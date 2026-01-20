HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hyundai ra mắt “nhà di động” chạy điện, tự sạc bằng năng lượng mặt trời

Văn Chế |

Hyundai vừa trình làng mẫu “nhà di động” chạy điện Staria Camper tại triển lãm CMT diễn ra ở Đức, phát triển trên nền tảng của MPV điện Staria EV, hướng tới những người yêu thích du lịch tự do và khám phá ngoài trời.

Hyundai ra mắt “nhà di động” chạy điện.

