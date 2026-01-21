Nhiều đại lý Toyota, Mitsubishi thiếu ô tô bán dịp Tết, điều gì đang xảy ra?

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 12-2025, doanh số bán xe của các thành viên đạt 47.067 chiếc, tăng 20% so với tháng trước và tăng tới 49% so với cùng kỳ năm 2024.

VAMA cho biết sức mua tăng mạnh chủ yếu đến từ việc các hãng xe và đại lý chấp nhận giảm giá sâu, thậm chí bán lỗ để giải phóng lượng xe tồn kho lớn tích lũy trong nửa đầu năm.

Ngày 20-1, phóng viên đã khảo sát thực tế tại nhiều đại lý ô tô ở TPHCM, nhận thấy nguồn cung xe bán ra dịp cuối năm không còn dồi dào.

Tại một đại lý Mitsubishi ở phường Cầu Ông Lãnh, khu vực trưng bày chỉ còn vài xe với số phiên bản hạn chế. Nhân viên bán hàng cho biết nhiều mẫu xe không còn đủ màu sắc, thậm chí có dòng chỉ còn một phiên bản với màu kén khách.

Một số đại lý ô tô chỉ còn một mẫu xe

Giám đốc kinh doanh một đại lý Mitsubishi xác nhận trong 6 tháng đầu năm 2025, thị trường ô tô suy giảm mạnh khiến lượng xe tồn kho tăng cao. Để xử lý, từ quý IV/2025, hãng và đại lý buộc phải tăng tốc bán ra bằng cách giảm giá sâu, ưu đãi lớn và cắt giảm lượng xe nhập mới.

Mục tiêu của đại lý là giải phóng toàn bộ xe sản xuất năm 2025. Ngay cả mẫu Xpander vốn bán chạy với nhiều phiên bản hiện cũng chỉ còn một phiên bản lắp ráp trong nước. Để bán dứt điểm, hãng áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tặng thêm phiếu nhiên liệu trị giá tới 20 triệu đồng, bảo hiểm thân vỏ và nhiều phụ kiện đi kèm.

Đại lý ô tô Toyota ở TP HCM vẫn còn khá nhiều mẫu xe bán Tết

Tình trạng khan hiếm xe cũng diễn ra tại nhiều cửa hàng của Toyota. Đại lý trên đường Võ Văn Kiệt chỉ còn vài chiếc Fortuner trưng bày, trong đó có xe đã được đặt mua. Nhân viên cho biết khách muốn mua xe mới phải chờ sau Tết.

Tại đại lý Toyota ở phường An Phú, khu vực trưng bày gần như trống trơn, khách chỉ có thể đặt cọc trước để nhận xe sau kỳ nghỉ Tết.

Không phải đại lý nào cũng thiếu xe. Một đại lý Toyota lớn trên đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn còn nhiều mẫu sẵn sàng giao cho khách, trừ dòng bán tải Hilux đang chờ phiên bản mới.

Đại diện Toyota Việt Nam cho biết hãng đang nỗ lực bán hết xe đời 2025 bằng các gói hỗ trợ lớn nhằm tránh tồn kho sang năm 2026 - thời điểm xe cũ sẽ mất giá mạnh hơn. Do đó, dự kiến sẽ có khoảng trống nguồn cung trong tháng 1-2026, trước khi xe đời 2026 được đưa ra thị trường từ tháng 2.

Theo ông Đỗ Hữu Trí, quản lý một showroom ô tô tại TP HCM, ngoài việc ưu đãi từ hãng, nhiều đại lý còn chủ động giảm thêm tiền mặt hàng chục triệu đồng để dọn kho sớm. Việc này giúp tránh rủi ro tồn hàng qua năm mới, khi xe vừa mất giá vừa khó tiêu thụ do tâm lý khách hàng không muốn mua ô tô đời cũ.