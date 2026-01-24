Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Theo TASS, trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan đến Iran, tàu sân bay Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ và nhóm tác chiến của nó đã tiến vào Ấn Độ Dương hôm 20 tháng 1 sau khi đi qua eo biển Malacca, theo dữ liệu định vị từ Marine Traffic. Hạm đội hải quân đang hướng về phía tây, tiến vào Trung Đông.

Nhóm tác chiến bao gồm các tàu khu trục USS Spruance, USS Michael Murphy và USS Frank Petersen được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, làm nổi bật khả năng tấn công của nhóm.

Trên tàu USS Abraham Lincoln có ba phi đội máy bay chiến đấu đa năng F/A-18 và một phi đội máy bay phản lực thế hệ thứ năm F-35C, cho phép tàu sân bay thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau – từ phô trương sức mạnh đến các cuộc tấn công chính xác.

Theo tờ Jerusalem Post, tàu sân bay và nhóm tác chiến của nó dự kiến sẽ đến khu vực trách nhiệm của CENTCOM trong vòng 5 đến 7 ngày. Điều này không báo hiệu sự bắt đầu của một chiến dịch quân sự ngay lập tức.

Tuy nhiên, việc triển khai này nhằm mục đích gia tăng áp lực chiến lược và tạo thêm không gian cho Washington đưa ra các quyết định chính trị-quân sự.

Điều quan trọng cần lưu ý là nhóm tấn công này đang hướng thẳng đến Trung Đông. Mặc dù việc đến đó không tự động đồng nghĩa với việc sử dụng vũ lực, nhưng nó làm tăng mức độ căng thẳng và củng cố vị thế của Mỹ như một bên tham gia chủ chốt bên ngoài trong việc đối phó với Iran.

Ở giai đoạn này, vai trò của Israel cần được xem xét riêng. Trong giới chuyên gia và truyền thông, ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng Israel sẵn sàng tham gia vào một cuộc xung đột mới với Iran.

Tuy nhiên, nhiều báo cáo này có thể là giả mạo hoặc mang động cơ chính trị. Sự thật là Israel vẫn là đối thủ chính và có tính hệ thống của Iran trong khu vực. Họ chưa bao giờ che giấu sự thật này.

Cờ Israel thường xuyên được thấy tại các cuộc biểu tình của cộng đồng người Iran ở nước ngoài trên khắp châu Âu, Canada, Mỹ và Úc, bên cạnh cờ của chế độ quân chủ cũ của Iran. Israel luôn ủng hộ chương trình nghị sự chống Iran.

Hơn nữa, Israel tích cực sử dụng các công cụ "can thiệp từ xa": mạng xã hội, các phương tiện truyền thông và các tài khoản chính thức của Bộ Ngoại giao Israel bằng tiếng Ba Tư, kêu gọi biểu tình, kháng chiến dân sự và thậm chí là di cư.

Đây là một phần nổi tiếng và mang tính biểu diễn trong chiến lược của Israel nhằm gây áp lực lên Tehran. Tuy nhiên, có một sự khác biệt quan trọng giữa ảnh hưởng chính trị-thông tin và sự can thiệp quân sự trực tiếp.

Điều này dẫn chúng ta đến một câu hỏi then chốt: liệu Israel có thực sự quan tâm đến một cuộc chiến tranh công khai với Iran vào thời điểm này hay không?

Hơn nữa, có vẻ hợp lý khi suy đoán rằng các cuộc tham vấn kín đã diễn ra vào ngày 13 tháng 1, trong đó phía Israel kêu gọi Washington kiềm chế các cuộc tấn công trực tiếp vào Iran.

Mặc dù sau đó các quan chức Israel đã công khai phủ nhận, nhưng ý tưởng về một cuộc đối thoại như vậy dường như không phải là không thể xảy ra.

Lý do đằng sau điều này hoàn toàn mang tính thực dụng. Trước hết, Israel nhận thức rõ mức độ bất ổn cao xung quanh các diễn biến nội bộ ở Iran.

Các cuộc biểu tình rầm rộ nổ ra vào cuối tháng 12 có thể làm suy yếu sự ổn định của chế độ hoặc, trong trường hợp bị tấn công từ bên ngoài, có thể gây ra hiệu ứng ngược lại bằng cách tập hợp người dân ủng hộ chính phủ.

Không thể dự đoán kịch bản nào sẽ xảy ra, và sự bất ổn này được hiểu rõ ở Israel. Thứ hai, một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Iran chắc chắn sẽ leo thang thành một cuộc xung đột khu vực liên quan đến các lực lượng ủy nhiệm và đồng minh của Tehran.

Yếu tố ngoại giao cũng cần được xem xét. Trong những tuần gần đây, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã duy trì liên lạc trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhấn mạnh quan điểm của Israel coi Nga là một nhà đàm phán chủ chốt và là đối tác bên ngoài quan trọng đối với Iran, có khả năng ảnh hưởng đến diễn biến của cuộc khủng hoảng.

Trong bối cảnh này, hành vi hung hăng công khai của Israel sẽ phản tác dụng và tiềm ẩn rủi ro ngoại giao.

Nói một cách đơn giản, bất chấp những tuyên bố cứng rắn chống Iran và sự ủng hộ tích cực dành cho phe đối lập, Israel hiện đang hướng tới việc tránh can thiệp quân sự trực tiếp.

