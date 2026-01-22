Nhiệt độ cao nhất chỉ 4 độ C, thành phố giáp biển xuất hiện tuyết rơi bất ngờ: Hiếm có sau gần 1 thập kỷ

Sáng sớm một ngày giữa mùa đông, người dân một đô thị ven biển quen với hình ảnh ẩm ướt và gió lạnh bỗng chững lại khi những hạt trắng mỏng, nhẹ và nhanh tan lặng lẽ rơi xuống đường phố – một khoảnh khắc hiếm hoi đến mức nhiều người phải tự hỏi: liệu mình có đang nhìn nhầm?

Đang được nhắc tới chính là thành phố Thượng Hải vào ngày 20/1 vừa qua. Theo Reuters, hiện tượng tuyết rơi nhẹ xuất hiện vào sáng 20/1/2026 tại Thượng Hải – một trong những thành phố giáp biển lớn nhất Trung Quốc. Tại thời điểm đó, nhiệt độ ghi nhận tại thành phố vào khoảng 2 - 4 độ C, có thời điểm thấp nhất 1,1 độ C. Reuters cho biết thêm, lần gần nhất Thượng Hải ghi nhận tuyết rơi rõ rệt đã cách đây gần một thập kỷ, vào năm 2018; nhiều mùa đông sau đó hoàn toàn không xuất hiện tuyết.

Ảnh Reuters

Điều khiến hiện tượng này trở nên đặc biệt là chỉ vài ngày trước, thành phố vẫn ghi nhận nhiệt độ cao bất thường, có thời điểm lên tới gần 20°C – mức nhiệt vốn không đặc trưng cho mùa đông. Sự chuyển đổi nhanh từ ấm sang lạnh sâu khiến nhiều cư dân địa phương mô tả thời tiết “đảo chiều chỉ trong chớp mắt”.

Theo China Meteorological Administration (CMA), nguyên nhân trực tiếp đến từ một đợt không khí lạnh cường độ mạnh tràn xuống miền Đông Trung Quốc, kết hợp với độ ẩm cao đặc trưng của khu vực ven biển. Chính sự giao thoa này đã tạo điều kiện hiếm hoi để tuyết hình thành tại Thượng Hải, dù chỉ ở dạng rơi nhẹ, mỏng và nhanh tan.

Tờ The Paper nhận định, nhận định, trong lịch sử khí tượng hơn 100 năm, Thượng Hải từng có nhiều mùa đông không tuyết hoàn toàn. Việc tuyết xuất hiện, dù ngắn ngủi, vẫn được xem là dấu hiệu cho thấy dao động khí hậu ngày càng rõ rệt, đặc biệt tại các đô thị ven biển vốn nhạy cảm với biến đổi thời tiết.

Cảnh tuyết rơi hôm 20/1 ở Thượng Hải được người dân và du khách ghi lại (Video Instagram)





Du lịch Thượng Hải mùa lạnh: Trải nghiệm và những lưu ý cho khách Việt

Vào mùa đông, khi nhiệt độ hạ thấp và nhịp sống dường như chậm lại, Thượng Hải mang đến cho du khách một diện mạo hoàn toàn khác so với hình ảnh sôi động, náo nhiệt thường thấy. Đây không phải mùa cao điểm du lịch, nhưng lại là thời điểm phù hợp với những ai muốn cảm nhận thành phố theo cách trầm lắng, ít đông đúc và giàu chất “điện ảnh” hơn.

Điểm dễ nhận thấy nhất khi du lịch Thượng Hải mùa lạnh là không gian thoáng đãng. Những địa danh vốn đông nghịt vào mùa xuân – hè như khu vực ven sông Hoàng Phố, các tuyến phố trung tâm hay khu phố cổ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Du khách có thể thong thả dạo bộ, chụp ảnh, quan sát nhịp sống địa phương mà không phải chen chúc. Trong tiết trời lạnh, ánh sáng mùa đông dịu nhẹ cũng giúp các công trình kiến trúc cổ – kim đan xen của Thượng Hải hiện lên rõ nét và có chiều sâu hơn.

Ảnh China Times

Mùa đông cũng là thời điểm lý tưởng để ưu tiên các trải nghiệm trong nhà. Thượng Hải có hệ thống bảo tàng, trung tâm triển lãm, tháp quan sát và trung tâm thương mại lớn, cho phép du khách vừa tham quan, vừa tránh gió lạnh. Việc kết hợp tham quan – mua sắm – nghỉ ngơi trong cùng một không gian kín giúp lịch trình linh hoạt hơn, đặc biệt với du khách đi cùng gia đình hoặc người lớn tuổi.

Ẩm thực là một “điểm cộng” lớn khi tới Thượng Hải vào mùa lạnh. Thời tiết rét ẩm khiến các món ăn nóng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết: từ tiểu long bao nghi ngút khói, các loại súp nóng, mì nước đậm vị cho tới lẩu cay, lẩu thuốc bắc. Không chỉ giúp giữ ấm, những món ăn này còn phản ánh rõ văn hóa ẩm thực mùa đông của người Trung Quốc, mang lại trải nghiệm trọn vẹn cả về vị giác lẫn cảm xúc.

Ghé thăm các bảo tàng, khu vui chơi trong nhà hay thưởng thức ẩm thực địa phương là trải nghiệm phù hợp khi du lịch Thượng Hải mùa lạnh (Ảnh Trip.com)

Tuy nhiên, du khách Việt cần đặc biệt lưu ý đến đặc trưng khí hậu lạnh ẩm của Thượng Hải. Dù nhiệt độ không quá thấp so với nhiều thành phố ôn đới, cảm giác lạnh thường buốt và kéo dài. Áo khoác dày chống gió, quần giữ nhiệt, khăn, găng tay và giày kín đế chống trơn là những vật dụng nên chuẩn bị. Việc ăn mặc đủ ấm không chỉ giúp thoải mái khi di chuyển mà còn hạn chế nguy cơ cảm lạnh, nhất là khi đi bộ ngoài trời nhiều.

Một lưu ý khác là theo dõi sát dự báo thời tiết hàng ngày. Mùa đông ở Thượng Hải có thể xuất hiện các đợt không khí lạnh mạnh, khiến nhiệt độ giảm nhanh trong thời gian ngắn. Du khách nên linh hoạt điều chỉnh lịch trình, hạn chế di chuyển xa vào sáng sớm hoặc tối muộn khi trời rét sâu, đặc biệt với trẻ nhỏ và người cao tuổi.