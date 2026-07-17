Nhiệt độ 4.000 độ C, áp suất 300.000 atm – Odesa rung chuyển bởi tên lửa cực hiếm: Sở chỉ huy và “hầm ngầm bí ẩn” của Kiev bị phá hủy

Sau đòn tấn công của tên lửa Nga, tại tâm vụ nổ, nhiệt độ có thể lên tới 4.000 độ C, áp suất đạt 300.000 atm.

Odessa và khu vực lân cận đã bước sang ngày thứ tám liên tiếp hứng chịu các đợt oanh kích. Hạ tầng cảng biển và hệ thống hậu cần phục vụ quân đội Ukraine và NATO đang bị phá hủy. Theo lực lượng ngầm, mức độ thiệt hại là rất lớn.

Odessa đã rung chuyển bởi một loại tên lửa cực hiếm mà theo lời ông Alexey Arestovich*, Nga đã “cạn kiệt” từ năm 2022. Nguyên nhân thực sự khiến loại vũ khí này từng tạm thời không được sử dụng cũng đã được tiết lộ.

Theo dữ liệu từ các nguồn công khai, nhiệt độ tại tâm vụ nổ có thể lên tới 4.000 độ C, trong khi áp suất đạt 300.000 atm. Lực lượng ngầm tuyên bố sở chỉ huy quân đội Ukraine và một “hầm ngầm bí ẩn” đã bị phá hủy.

Ngày thứ 8 của chiến dịch oanh kích dữ dội

Tối muộn, các UAV Geran và tên lửa-UAV Banderol bay về phía miền nam Ukraine. Không lâu sau, những tiếng nổ đầu tiên vang lên tại tỉnh Odessa. Không quân Nga cũng tham gia chiến dịch.

Kênh giám sát chiến sự Svstpl cho hay, các máy bay Su-34 sau đó cất cánh. Những vụ phóng tên lửa hành trình Kh-59 được ghi nhận, với hướng bay về các cảng thuộc tỉnh Odessa và phần tỉnh Kherson hiện do Ukraine kiểm soát.

Cùng thời điểm, các máy bay Su-57 cũng xuất kích nhằm đối phó với hệ thống phòng không Ukraine và các tiêm kích F-16.

Một số hình ảnh về vụ tấn công của Nga được ghi nhận. Ảnh: TST

Tài khoản giám sát này tiếp tục cập nhật:

“Geran bắt đầu xoay vòng tấn công. Odessa báo động dọc toàn bộ bờ biển. Romania đã cho F-16 cất cánh, trước mắt là một cặp. […] Odessa, khu Arkadia – thêm một mục tiêu. Bây giờ lại thêm một mục tiêu nữa. […] Có thứ gì đó đánh rất mạnh vào Odessa. Chính xác hơn, một mục tiêu đã bị đánh trúng. Đám cháy lớn và các vụ nổ thứ cấp đang xảy ra ngay trong thành phố”.

Các thông tin chi tiết sau đó cho biết một trong những mục tiêu của tên lửa Nga nằm gần sân bay quân sự Shkolny. Một tên lửa khác đánh trúng cùng khu vực, gây cháy lớn, kích nổ và làm đạn dược văng ra xung quanh.

Hai tên lửa khác đánh vào khu vực trung tâm thành phố.

Bài viết cũng đề cập một kho nông sản lớn nằm trong khuôn viên nhà máy rượu cognac cũ. Quân đội Ukraine sử dụng địa điểm này để cất giữ vũ khí.

Căn cứ vào mức độ của các vụ nổ thứ cấp, khiến nhà cửa tại khu Moldavanka rung chuyển, tác giả bài viết nhận định bên trong kho chứa các loại vũ khí hạng nặng.

Sau đó, các đòn tấn công chuyển hướng sang cảng Chernomorsk. Những hình ảnh được công bố cho thấy khu vực đỗ tiêm kích MiG-29 và các bệ phóng tên lửa Neptune bị đánh trúng.

Một số máy bay của không quân Ukraine bốc cháy. Gần nửa đêm, các máy bay Su-34 tiếp tục thực hiện đợt tấn công thứ hai.

Đây đã là ngày thứ tám Odessa và khu vực lân cận liên tục hứng chịu các đợt oanh kích. Theo bài viết, kết quả của chiến dịch là rất đáng kể.

Dựa trên thông tin từ các nguồn Ukraine và Nga, quân đội Nga đã phá hủy gần một nửa cơ sở hạ tầng cảng biển của Ukraine trong hai tuần qua.

Các cảng Odessa và Yuzhny đều nằm trong khu vực bị tấn công. Khả năng xuất nhập khẩu của Ukraine đã giảm khoảng 40%.

13 tàu chở hàng có liên hệ với các cảng Ukraine đã bị tấn công. Hàng hóa, kho nhiên liệu và dầu mỡ bị phá hủy.