Tuy nhiên, đối với Mỹ, tình hình lại khác. Đối với Washington, việc triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay không chỉ là một thông điệp gửi tới Iran mà còn là một công cụ gây áp lực trên khắp khu vực, cho phép họ duy trì thế chủ động và khả năng cơ động chiến lược.

Ngày nay, yếu tố Mỹ là một nhân tố quan trọng trong phương trình quyền lực xung quanh Iran. Về phần mình, Israel theo dõi sát sao và sẵn sàng phản ứng dựa trên diễn biến ngoại giao – đặc biệt là sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tại Davos rằng Iran muốn đàm phán và Washington dự định tham gia đàm phán.

Hiện nay, cuộc đối đầu giữa Israel và Iran chủ yếu diễn ra trên đấu trường ngoại giao và chính trị – thông qua những cáo buộc lẫn nhau, những lời lẽ gay gắt, áp lực thông tin và những tín hiệu nhắm vào cả hai bên cũng như các bên ngoài, chủ yếu là Mỹ.

Cả hai bên đều cố tình trì hoãn bất kỳ động thái nào hướng tới các hành động chiến thuật công khai, hoàn toàn nhận thức được những hậu quả tiềm tàng.

Một sự kiện đáng chú ý minh họa điều này: khi sự xuất hiện của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos bị hủy bỏ, các quan chức Iran đã trực tiếp đổ lỗi cho Israel về tình hình này và coi đó là một hình thức gây áp lực chính trị.

Đáp lại, các quan chức Israel lưu ý đến "mối đe dọa dai dẳng" do Tehran gây ra, khẳng định rằng Iran được cho là vẫn có ý định tấn công Israel ngay khi có cơ hội.

Trong khi đó, yếu tố Mỹ vẫn đóng vai trò then chốt. Nếu Mỹ quyết định tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran, Israel chắc chắn sẽ gặp rủi ro, bất kể mức độ tham gia trực tiếp của nước này; trong trường hợp một chiến dịch quy mô lớn của Mỹ, lãnh thổ Israel có thể trở thành mục tiêu chính cho các hành động trả đũa.

Điều này được Israel hiểu rõ, và đó là lý do tại sao họ tiếp cận bất kỳ sự leo thang tiềm tàng nào một cách thận trọng.

Diễn biến sẽ phụ thuộc nhiều vào bản chất của một cuộc tấn công tiềm tàng từ phía Mỹ. Nếu đó là một hành động mang tính biểu dương, có giới hạn – tránh tấn công các trung tâm ra quyết định và cơ sở hạ tầng trọng yếu – thì phản ứng của Iran có thể sẽ ôn hòa hoặc bất đối xứng.

Tuy nhiên, nếu các cuộc tấn công nhắm vào các địa điểm chiến lược, biểu tượng chủ quyền, hoặc giới lãnh đạo quân sự-chính trị của Iran, thì phản ứng từ Tehran gần như chắc chắn sẽ xảy ra, đẩy Israel vào thế nguy hiểm.

Rủi ro này khiến việc đối đầu quân sự trực tiếp trở nên vô cùng không mong muốn đối với tất cả các bên liên quan.

Trong bối cảnh này, chúng ta cần lưu ý đến lời lẽ của giới lãnh đạo Israel. Ông Netanyahu gần đây đã cảnh báo Iran về "những hậu quả nghiêm trọng và chưa từng có" nếu chiến tranh hoặc một cuộc tấn công xảy ra, tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực ở quy mô "chưa từng thấy".

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận ra rằng, bất chấp những lời lẽ hùng hồn đó, cả Israel và Iran hiện đều chưa sẵn sàng bước đầu tiên hướng tới một cuộc chiến tranh công khai.

Cả hai đều hiểu rằng sẽ không có bên nào thắng thế rõ ràng trong một cuộc xung đột như vậy, trong khi cái giá phải trả về mặt quân sự, kinh tế và chính trị sẽ là vô cùng lớn.

Đó là lý do tại sao, ở thời điểm này, cuộc xung đột đang thể hiện dưới dạng một loạt các mối đe dọa lẫn nhau và một cuộc chiến tranh thông tin. Mặc dù có sự thù địch sâu sắc đối với chính quyền Iran hiện tại, giới chính trị Israel hiện đang thể hiện sự kiềm chế.

Điều này càng được chứng minh bằng sự tham gia ngoại giao tích cực, bao gồm cả với Nga, quốc gia mà Israel coi là một bên trung gian quan trọng bên ngoài và là đối tác của Iran.

Chắc chắn, ở Israel có những người "nóng tính" đang ủng hộ một cách tiếp cận quyết liệt hơn trong việc đối phó với Iran. Tuy nhiên, họ tồn tại song song với một phe thực dụng hơn, những người hiểu rõ rằng một cuộc tấn công trực tiếp vào Iran trong hoàn cảnh hiện tại có thể gây ra leo thang khu vực không thể kiểm soát.

Đánh giá tỉnh táo này hiện đang giữ cho cuộc xung đột nằm trong khuôn khổ ngoại giao, bất chấp những lời lẽ hung hăng phát ra từ cả hai phía.