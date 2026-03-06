Vụ đấm tài xế taxi rồi vội xin lỗi sau khi thấy có camera: Đã rõ cái kết

Liên quan đến vụ việc ông N.Đ.N. (39 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk), làm nghề tài xế taxi, bị khách vô cớ hành hung xảy ra hôm 18/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), người có hành vi đánh ông N. là ông P.V.H.V. (42 tuổi, trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk).

Theo nguồn tin trên báo Người Lao Động, ngày 6/3, lãnh đạo phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã có quyết định xử phạt hành chính đối với ông V. Theo đó, người đàn ông này bị xử phạt số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi đe dọa, xâm phạm sức khỏe của người khác trên xe, tài xế, nhân viên phục vụ trên xe.

Ông N. (bên phải) bất ngờ lao vào đấm tài xế.

Trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip trích xuất từ camera trong xe taxi ghi lại diễn biến sự việc. Theo đó, vào khoảng 22 giờ 40 phút ngày 18/2, ông N. chở gia đình ông V. từ km7 đường Hồ Chí Minh đến đường Nguyễn Văn Cừ (phường Tân Lập).

Trong lúc đang di chuyển, ông V. cãi nhau với vợ rồi bất ngờ quay sang đấm tài xế. Đến khi biết trên xe có camera thì người đàn ông này lập tức "quay xe", xin lỗi, mong được bỏ qua. Sau sự việc, ông N. đã đến trình báo công an.

Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho biết thêm, sau khi ông N. đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội, ông V. đã chủ động liên hệ xin gặp gỡ, trao đổi vụ việc.