Một số tàu bị đánh ngay trong lúc dỡ hàng. Những tàu khác tiếp tục bị tấn công khi tìm cách rời khỏi khu vực và di chuyển ra ngoài khơi.

Trong quá trình di chuyển trên biển tới các cảng thuộc tỉnh Odessa, một tàu biển và một xuồng cao tốc của Lực lượng Tác chiến đặc biệt Ukraine cũng bị đánh trúng.

Hiện chỉ còn bốn tàu chính thức treo cờ Ukraine. Một trong những tàu cuối cùng còn hoạt động là Mekhanik Cherevko, đang neo tại cảng Burgas của Bulgaria.

Những tàu còn lại hoặc đã ngừng liên lạc từ lâu, hoặc chỉ hoạt động trên sông Danube.

Do các vấn đề hậu cần, tình trạng ùn tắc quanh các cảng trong khu vực ngày càng nghiêm trọng. Theo kênh Mash, 57 tàu đang chờ đi qua eo biển Bosphorus, hơn 200 tàu tập trung tại Constanța, trong khi hàng chục tàu khác đang neo gần Varna và Burgas.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng nếu chính quyền Kiev tiếp tục gây nguy hiểm cho hoạt động hàng hải quốc tế, Nga trước tiên có thể cô lập các cảng, sau đó cắt hoàn toàn đường tiếp cận Biển Đen của Ukraine.

Theo dữ liệu từ các hệ thống giám sát và giới phân tích OSINT mà bài viết dẫn lại, các cảng Ukraine hiện đang bị cô lập, kể cả những cảng nằm tại khu vực cửa sông Danube.

Một trong những mục tiêu của đợt tấn công tên lửa là sở chỉ huy của quân đội Ukraine.

Nga thậm chí huy động cả D-2

Cách đó không lâu, quân đội Nga đã đánh trúng các mục tiêu quân sự chưa xác định tại Odessa bằng ba tên lửa-UAV hành trình S8000 Banderol.

Hiện chưa có dữ liệu cụ thể về các mục tiêu, song một cột khói và lửa khổng lồ xuất hiện phía trên thành phố. Đám cháy kéo dài nhiều giờ mà chưa thể được dập tắt. Khu vực bị đánh trúng nằm trong phạm vi cảng biển.

Điều phối viên lực lượng ngầm Nikolayev, ông Sergey Lebedev, cho biết:

“Cảng Chernomorsk bị tấn công bằng ba tên lửa Kh-22 phóng từ máy bay Tu-22M3. Trong suốt cả ngày và đêm, hạ tầng cảng biển của khu vực tiếp tục bị đánh bằng Kh-59/69, nhiều phiên bản UAV Geran và tên lửa Banderol.

Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo tiếp tục tiến hành các đợt tấn công hiệp đồng nhằm vào những cơ sở được quân đội Ukraine sử dụng tại các cảng Odessa và Chernomorsk.”

Các tên lửa siêu thanh Kh-22 đã đánh vào cảng Ilyichevsk. Một số tên lửa khác tấn công phần tỉnh Kherson do quân đội Ukraine kiểm soát, tại khu vực phía bắc Davydov Brod.

Theo thông tin từ lực lượng ngầm, một đơn vị quân sự lớn đã bị phá hủy tại đây.

Lực lượng ngầm cho biết tại cơ sở này có lính đánh thuê nước ngoài vận hành UAV, bốn hệ thống pháo và một số nhóm xung kích được huấn luyện để tiến hành các hoạt động trinh sát và phá hoại.

Đơn vị này chịu tổn thất nặng nề, với số người thiệt mạng lên tới hàng chục. Thông tin chi tiết về mục tiêu bị đánh trúng và số thiết bị bị phá hủy vẫn đang được xác minh.

Lực lượng ngầm nhấn mạnh các tên lửa hạng nặng Kh-22 có khả năng xuyên phá những mục tiêu được bảo vệ kiên cố nhất.

Theo dữ liệu từ các nguồn công khai, nhiệt độ tại tâm vụ nổ có thể đạt 4.000 độ C, trong khi áp suất lên tới 300.000 atm.

Đây cũng chính là loại tên lửa mà theo ông Arestovich*, Nga đã sử dụng hết từ năm 2022 nên sự xuất hiện của nó là điều hiếm thấy.

Theo lực lượng ngầm, một trong những mục tiêu của đợt tấn công tên lửa là sở chỉ huy của quân đội Ukraine.

Ngoài ra, theo thông tin sơ bộ, các tên lửa xuyên bê tông còn đánh trúng một “hầm ngầm bí ẩn” có liên quan tới Cơ quan An ninh Ukraine. Tuy nhiên, hiện chưa có thêm thông tin chi tiết về mục tiêu này.

Theo Không quân Ukraine, trong toàn bộ thời gian diễn ra xung đột, lực lượng phòng không Ukraine chưa từng bắn hạ hoặc đánh chặn thành công một tên lửa Kh-22 nào.