hòa) cho biết quán bánh mì gần cơ quan chị trước đây bán 25.000 đồng/ổ, nay đã tăng thêm 2.000 đồng. Người bán cho biết chi phí vận chuyển nguyên liệu tăng nên buộc phải điều chỉnh.

Tương tự, một quán bún bò gần đó cũng dự tính tăng thêm 5.000 đồng/tô trong tuần tới do giá gas, xăng và nhiều nguyên liệu đầu vào đều tăng. “Khách của quán chủ yếu là lao động thu nhập thấp như xe ôm, người buôn bán, học sinh sinh viên. Tăng giá thì sợ mất khách, nhưng nếu không tăng thì không đủ chi phí để duy trì”, chủ quán bộc bạch.

Hàng ăn chịu nhiều áp lực khi giá nguyên liệu, chi phí vận chuyển đều tăng cao

Anh Huy (tài xế giao hàng công nghệ) nói rằng, nhiều món ăn sáng quen thuộc cũng đã tăng giá. Ly cà phê mang đi từ 15.000 đồng nay lên 18.000 đồng, gói xôi mặn 17.000 đồng cũng tăng thêm khoảng 3.000 đồng. “Những món bình dân nhất cũng tăng giá, nên gánh nặng chi tiêu của người lao động ngày càng lớn” - anh Huy nén tiếng thở dài.

Trong khi đó, nhiều người kinh doanh online cũng gặp khó khi chi phí giao hàng tăng. Theo chị Hà chuyên bán trái cây online, trước đây cửa hàng thường miễn phí vận chuyển cho khách. Nhưng hiện nay nhiều đơn hàng có tiền ship gần bằng một nửa giá trị sản phẩm nên không thể tiếp tục duy trì. “Giá hàng hóa tăng thì người tiêu dùng sẽ thắt chặt chi tiêu. Khi đó hàng bán chậm hơn. Nhưng nếu không tăng giá thì người bán chịu lỗ” - chị Hà nói.

Doanh nghiệp tính toán giữ giá

Trước áp lực chi phí, nhiều doanh nghiệp sản xuất, bán lẻ, hợp tác xã cung ứng thực phẩm đang cân nhắc cho việc điều chỉnh giá. Hợp tác xã Tuấn Ngọc chuyên trồng rau thủy canh cung cấp cho các siêu thị, cửa hàng rau sạch tại TPHCM cho biết, nếu chi phí đầu vào tiếp tục tăng, giá bán có thể phải điều chỉnh khoảng 10%. Tuy nhiên, hợp tác xã vẫn cố gắng ổn định giá để hạn chế tác động đến thị trường.

Doanh nghiệp bán lẻ cố gắng giữ giá, tăng hỗ trợ người tiêu dùng.

Theo đại diện Saigon Co.op, hệ thống đã nhận được thông báo từ một số nhà cung cấp về khả năng điều chỉnh giá do chi phí đầu vào tăng . Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn đang cân nhắc và chưa tăng giá đối với các mặt hàng thiết yếu. Đặc biệt, các sản phẩm trong chương trình bình ổn thị trường như trứng, thịt heo, gạo, dầu ăn… vẫn được giữ ở mức thấp hơn khoảng 5-15% so với thị trường bên ngoài.

Lãnh đạo một đơn vị bán lẻ cũng thừa nhận, giá hàng hóa trong hệ thống phân phối thường được thực hiện theo các hợp đồng đã ký với nhà sản xuất. Tuy nhiên, khi giá xăng dầu tăng mạnh trong thời gian ngắn, nhiều mặt hàng sớm muộn cũng sẽ phải điều chỉnh. “Vấn đề là tăng ở mức nào để vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh, vừa tránh gây cú sốc giá cho người tiêu dùng” - vị này nói.

Không chỉ bán lẻ, nhiều lĩnh vực dịch vụ và vận tải cũng chịu tác động rõ rệt từ chi phí nhiên liệu . Như Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc (Phu Quoc Express) đã thông báo tạm hoãn chương trình khuyến mãi tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo do chi phí nhiên liệu tăng cao. Theo doanh nghiệp này, nếu giá nhiên liệu trở lại mức ổn định, các chương trình khuyến mãi sẽ được triển khai trở lại để kích cầu du lịch. Trước đó, Phu Quoc Express cho biết sẽ tổ chức chương trình khuyến mãi dành cho hành khách đi tàu cao tốc Vũng Tàu - Côn Đảo từ ngày 15/3. Cụ thể, mức vé thấp nhất dao động từ 490.000 - 790.000 đồng (tuỳ loại).