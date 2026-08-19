Nhiều bài thi tiếng Anh chuyên Tuyên Quang dưới mức trung bình

TPO - Sáng 19/8, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi, phổ điểm các môn cho học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Riêng tiếng Anh, có tới 65 bài thi đạt mức điểm dưới trung bình.

Điểm thi môn Tiếng Anh của hơn 300 thí sinh thi tại Điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy, điểm trung bình đạt mức 5,46. Trong khi điểm trung bình đợt thi hồi tháng 6 đạt mức 7,92 điểm.

Trong số đó, chỉ có 13 em đạt điểm 8 trở lên, 65 em có bài thi dưới 5 điểm.

Điểm trung bình môn Tiếng Anh tính theo lớp cho thấy, lớp chuyên Anh cao nhất là 6,9, thấp nhất là lớp chuyên Lịch sử với mức 4,95.

Điểm trung bình môn tiếng Anh phân tích theo từng lớp

Thí sinh dự đợt thi lại Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 tại trường chuyên Tuyên Quang (ảnh: Phú Nguyễn)

Không riêng môn Toán, môn thi tiếng Anh Tốt nghiệp THPT hồi tháng 6 của học sinh tỉnh Tuyên Quang cũng có nhiều bất ngờ. Toàn tỉnh có khoảng 16.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp, môn tiếng Anh có hơn 2.000 thí sinh chọn thi.

Kết quả thi cho thấy, điểm trung bình tiếng Anh toàn tỉnh đạt 5,397 điểm.

Với mức điểm này, Tuyên Quang đã có màn "thăng hạng" từ vị trí thứ 19 của năm 2025 vươn lên vị trí thứ 2 toàn quốc về điểm trung bình, vượt qua TP Hồ Chí Minh (TP Hồ Chí Minh đứng thứ 3 với điểm trung bình 5,369) và chỉ xếp sau Hà Nội (Hà Nội đạt mức điểm 5,549).

Điểm tiếng Anh của học sinh Tuyên Quang khá cao trong lần thi tốt nghiệp hồi tháng 6.

Trong đợt 1, nếu tính chung tất cả các môn thi ngoại ngữ, điểm trung bình của học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là 5,372 điểm, đứng thứ 3 toàn quốc.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có 329 thí sinh dự thi gồm 323 học sinh chính thức và 6 thí sinh tự do. Các thí sinh của trường này rải đều tại các lớp chuyên: Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Tiếng Anh, Tin học và 1 lớp chất lượng cao/bán chuyên.

Trong số này có 196 thí sinh lựa chọn thi môn ngoại ngữ với điểm trung bình 7,92. Số thí sinh đạt từ điểm 8 trở lên là 110 em, chiếm trên 56%.