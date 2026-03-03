Đang đốt vàng mã, nam thanh niên nhận cú tát trời giáng từ người hàng xóm: Diễn biến bất ngờ sau đó

Mạng xã hội mới đây xôn xao trước thông tin, clip một nam thanh niên đang đốt vàng mã trong sân thì bất ngờ bị người đàn ông lao tới, tát mạnh vào mặt.

Được biết, nam thanh niên bị hành hung là nhân viên của một tiệm chụp ảnh tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Còn người hành hung nam thanh niên là hàng xóm cạnh nhà. Sự việc xảy ra hôm 27/2, diễn biến được camera tại tiệm ảnh ghi lại. Thời điểm xảy ra sự việc, trong tiệm có nhiều người và ai nấy đều bất ngờ trước hành động của người đàn ông.

Chủ tiệm ảnh là chị M. (35 tuổi, trú tại Nghệ An) đã đăng tải sự việc và đoạn clip trích xuất camera lên mạng xã hội, làm nổ ra nhiều ý kiến trái chiều.

Theo thông tin trên báo Dân trí, chị M. cho hay người hàng xóm sau đó đã sang cửa tiệm xin lỗi, đồng thời bồi thường số tiền 20 triệu đồng cho nam nhân viên để khép lại vụ việc. Nam nhân viên đã đồng ý bỏ qua và trích 10 triệu đồng để làm từ thiện.

Camera ghi lại sự việc.

Trong khi đó, ông Q. (trú phường Buôn Ma Thuột) xác nhận mình là người đã có hành động tát nam nhân viên tiệm ảnh. Theo ông Q., nguồn cơn dẫn đến vụ việc xuất phát từ bức xúc tích tụ suốt 5 năm qua khi tiệm ảnh thường xuyên đốt vàng mã 3-4 lần/tháng, mỗi lần 20 phút, gây khó chịu cho gia đình ông và các hộ dân khác. Mọi người đã từng phải ý kiến với tổ dân phố.

Ông Q. cho biết, nhà ông ở sát tiệm ảnh, 2 vợ chồng có hệ hô hấp kém do tiền sử bệnh phổi trắng từ dịch covid-19. Chiều tối ngày 27/2, ông Q, đi tập thể dục về, thấy tiệm ảnh đang đốt vàng mã nên có nhắc nhở nhân viên đốt xong thì xịt nước để không ảnh hưởng hàng xóm.

Sau đó, khi ông Q. ngồi nghỉ trước cửa hàng thì một nhân viên có hành vi khiếm nhã, còn nam nhân viên bị đánh thì dùng cây khều vàng mã, làm tro bụi bay vào người ông. Không kìm chế được nóng giận, người đàn ông đã tát nam nhân viên một cái. Ông Q. thừa nhận đã sai khi đánh người và đây là bài học đắt giá cho bản thân. Ông mong rằng sau sự việc, cửa tiệm sẽ có ý thức hơn, để bảo vệ sức khoẻ của những người xung quanh.

Một người dân sống gần tiện ảnh cũng xác nhận, việc tiệm này đốt vàng mã ảnh hưởng đến nhiều hộ dân chứ không phải mình hộ ông Q.