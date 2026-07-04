Nhét gọn vào ba lô cá nhân, mang 4 camera, sức nâng lên đến 15kg: Thiết bị do Tiến sĩ Việt tạo ra đã vượt 'khe cửa hẹp' của Bộ Chiến tranh Mỹ

Theo danh sách công bố của FCC, mới chỉ có 15 công ty drone vào thị trường Mỹ kể từ sau lệnh cấm nhập khẩu drone.

Bộ Chiến tranh Mỹ cấp Phê duyệt có điều kiện cho một số UAS

Ngày 22/6, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) thông báo về việc Phê duyệt có điều kiện và miễn trừ khỏi Danh sách bị hạn chế (Covered List) đối với một số hệ thống máy bay không người lái (UAS) và bộ định tuyến (router) được sản xuất ở nước ngoài.﻿

Động thái này được đưa ra sau khi Bộ Chiến tranh Mỹ xác định các thiết bị trên không gây ra rủi ro không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia và an toàn của công dân Mỹ. Theo đó, các thiết bị đáp ứng điều kiện sẽ được loại khỏi Danh sách bị hạn chế của FCC trong thời hạn được phê duyệt.

Danh sách bị hạn chế do Cục An toàn Công cộng và An ninh Nội địa (PSHSB) thuộc FCC quản lý, bao gồm các thiết bị và dịch vụ bị xác định là gây ra rủi ro đối với an ninh quốc gia Mỹ. Tháng 12/2025, FCC đã bổ sung toàn bộ hệ thống máy bay không người lái (UAS) và các linh kiện quan trọng của UAS được sản xuất ở nước ngoài vào danh sách này.

Tuy nhiên, FCC cũng quy định rằng nếu nhận được kết luận cụ thể từ Bộ Chiến tranh hoặc Bộ An ninh Nội địa (DHS) xác nhận một thiết bị, một dòng UAS hoặc linh kiện quan trọng của UAS không gây ra rủi ro về an ninh, cơ quan này sẽ cập nhật Danh sách bị hạn chế và miễn áp dụng các hạn chế đối với thiết bị đó.﻿

Trong đợt cập nhật ngày 22/6, Bộ Chiến tranh đã cấp Phê duyệt có điều kiện cho một số thiết bị mới, trong đó có nền tảng UAS chiến thuật HERA của công ty Real-Time Robotics, Inc. và các dòng UAS C40, C31, C26, C20 và C6 của Ceres Air LLC. Các phê duyệt này có hiệu lực đến ngày 31/12/2026.﻿

Đáng chú ý, theo danh sách công bố của FCC, mới chỉ có 15 công ty drone vào thị trường Mỹ kể từ sau lệnh cấm nhập khẩu drone.

Trước đó, drone Hera của Real-Time Robotic từng góp mặt và gây chú ý tại Triển lãm XPONENTIAL 2026 ở Detroit (Mỹ).

Chân dung doanh nghiệp UAS do tiến sĩ Việt sáng lập

Real-Time Robotic là doanh nghiệp do tiến sĩ Lương Việt Quốc sáng lập và đang đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.

Khi Tiến sĩ Lương Việt Quốc sáng lập RtR, thị trường UAV toàn cầu vốn đã được định hình bởi các nhà sản xuất lớn từ Mỹ, Israel và Trung Quốc. Ban đầu, TS Lương Việt Quốc lập công ty chuyên mua drone từ các nhà sản xuất và dự định cung cấp các dịch vụ sử dụng máy bay không người lái.

Tuy nhiên, khi nhập cuộc, ông phát hiện hầu hết các loại drone đều kém xa các tính năng như quảng cáo. Để drone vận hành tốt hơn phải chỉnh sửa, sửa chữa tốn kém nhưng vẫn là thứ chắp vá. Đến một thời điểm thích hơph, ông thấy đủ khả năng để chế tạo chiếc drone của riêng công ty.

Thay vì cạnh tranh về giá, Real-Time Robotic đã chọn hướng đi cạnh tranh bằng R&D để tạo ra sự đột phá.

Theo chia sẻ của ﻿tiến sĩ Lương Việt Quốc, HERA là drone duy nhất vừa chứa gọn vào ba lô cá nhân, mà có sức nâng lên đến 15kg, và có không gian rộng rãi mang cùng lúc 4 camera, mỗi chiếc đều có tầm nhìn 360 độ. Những chiếc drone khác chỉ mang 1-2 tải và tải trọng từ 1-2kg.

Thời gian bay của thiết bị là 56 phút khi không mang tải và 50 phút với tải 1kg, 16 phút với tải 15kg, phục vụ cho các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, cứu hộ cứu nạn và công nghiệp.

Sản phẩm đã được cấp bằng sáng chế tại Mỹ, Úc và vượt qua các bài kiểm tra khắt khe để được chấp nhận đưa vào sử dụng bởi Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos (Mỹ) và lực lượng cảnh sát Mỹ, Hà Lan.

Trụ sở tại Mỹ, "linh hồn" R&D tại Việt Nam﻿

Real-Time Robotics Inc được TS Lương Việt Quốc thành lập năm 2014 và đặt trụ sở tại San Francisco (Bay Area, Mỹ). Ba năm sau đó, ông trở về Việt Nam để xây dựng đội ngũ kỹ sư người Việt.



﻿Trên website công ty, Real-Time Robotics có trụ sở tại California, Mỹ và trung tâm R&D tại Khu Công nghệ cao Sài Gòn, TP.HCM.

Tại Việt Nam, khách hàng đầu tiên sử dụng Hera là Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an).

Công ty cũng đã giới thiệu sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 lần đầu tiên được tổ chức ở Hà Nội, hướng tới thị trường Việt trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, nông nghiệ. Ngoài Hera, Tiến sĩ Lương Việt Quốc cùng đội ngũ đã và đang phát triển các dòng drone tối ưu cho nông nghiệp Việt Nam, giúp phát hiện sâu, bệnh, hỗ trợ phun thuốc, bổ sung dinh dưỡng cây trồng.