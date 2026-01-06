Theo giới truyền thông Nga, sau khi đánh chiếm được thành phố trọng điểm phía đông vùng Zaporizhzhia là Huliaipole, các đơn vị thuộc nhóm quân “Dnepr” của Nga tiếp tục tiến dọc theo tiền tuyến phía tây để tiến tới thành phố Orekhovo (Orikhiv), nằm ở phía nam vùng này.

Theo thông báo, sau khi chọc thủng phòng tuyến của Ukraine, lực lượng Nga đang nhanh chóng tiến dọc theo tuyến công sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine, chạy về phía nam Stepnogorsk (Stepnohirsk) và sau đó kéo dài vào vành đai phía tây nam của khu vực phòng thủ Orikhiv.

Theo báo cáo từ chiến trường, sau khi chiếm được làng Lukyanovskoye (Luhivske), lực lượng Nga, sau khi đánh bọc sườn địch, đã chiếm được một số cứ điểm của địch dọc theo tuyến này về phía đông và tiến đến vùng ngoại ô phía tây nam của Novoyakovlevka (Novoselivka).

Do số lượng khu định cư dọc theo đoạn chiến tuyến này rất ít, việc chiếm giữ từng khu định cư là vô cùng quan trọng, vì đó sẽ là một bàn đạp để quân Nga tập trung binh lực tiến đánh các khu định cư tiếp theo.

Hướng di chuyển chung của lực lượng Nga dọc theo đoạn chiến tuyến này hiện đang dần hiện rõ, đó là tiến lên phía tây-tây bắc, đánh chiếm Yehorivka cách Orikhiv khoảng 10km ở phía đông bắc.

Các nhà phân tích giải thích rằng, việc chiếm giữ tuyến phòng thủ này là rất quan trọng cho trận chiến sắp tới để giành quyền kiểm soát thành phố Orikhiv.

Dựa vào các vị trí chiến lược trên cao trong khu vực này, quân đội Nga sẽ có thể sử dụng máy bay không người lái để chặn nguồn tiếp tế của lực lượng Ukraine trên trục đường cao tốc Omelnyk-Preobrazhenka-Orikhiv, yếu tố rất quan trọng để cô lập lực lượng Ukraine đang phòng thủ ở thành phố này.

Bên cạnh các hướng trên, quân Nga cũng có thể tiến công hợp vây Orikhiv từ hai hướng khác là dọc theo tuyến đường Shcherbaky-Novoandriivka-Orikhiv và hướng Nesterianka-Orikhiv.

Khoảng cách từ địa điểm tập hợp lực lượng Nga ở trên hai hướng chỉ cách thành phố Orikhiv lần lượt là 12km và 5km, hoàn toàn nằm trong tầm hỏa lực của pháo binh và máy bay không người lái.

Giới chuyên gia quân sự nhấn mạnh rằng, chiến dịch tiến công của lực lượng Nga ở vùng Zaporizhzhia đang gây ra mối lo ngại nghiêm trọng cho Bộ chỉ huy Ukraine ở Kiev.

Các nhà phân tích Ukraine chỉ ra rằng, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine đã điều động một lượng lớn lực lượng dự bị tới tăng viện cho mặt trận Kupiansk ở vùng Kharkiv, làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Quân đội Ukraine ở các khu vực khác, trong đó có Zaporizhzhia.