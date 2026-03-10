Nhếch nhác hàng quán, rác thải bủa vây dọc tuyến metro Cát Linh - Hà Đông Minh Đức/VTC News | 10/03/2026 10:43 Báo lỗi cho Soha Dưới chân tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, hàng quán mọc lên nhan nhản, rác thải, phế liệu bị vứt bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Video: Hàng quán, rác thải bủa vây dọc tuyến metro Cát Linh - Hà Đông Video: Hàng quán, rác thải bủa vây dọc tuyến metro Cát Linh - Hà Đông Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông dài hơn 13 km vận hành từ tháng 11/2021, được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân Thủ đô. Sau nhiều năm vận hành, một số khu vực dưới chân tuyến và dọc các ga metro Cát Linh - Hà Đông tồn tại tình trạng rác thải bủa vây. Nhiều gầm đường sắt trên cao bị tận dụng làm nơi kinh doanh, buôn bán, xe máy đỗ tràn lan. Khu vực dưới chân ga Thái Hà bị xới tung, trở thành nơi tập kết rác thải. Nhiều vị trí còn xuất hiện các vết cháy đen, nghi do người dân đốt rác, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng cảnh quan khu vực. Một số vị trí xuất hiện dòng chữ sơn xịt với nội dung “xin đừng đổ rác thải ở đây, rất ô nhiễm”. Gầm cầu dọc tuyến Metro Cát Linh - Hà Đông cũng bị tận dụng làm nơi trông giữ xe phục vụ các hàng quán xung quanh. Dọc khu vực gầm cầu tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông được cắm nhiều biển cảnh báo “cấm đổ rác”. Tuy nhiên, ngay trước các biển cấm, rác thải vẫn bị vứt bừa bãi, gây mất mỹ quan đô thị. Tại đây xuất hiện nhiều rác thải, đồ dùng hư hỏng bị vứt bỏ bừa bãi. Sau Tết Nguyên đán, nhiều cây cảnh, cành đào khô cũng bị người dân mang ra tập kết dọc khu vực này. Thậm chí, một số vị trí dưới hành lang an toàn của tuyến đường còn bị người dân tận dụng làm nơi tập kết vật liệu xây dựng. Anh Vũ Đức An (phường Cầu Giấy) cho biết, hằng ngày khi đi làm qua khu vực này, anh thường xuyên chứng kiến rác thải bị vứt bừa bãi dưới tuyến đường sắt. Theo anh, việc một tuyến đường sắt đô thị hiện đại của Hà Nội lại trong tình trạng nhếch nhác như vậy là khó chấp nhận, gây ảnh hưởng đến mỹ quan và hình ảnh của thành phố. Theo quy định, hành vi đổ rác thải ra đường phố sẽ bị xử phạt tùy theo mức độ vi phạm. Cụ thể, cá nhân vứt rác trên vỉa hè, lòng đường có thể bị phạt 1–2 triệu đồng; trường hợp người điều khiển ô tô đổ rác trái phép ra đường có thể bị xử phạt 10–15 triệu đồng. Dọc khu vực dưới chân tuyến đường sắt trên cao tại phố Yên Lãng, nhiều hàng quán mọc lên với đủ loại hình như quán cà phê, quán bia, quán ăn và dịch vụ trông giữ xe. Hình ảnh rác thải sinh hoạt, vật liệu xây dựng bị vứt bừa bãi dưới chân ga tàu điện Hà Đông. Tại khu vực ga Văn Khê cũng ghi nhận tình trạng tương tự khi nhiều bàn ghế và đồ dùng hỏng bị người dân mang đến vứt bỏ ngay dưới chân nhà ga. Lối lên ga Văn Khê bị che kín bởi các bãi trông giữ xe tự phát cùng nhiều hàng quán bày bán tràn lan, khiến khu vực trở nên chật chội và gây cản trở việc đi lại của hành khách. Dọc khu vực gầm cầu của tuyến tàu điện trên cao, nhiều phương tiện cũng được tập kết, đỗ tràn lan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến trật tự đô thị. Tại ga Yên Nghĩa – điểm cuối của tuyến tàu điện, khu vực xung quanh xuất hiện tình trạng tập kết xe rác và hình thành nhiều bãi rác tự phát. Dù đã có biển cấm đổ rác kèm quy định xử phạt, nơi đây vẫn thường xuyên ngập trong rác thải. Vụ đấm tài xế taxi rồi vội xin lỗi sau khi thấy có camera: Đã rõ cái kết Tags hà nội Hà Đông ga yên nghĩa ga Thái Hà Theo VTC News Copy link Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/nhech-nhac-hang-quan-rac-thai-bua-vay-doc-tuyen-metro-cat-linh-ha-dong-ar1005916.html Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha