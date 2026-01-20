Hyundai ra mắt “nhà di động” chạy điện.
Hyundai ra mắt “nhà di động” chạy điện, tự sạc bằng năng lượng mặt trời
Văn Chế |
Hyundai vừa trình làng mẫu “nhà di động” chạy điện Staria Camper tại triển lãm CMT diễn ra ở Đức, phát triển trên nền tảng của MPV điện Staria EV, hướng tới những người yêu thích du lịch tự do và khám phá ngoài trời.
Theo Đời sống pháp luật Copy link
Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hyundai-ra-mat-nha-di-dong-chay-dien-tu-sac-bang-nang-luong-mat-troi-a608745.html